Banka CREDITAS dočasně vypne internetové bankovnicví a karty. Důvodem je přechod na novou verzi

Banka CREDITAS dočasně vypne internetové bankovnicví a karty. Důvodem je přechod na novou verzi

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Doba čtení: 5 minut
2 nové názory

Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně
Autor: Banka CREDITAS a.s.
Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně
Všichni klienti Banky CREDITAS se musejí všas připravit na dočasnou nedostupnost přímého bankovnictví. Klienty bývalé Max banky čekají ještě větší omezení. Nejde však o žádné drama a na odstávku se dá předem dobře připravit.

Banka CREDITAS chystá změny pro dva segmenty klientů. Jde o zásadní změny, proto si je rozdělíme na dvě části.

První změna je pro všechny klienty Banky CREDITAS, kteří jsou ve „velké“ bance.

Druhá změna se týká bývalých klientů Max banky, kterou banka označuje jako divizi Max.

Změny pro všechny klienty Banky CREDITAS

Velká odstávka internetového a mobilního bankovnictví proběhne v polovině listopadu 2025 a bude trvat 5 dnů. (Podrobné informace.)

Nedostupné přímé bankovnictví (cca 5 dnů) a uzavřené pobočky (1 den)

Termín odstávky:

  • od pátku 14. 11. 2025, 16:00 hod
  • do středy 19. 11. 2025, 08:00 hod. (4 dny a 16 hodin, z toho jen 1 pracovní den)
  • + uzavřené pobočky v úterý 18. 11. 2025

Je potřeba dodat, že v pondělí 17. 11. 2025 je státní svátek, takže pobočky bank by byly uzavřené tak jako tak. Fakticky tak budou uzavřené jen 1 pracovní den a banka si tím zajistí „prodloužený víkend“ pro nastavení IT systémů a jejich otestování.

Podobně to platí pro přímé bankovnictví. I když odstávka na první pohled vypadá jako velmi dlouhá, v praxi přidete jen o 1 pracovní den (úterý), kdy bude nefunkční přístup do banky. V pátek ještě zaplatíte, pak je víkend a státní svátek, v úterý holt nic a od středy vše bude fungovat.

Infolinka v provozu s omezení, karty bez omezení

Infolinka 800 888 009 bude k dispozici nepřetržitě, ale operátoři do některých systémů banky nebudou mít přístup, stejně jako klienti banky. Protože odstávka IT systémů dopadne i na telefonní operátory.

Telefonní linka +420 583 037 088 pro blokaci karet a hlášení podvodů bude po celou dobu odstávky v provozu bez omezení.

Platební karty budou fungovat zcela bez omezení. Platby na internetu budete potvrzovat pomocí SMS a ePIN kódu. A tady pozor, včas si zkontrolujte, že máte v bance nastavené správné mobilní číslo a ePIN. Obojí vidíte v nastavení karty, viz obrázek níže. Bez správného nastavení vám karta na internetu ve většině případů nebude fungovat a v době odstávky to už nezměníte.

Nastavení ePIN v internetovém bankovnictví pro platební karty Banky CREDITAS. Vyžadováno pro platby na internetu v režimu 3D Secure. (26. 10. 2025)

Nastavení ePIN v internetovém bankovnictví pro platební karty Banky CREDITAS. Vyžadováno pro platby na internetu v režimu 3D Secure. (26. 10. 2025)

Autor: Dalibor Z. Chvátal
Nastavení ePIN v internetovém bankovnictví pro platební karty Banky CREDITAS. Vyžadováno pro platby na internetu v režimu 3D Secure. (26. 10. 2025)

Nastavení ePIN v internetovém bankovnictví pro platební karty Banky CREDITAS. Vyžadováno pro platby na internetu v režimu 3D Secure. (26. 10. 2025)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Toto jsou jediné dvě nepříjemnosti, které se dotknou stávajících klientů Banky CREDITAS.

Změna souvisí s postupným přechodem do nového internetového bankovnictví CREDITAS One, které banka připravuje a do jehož uživatelského prostředí klienty bude zapojovat postupně ve vlnách. Stávající klienti „velké“ CREDITAS se tak ve středu 18. 11. 2025 přihlásí stále do původního IB.

