Balkán autem: Slovinsko. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče

Hranice Slovinska začínají již po cca 4 hodinách pozemní cesty z Česka, takže létat do Slovinska se moc nevyplatí. Auto je dobrou volbou a často i nejlevnější formou přepravy.
Proč do Slovinska autem
- Můžete si s sebou vzít a zpět odvézt co chcete. Pohybujete se v EU a Schengenu.
- Svoboda na cestách.
- Do místa, kam cestujete, není přímé železniční spojení, nebo by cesta vlakem trvala dlouho.
- Je vás moc, navíc máte zavazadla a letenky nebo jízdenky by vyšly draze.
- Nechcete se mačkat v dálkovém autobusu a vnímat vůně ostatních cestujících.
Co vás čeká
- Na slovinských dálnicích kupujete elektronickou dálniční známku.
- Parkovné hlavně ve velkých městech. Nic, co byste z Česka neznali. A u moře všude na veřejných místech.
- Toalety na slovinských dálnicích u čerpacích stanic jsou bezplatné, rovněž i na odpočívadlech.
- LPG stanic ve Slovinsku je dostatek.
- Ve Slovinsku si tankujete vždy sami. Podobně jako v Česku jsou ceny základních PHM regulované, týdně.
- Pohonné hmoty včetně LPG a CNG jsou zhruba na cenové úrovni jako v ČR, podobně je to s cenou potravin.
- V Lidlu můžete využít zákaznickou kartu, kterou používáte v aplikaci v ČR, mohou vám tak zlevit nákupy. Jen si musíte přepnout zemi na „Slovinsko“. Tím se vám vygeneruje nový kód platný jen pro tuto zemi. Kaufand ve Slovinsku není.
- Jakákoli technická pomoc na cestě vás vyjde zruba tolik, jako v ČR.
- Slovinsko má jen pidi kousek moře, ale Slovinci jsou na něj řádně hrdí a když k nim (nejen) kvůli tomu pojedete, ocení to kvalitními službami a nižšími cenami, než maji Chorvati.
Co musíte mít
- Jste v civilizované zemi, kde je svět v pořádku. Není se čeho bát.
- Základem jsou vaše doklady a doklady k vozidlu. Plnou moc nepotřebujete.
- Kvalitní pojištění s asistencí vám ušetří nervy a peníze.
Cestujte se správnou platební kartou pro cestovatele
V době publikace článku má 1 euro hodnotu přibližně 24,15 Kč. Většinou ve Slovinsku přežijete jen s platební kartou, ale v menších obcích a na horách se můžete setkat s případy platby jen v hotovosti.
Ještě více ušetříte použitím správné „cestovatelské“ platební karty. To je platební karta (debetní, kreditní), která si neúčtuje žádnou marži za platbu v cizí měně či výběr hotovosti v cizí měně, nebo má marži nastavenou velmi nízko.
Tabulka: Nejlepší platební karty pro české cestovatele
Nejlepší kartou pro cestovatele je debetní karta Partners Banky (viz podrobný test kurzů platebních karet včetně eura).
Mezi kvalitní cestovatelské karty však lze zařadit celkem 8 karet. Z pohledu cestovatelských zkušeností můžeme s čistým svědomím doporučit karty v tabulce níže.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Komentář
|Partners Banka
|Visa debetní
|Absolutní jednička, nic nemusíte řešit.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Revolut
|Mastercard i Visa
|Výborné kurzy.
Lepší podmínky jsou jen v placených tarifech.
V nižších tarifech víkendové příplatky.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Air Bank
|Mastercard
zahraniční karta
|Férové kurzy.
Potřeba splnit podmínky pro bezplatné vedení.
Sleva na kurzu se vyplácí následující měsíc.
Dobrá nabídka pro cestovatele.
|mBank
|Mastercard
mKreditka Travel
|Férové kurzy.
Nutnost dobré bonity pro vydání karty.
|Trading 212
|Mastercard
|Absolutně nejlepší kurzy.
Primárně investiční aplikace.
Geolokační omezení.
|XTB
|Mastercard
|Férové kurzy.
Primárně investiční aplikace.
|Wise
|Visa Infinite
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Zen.com
|Mastercard
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
Lepší kurzy jen v placeném tarifu.
