Air Bank
Běžný účet
Air Bank vám dá 500 Kč, pokud vás doporučí její stávající klient. Stejnou částku dostane i on. Potřebujete od něj odkaz, přes který se ještě před žádostí o účet zaregistrujete českým telefonním číslem. Na stejné číslo pak musíte účet do 45 dnů založit a aktivovat.
Potom alespoň pětkrát zaplatíte kartou. Udělat to můžete v měsíci aktivace nebo v měsíci následujícím. Počítají se i platby přes Cvak.
Akce platí pro lidi starší 15 let, kteří u Air Bank dosud neměli vlastní účet.
Pětistovku banka obvykle pošle následující den po splnění podmínek, nejpozději do konce dalšího kalendářního měsíce. Vedení účtu je zdarma. Nabídka nemá stanovené datum konce, po registraci přes odkaz ale běží zmíněná lhůta 45 dnů.
Česká spořitelna
Plus účet
Česká spořitelna dá vám i člověku, který vás doporučí, až 1200 Kč. Peníze vyplácí ve třech měsíčních odměnách po 400 Kč. Nabídka se vztahuje na účty Standard, Plus a Premier.
Pro uznání bonusu je potřeba, aby vám známý poslal referenční kód z aplikace George. Vy ho zadáte už v prvním kroku při zakládání účtu v mobilní aplikaci. Potom v každém ze tří následujících kalendářních měsíců alespoň čtyřikrát zaplatíte kartou. Nabídka platí do 31.12.2026.
Za měsíc, kdy čtyřikrát kartou nezaplatíte, odměnu nedostanete. V dalším měsíci ji získat můžete, doba odměňování se ale neprodlužuje. Spořitelna peníze připíše nejpozději do konce měsíce následujícího po splnění podmínky. U Plus účtu stejné čtyři platby kartou zároveň zajistí vedení bez poplatku.
Nabídka platí pro osoby starší 18 let, které alespoň dvanáct měsíců před zapojením do akce neměly u banky osobní účet. Člověk, který vás doporučí, může získat odměnu nejvýše za pět lidí.
ČSOB
Plus Konto
Za nový účet můžete u ČSOB dostat až 3000 Kč. Pro tuto nabídku ho musíte do 31. 12. 2026 založit online nebo telefonicky přes klientské centrum. Při sjednání na pobočce tento bonus nezískáte. Vedení Plus Konta je zdarma.
První tři měsíce banka vyplácí po 500 Kč. Za každý měsíc musíte alespoň pětkrát zaplatit kartou a na účet musí přijít dohromady nejméně 15 000 Kč. Lidem do 26 let včetně stačí jen pět plateb kartou. Převody mezi vašimi vlastními účty u ČSOB a Poštovní spořitelny se do příjmu nepočítají.
V dalších třech měsících se výpočet odměny změní. Banka vrací 10 % z plateb kartou, maximálně 500 Kč měsíčně. Podmínka pěti plateb a příjmu zůstává; u mladých dál bez příjmové podmínky. Na celou pětistovku tentokrát potřebujete nakoupit za 5000 Kč..
S plněním podmínek musíte začít nejpozději v měsíci po otevření účtu. Odměny chodí do 20. dne následujícího měsíce. U platby kartou rozhoduje den, kdy zaplatíte; zaúčtovaná může být i později.
Akce platí pro lidi, kterým bylo k 1. 10. 2026 od 18 do 64 let včetně. V posledních dvanácti kalendářních měsících před založením účtu nesměli mít běžný korunový účet u ČSOB ani u Poštovní spořitelny.
Dalších 500 Kč mohou získat uživatelé aplikace DoKapsy, kterým ČSOB sama pošle pozvánku v aplikaci nebo e-mailem. U této nabídky do 30 dnů od založení účtu nainstalujete ČSOB Smart a poprvé se přihlásíte. Spolu s odměnami za používání účtu můžete dostat až 3500 Kč. I tato nabídka končí 31. 12. 2026.
Poštovní účet na České poště
Pokud si účet raději založíte na poště, běží tam do 31. 12. 2026 samostatná akce až na 2500 Kč. Prvních 1000 Kč je za příjem alespoň 15 000 Kč během jednoho kalendářního měsíce. Peníze musí přijít nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci založení účtu.
Dalších 1500 Kč získáte, když ve třech po sobě jdoucích měsících pokaždé alespoň pětkrát zaplatíte kartou. Začít musíte nejpozději měsíc po založení účtu. Obě části banka posuzuje zvlášť, takže odměnu za kartu dostanete i bez splnění příjmové podmínky. Peníze připisuje do 20. dne následujícího měsíce.
