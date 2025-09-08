Banky budou ověřovat číslo účtu a jméno příjemce. Jak se chybně zadané platby řeší teď?

Od 9. října 2025 musí všechny banky v eurozóně umožnit svým klientům okamžité odesílání SEPA plateb, tedy bezhotovostních převodů v rámci Evropského hospodářského prostoru. Spolu s tímto nařízením pak Evropská komise zavádí také povinnost, díky které bude zasílaní okamžitých SEPA plateb o něco bezpečnější.
Banky budou muset ověřovat, zda se jméno příjemce shoduje se jménem majitele účtu vedeným pod daným číslem IBAN. Pomocí verifikace příjemce (Verification of Payee) chce EU zabránit nejenom omylům, ale také některým podvodům.
Samotný proces ověření by měl přitom proběhnout maximálně do 5 vteřin: po zadání IBAN a jména příjemce vaše banka zadané údaje porovná s informacemi v bance příjemce a následně vám dá vědět, zda se zadané údaje shodují, rozcházejí, nebo jsou si podobné. Rozhodnutí, zda platbu i přes varování odešlete, ale zůstane na vás.
Výše uvedené se aktuálně týká pouze členských států, které zavedly euro. V ostatních zemích EU, tedy i v Česku, musí banky okamžité SEPA platby zavést do roku 2027 – v lednu by měly umožnit jejích příjem, v červenci i jejich odesílání. Spolu se zavedením okamžitých SEPA plateb pak budou muset tuzemské banky také verifikovat jejich příjemce.
Do té doby ale není od věci vědět, jak postupovat, pokud se při zadávání čísla účtu příjemce spletete tak „šikovně“, že platba skutečně odejde na cizí účet.
Požádejte o pomoc banku
Předně – ať už jde o klasickou tuzemskou platbu nebo SEPA platbu, vždy platí, že pokud omylem odešlete platbu na účet vám neznámého příjemce, můžete svoji banku požádat, aby vám s navrácením dané částky pomohla.
Českým bankám tuto povinnost ukládá zákon o platebním styku, podobná pravidla ale podle České národní banky platí také v celém Evropském hospodářském prostoru.
Právě pro tyto případy mívají banky na svých webech vyvěšené formuláře Žádost o vrácení neoprávněně přijatých finančních prostředků. S prosbou o pomoc se samozřejmě můžete obrátit i na pobočku vaší banky, nebo zavolat na infolinku.
Banka poté, co ji s žádostí o pomoc kontaktujete, vyzve takzvaného nezamýšleného příjemce, aby vám omylem zaslanou částku vrátil. Tady ale zároveň iniciativa banky končí. Pokud nebude majitel účtu na výzvu banky reagovat a peníze nepošle, nezbyde vám, než se dané částky domáhat prostřednictvím policie, případně soudně.
Povedlo se vám někdy zadat špatné číslo účtu?
Kdy lze stihnout storno platby?
Ačkoli si většina klientů tuzemských bank na okamžité SEPA ještě chvíli počká – výjimkou jsou klienti Fio banky, UniCredit Bank, J&T Banky a Oberbank, kteří mohou okamžité SEPA platby odesílat již nyní – v případě chybně zadaných plateb lze brát tohle „zpoždění“ pozitivně. Pokud totiž k převodu peněz nedochází okamžitě, může se vám podařit platbu stopnou ještě předtím, než odejde z vaší banky.
V některých případech jsme schopni na žádost klienta platbu stornovat a peníze připsat zpět na účet – typicky právě tehdy, kdy platba ještě neodešla z banky. Pokud však zjistí klient chybu později, vysíláme na banku příjemce žádost o vrácení platby, vysvětluje tiskový mluvčí Air Bank Michal Kuzmiak.
Pokud vaše banka odesílá SEPA platby okamžitě, musíte vsadit na klasický postup, tedy požádat banku o součinnost.
Postup je stejný jako u chybně zadaných plateb v rámci České republiky. Klient může vyplnit formulář Žádost o vrácení chybně zaslané platby, radí tiskový mluvčí Fio banky Jozef Daňo.
Za to, že vám pomůžou kontaktovat neoprávněného příjemce, si tuzemské banky obvykle neúčtují žádný poplatek. Jak ale upozorňuje tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý, určitý poplatek si může naúčtovat zahraniční banka.
Pokud už byla částka připsaná na účet příjemce, je pro její vrácení nutný jeho souhlas. Pokud příjemce se stornem nesouhlasí, platba nebude vrácená, upozorňuje dále Hrubý.
Co dělat, když přijdou cizí peníze vám?
Peníze z neznámého účtu samozřejmě můžou přijít na účet i vám. Krom toho, že nechat si peníze, které vám nepatří, není zrovna vhodné, může být takové jednání i trestné.
Nezamýšlený příjemce by měl peněžní prostředky vrátit, jinak se může dopustit trestného činu. Obecně totiž platí, že peněžní prostředky, které majitel účtu obdrží na svůj účet, protože mu je tam plátce poslal omylem, představují bezdůvodné obohacení (dle občanského zákoníku) a plátce má vůči bezdůvodně obohacenému majiteli účtu právo na jejich vrácení, vysvětluje Česká národní banka.
Pokud tedy obdržíte peníze od vám neznámého příjemce, platbu jednoduše pošlete zpět. Jestliže si nejste jistí, zda daná platba byla či nebyla určená vám, můžete o vzniklé situaci informovat vaši banku a ta následně u odesílatele ověří, zda opravdu došlo k omylu.
Jeden příklad za několik milionů
Zatímco k částce, kterou chybně zašlete na účet vedený u banky v Evropské unii, se můžete dostat poměrně hladce, pokud vaše peníze omylem odejdou třeba do Asie, šance, že peníze vymůžete, bývá nižší.
Ve své praxi jsem zažil případ, kdy česká firma omylem poslala částku v řádech milionů dolarů jiné firmě v Číně. Té se místo vrácení peněz vyplatilo nechat firmu zkrachovat, popisoval nedávno v našem podcastu s Měšcem v plusu Jan Krager z Citfinu.