Změny pro všechny klienty divize Max

Klienti původní Max banky na tom budou s odstávkami hůř, na druhé straně budou první, kdo budou v novém systému CREDITAS One. Důvodem je, že systémy původní Max banky stále běží na původních systémech Expobank, takže pro banku je snazší tyto „staré“ klienty převést přímo do nového systému CREDITAS One. (Podrobný dokument.)

Z těchto změn mají obecně všechny banky „husí kůži“, protože pokud se něco může pokazit, pokazí se to. Své o tom ví Česká spořitelna (Servis24 → George), Raiffeisenbank (systém eBanky → RB) i Komerční banka (MojeBanka → KB+). Nic však netrvá věčně, ani IT systémy, ani odstávky. Bez nich to zkrátka nejde, tak jen popřejme Bance CREDITAS hodně štěstí, ať to zvládne (a ostatně jakákoli jiná banka).

Jak to (ne)bude fungovat pro klienty divize Max si ukážeme krok za krokem.

Pondělí 10. 11. 2025: Vše funguje vyjma změn

Od pondělí 10. 11. 2025 nebudete moci provádět změny stávajících a zakládání nových produktů včetně platebních karet. Transakce a karty jsou bez omezení.

Velká odstávka od pátku 14. 11. do středy 19. 11.

Hlavní odstávka je jednotná se všemi klienty Banky CREDITAS, tak si ji připomeňme.

  • od pátku 14. 11. 2025, 16:00 hod
  • do středy 19. 11. 2025, 08:00 hod. (4 dny a 16 hodin, z toho jen 1 pracovní den)
  • + uzavřené pobočky v úterý 18. 11. 2025

Pondělí 17. 11. 2025, 18:00 hod.: Blokace platebních karet

V mezičase během odstávky v pondělí 17. 11. 2025, tj. během státního svátku, bude v 18:00 hod. provedena blokace všech platebních karet v rámci divize Max. Náhrada není a než se vám zpřístupní nové internetové bankovnictví CREDITAS One, budete dočasně bez funkční karty od Banky CREDITAS. Ale vy určitě máte i jinou banku, takže toto nepříjemné omezení se vás nikak zásadně nedotkne.

Po převedení do nového IB si budete moci požádat o novou virtuální kartu a opět budete „online“. Pokud vše dobře dopadne, bez funkční platební karty budete 1 den a 15 hodin (od blokace do spuštění nového systému plus hodina na seznámení a nastavení).

Středa 19. 11. 2025, 08:00 hod: Vše je opět funkční

Od středy by už všechno mělo fugovat. Ale znáte to, každá změna IT systému s sebou přináší nečekaná překvapení, která během testování nikdy nenastala. Třeba to vyjde a třeba ne, dejte pak Bance CREDTAS čas to případně napravit.

Praktické tipy na závěr

Pokud chcete mít absolutní jistotu, že své závazky uhradíte včas, zajistěte, aby platby z vašich účtů u Banky CREDITAS odešly ve čtvrtek 13. 11. 2025. Jedno v jakém čase, protože platba zadaná večer stejně odejde nepozději v pátek ráno před odstávkou a ještě tentýž den bude na účtu příjemce.

Platební karty Banky CREDITAS budou fungovat bez omezení (pozor na ePIN, viz výše), platební karty divize Max ale budou zablokované a bez budete karty max. 1 den a 15 hodin. S tím se dá přežít.

Klienti divize Max budou automaticky převedeni do nového IB CREDITAS One, ale na začátku uvidí výpisy z účtů jen za první 3 měsíce. Až postupně budou přibývat další výpisy. Chcete-li mít klid, stáhněte si výpisy z účtů do doby začátku odstávky.

Klienti divize Max s aktivní platební kartou v novém IB CREDITAS One uvidí novou platební kartu, tu jim banka automaticky vydá a bude už aktivní. Po zvolení PIN ji můžete začít používat (PIN si volíte v IB nebo v aplikaci).

Nová mobilní aplikace CREDITAS One bude ke stažení v obchodech Apple a Google po spuštění nového IB a úpěšném zalistování aplikace do obchodů (podléhají schvalování Apple a Google).

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Je to tak, jde o překlep, správně je 1 den a 15 hodin. Děkuji za podnět a omlouvám se!27. 10. 2025, 09:57 editováno autorem komentáře
Dalibor Z. Chvátal