Nabídka pro seniory
ČSOB má také akci pro klienty starší 65 let. Pro splnění podmínek jste museli dosáhnout 65 let nejpozději 17. 8. 2026. Účet si pak musíte založit do 30. 11. 2026. Plus Konto můžete sjednat na pobočce, online nebo telefonicky, účet Poštovní spořitelny se sjednává na pobočkách České pošty.
Za připsání důchodu alespoň 15 000 Kč dostanete 1000 Kč. Musí přijít nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci založení účtu. Dalších třikrát 500 Kč je za pět plateb kartou měsíčně. S placením musíte začít nejpozději měsíc po založení účtu.
Komerční banka
MůjÚčet
Komerční banka nabízí až 4000 korun. Tři tisícovky je možné získat za používání nového účtu, zbývající tisícovka je za převod účtu z jiné banky. Akce platí do 30. 11. 2026. Vybrat si můžete tarif Start, Standard, Komfort nebo Exclusive, bonus banka připisuje i za bezplatný Start.
Ve třech kalendářních měsících po měsíci založení účtu dostanete vždy 500 Kč za alespoň pět plateb debetní kartou. Dalších 500 Kč za měsíc banka vyplatí, pokud na účet přijde dohromady alespoň 15 000 Kč. Počítají se i vklady hotovosti přes bankomat nebo na pobočce. KB nezapočítá převody mezi vašimi vlastními účty v bance, čerpání úvěrů od KB a Modré pyramidy ani její marketingové bonusy. Odměna přijde nejpozději do konce dalšího měsíce.
Pro zbývajících 1000 Kč musíte do 30. 11. 2026 požádat o převod účtu z jiné banky a současně o zrušení původního účtu. Převod účtu musí být ukončen nejpozději 17. 12. 2026. Bonus za převod banka připíše nejpozději do 30. 1. 2027.
Akce je určena pro ty, kteří od 17. 8. 2025 do 16. 8. 2026 nesměli u KB žádný bankovní produkt ani službu. Banka navíc vylučuje lidi, kteří od 1. 3. 2023 do 16. 8. 2025 dostali odměnu v její obdobné akci.
MONETA Bank
Tom Plus
MONETA Bank vrací novým klientům 10 % z plateb debetní kartou Standard, nejvýše 500 Kč měsíčně. Peníze vrací půl roku, celkem tedy můžete získat až 3000 Kč.
Počítají se nákupy v obchodech i na internetu, v Česku i v zahraničí. Účet s kartou je podle pravidel třeba sjednat na pobočce nebo v aplikaci Smart Banka. Akce je určena lidem 15 let, kteří během posledních šesti měsíců neměli u Monety běžný účet.
Banka vrací peníze za nákupy provedené od dne následujícího po založení účtu. Šestiměsíční dobu počítá od sjednání účtu. Peníze posílá na začátku dalšího kalendářního měsíce podle plateb, které už zaúčtovala. Akce trvá do odvolání. Účet ani kartu po dobu vyplácení odměn nesmíte zrušit ani vypovědět.
Partners Banka
Pro jednoho
U Partners Banky můžete získat 500 Kč za založení hlavního běžného účtu s kódem CHCI500. Zadáte ho při zakládání účtu, akce platí do 30. 11. 2026. Počet plateb kartou ani posílání mzdy tady podmínkou nejsou.
Musíte být starší 18 let a do 31. 8. 2026 jste nesměli být klientem banky. Pětistovku banka připíše nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek, každý ji může získat jednou.
Raiffeisenbank
Chytrý účet
Raiffeisenbank vám při založení účtu nabídne tři možnosti. Buď pevnou odměnu až 3000 Kč za platby kartou, nebo až 6000 Kč zpět z nákupů potravin či z předplatného online služeb. Bez výběru vám banka přiřadí pevnou odměnu šestkrát 500 Kč.
U všech variant musíte každý měsíc alespoň desetkrát zaplatit kartou. Můžete použít debetní kartu k novému účtu nebo kreditní kartu Raiffeisenbank vydanou na vaše jméno.
U pevné odměny dostanete za deset plateb kartou 500 Kč za měsíc, a to po dobu šesti měsíců.
Pokud si zvolíte potraviny, banka vrací 10 % z nákupů u patnácti obchodníků. Jsou to Albert, Lidl, Billa, Kaufland, Penny, Tesco, Globus, COOP, Hruška, Rohlik.cz, Košík.cz, Můj obchod, JIP, Norma a Žabka. Nejvýše dostanete 500 Kč měsíčně po dobu dvanácti měsíců. Na měsíční maximum tedy potřebujete nákupy za 5000 Kč. Zároveň musíte splnit deset plateb kartou za měsíc.
U předplatného banka vrací polovinu plateb za Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Prima+, OpenAI, Perplexity a Claude. Také tady platí limit 500 Kč měsíčně na dvanáct měsíců. Pro plnou odměnu byste tedy za uvedená předplatná museli zaplatit alespoň 1000 Kč měsíčně. Hradit je musíte přímo poskytovatelům, kromě karty lze podle pravidel použít i převod nebo trvalý příkaz. Deset plateb kartou za měsíc potřebujete i v této variantě.
Prvním sledovaným měsícem je měsíc po založení účtu. Odměnu banka připisuje do 20. dne následujícího měsíce. U potravin a předplatného dosáhnete na 6000 Kč, jen když vám banka vrátí plných 500 Kč ve všech dvanácti měsících.
Účet si musíte založit do 31. 12. 2026. Akce je pro lidi od 18 let, kterým banka posledních šest měsíců nevedla osobní běžný účet. Pokud jste už někdy využili její akci šestkrát 500 Kč, do této nabídky se znovu zapojit nemůžete.
UniCredit Bank
Účet START
UniCredit Bank vyplácí novým klientům po dobu deseti měsíců vždy 400 Kč, celkem až 4000 Kč. I u UniCreditu je nutné zaplatit kartou desetkrát za měsíc.
Pro získání odměny si musíte u banky založit účet do 31. 12. 2026. Odměnu můžete získávat od měsíce následujícího po založení účtu. Pokud v některém měsíci nezaplatíte desetkrát, 400 Kč nedostanete. Další měsíc můžete odměnu získat znovu, banka ale desetiměsíční dobu neprodlouží. Peníze připisuje do konce následujícího měsíce. Platby mohou být v libovolné výši a pravidelný příjem na účet nepotřebujete.
Zapojit se můžete, pokud jste starší 15 let. Bývalí klienti banky se mohou zapojit, pokud neměli účet v bance od února 2025.
Přehled odměn bez doporučení známého
|
Banka a nabídka
|
Maximum pro nového klienta
|
Hlavní podmínky
|
Účet je potřeba založit do
|
ČSOB – online nabídka
|
3000 Kč
|
Tři měsíce po 500 Kč, další tři měsíce 10 % z nákupů, max. 500 Kč. Vždy 5 plateb a příjem 15 000 Kč. Do 26 let bez podmínky příjmu.
|
31. 12. 2026
|
ČSOB – Poštovní účet na poště
|
2500 Kč
|
1000 Kč za jednorázové splnění příjmu 15 000 Kč, k tomu třikrát 500 Kč za 5 měsíčních plateb kartou.
|
31. 12. 2026
|
ČSOB – nabídka od 65 let
|
2500 Kč
|
1000 Kč za příjem důchodu alespoň 15 000 Kč, k tomu třikrát 500 Kč za 5 měsíčních plateb kartou.
|
30. 11. 2026
|
Komerční banka
|
4000 Kč
|
Tři měsíce po 500 Kč za 5 plateb kartou a po 500 Kč za příjem 15 000 Kč. Dalších 1000 Kč za převod a zrušení starého účtu.
|
30. 11. 2026
|
MONETA Bank
|
3000 Kč podle nabídky banky
|
Půl roku 10 % z plateb kartou Standard, max. 500 Kč za měsíc.
|
Do odvolání
|
Partners Banka
|
500 Kč
|
Nový hlavní účet s kódem CHCI500.
|
30. 11. 2026
|
Raiffeisenbank – pevná odměna
|
3000 Kč
|
Šest měsíců po 500 Kč za alespoň 10 plateb kartou měsíčně.
|
31. 12. 2026
|
Raiffeisenbank – potraviny
|
6000 Kč
|
Dvanáct měsíců 10 % z nákupů u vybraných obchodníků, max. 500 Kč měsíčně. K tomu 10 plateb kartou za měsíc.
|
31. 12. 2026
|
Raiffeisenbank – předplatné
|
6000 Kč
|
Dvanáct měsíců 50 % z předplatného vybraných služeb, max. 500 Kč měsíčně. K tomu 10 plateb kartou za měsíc.
|
31. 12. 2026
|
UniCredit Bank
|
4000 Kč
|
Deset měsíců po 400 Kč za alespoň 10 plateb debetní kartou měsíčně.
|
31. 12. 2026
Přehled odměn za doporučení
|
Banka
|
Pro nového klienta
|
Pro doporučujícího
|
Co musí udělat nový klient
|
Air Bank
|
500 Kč jednorázově
|
500 Kč za přivedeného klienta
|
Registrace přes odkaz, aktivace účtu do 45 dnů a 5 plateb v měsíci aktivace nebo následujícím.
|
Česká spořitelna
|
Až 1200 Kč za tři měsíce
|
Až 1200 Kč za člověka, max. za 5 lidí
|
Zadat kód při založení účtu v Georgi do 31. 12. 2026 a potom tři měsíce alespoň 4 platby kartou měsíčně.