Pokud do cestovatelského kritéria přidáme i další důležité prvky, jako zákaznickou podporu, jednoduché podmínky, poplatky za výběry z bankomatů a dobrý reklamační proces, doporučení by bylo mírně odlišné:
- Partners Banka (nejlepší kurzy, férové podmínky).
- Air Bank, Revolut (spolehlivé banky, férové kurzy a podmínky).
- Wise, Zen.com (spolehlivé platební instituce, skvělé kurzy, ale vklady nejsou pojištěny).
Technologické aplikace Trading 212 a XTB mají sice dobré kurzy, ale nejsou primárně určeny pro cestovatele. Kreditku mBank dostanou jen bonitní klienti. Platební karty výše získá kdokoli.
Důležité kontakty a bezpečnost
Slovinsko je bezpečnou zemí.
Na dálnicích ve Slovinsku není oficiální bezplatná silniční asistence. Voláte buď svoji asistenční službu, nebo správci dálnice, společnosti DARS. Na odtah máte 2 hodiny, jinak jej zařídí správce dálnice podle svého ceníku přes své smluvní partnery.
Ve Slovinsku jsou nouzové kontakty jednoduché: téměř vše odbavíte přes číslo 112, pouze policie má 113.
Tabulka: Oficiální nouzové kontakty
|Instituce
|Telefonní číslo
|Univerzální číslo Emergency
(policie, záchranáři, hasiči)
|112
|Záchranka
|112
|Mořská záchranka
|112
|Policie
|113
|Hasiči
|112
|Horská služba
|112
|
Silniční asistenční služba (placená)
|Dálnice
1970 nebo +386 15 188 518
Ostatní
1987
Jak do Slovinska autem
Pokud nemáte nějaký zásadní důvod jet přes Slovensko a Maďarsko, vždy jeďte přes Rakousko. V Rakousku zaplatíte jednu dálniční známku pro daný den, nebo pro více dnů (dle volby), a tím to hasne.
Při jiné cestě vás čeká dálniční poplatek pro Slovensko a Maďarsko, ledaže byste se v rámci sebemrskačství chtěli plížit okresními cestami a jet klidně 7 hodin. Ale to nechcete… to už můžete jet okreskami i přes Rakousko a budete tam rychleji.
Přijet do Slovinska z Česka sice můžete i z Itálie, ale Rakousku se nevyhnete. Tady není co řešit.
Dokumenty potřebné do Slovinska
Potřebné dokumeny k vjezdu vozidlem do Rakouska:
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Zelená karta, může být elektronická (SLO jako Slovenia automaticky kryjí všechny české pojišťovny).
- Doklad totožnosti (pas nebo OP)
- Řidičský průkaz (český, jste v EU)
Policisté ve Slovinsku
Slovinští policisté nijak nevybočují od českých policistů: chovají se předvídavě a korektně. Slovinci nemají městkou policii, ale ve městech mají aktivní strážníky spadající pod služby obcí. Ty potkáte zejména při parkování.
Slovinsko už sice geograficky není typickým balkánským státem, vliv na něj má spíše Rakousko a jeho smysl pro pořádek. Osobní zkušenost autora se slovinskou policíí však byla typicky balkánská: mnou nalezená ledvinka s doklady cizince (řidiče kamiónu) a hotovostí v objemu cca 35 000 Kč zabrala hruba 2 hodiny procesu na policejní službně, tzv. na stojáka u vrátnice. Přičemž policisté nechápali, proč jim to vůbec oznamuji, když to nechtěla řešit ani ambasáda chudáka řidiče, které jsem opakovaně volal. Prý je to jeho problém. A už vůbec nechápali, proč k tomu všemu chci od nich získat dokument, ve kterém potvrzují že jsem jim vše předal. Ten dokument se vytvářel ručně na list papíru…
V případě rychlosti je nastavena jen malá tolerance. Do 50 km/hod. se toleruje +5 km/hod., mezi 100 – 200 km/hod. se odečítá jen 7 km a nad 200 km/hod. se odečítá 11 km. Při měření v zatáčkách se odečítá 11 % rychlosti.
Tabulka: Maximální rychlost ve Slovinsku
|Typ komunikace
|Max. rychlost
|Dálnice
|130 km/hod
100 km/hod. autobusy
90 km/hod. vozidla nad 3,5 t
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t s přívěsem/návěsem
Min. rychlost: 60 km/hod.
|Expresní silnice
|110 km/hod.
100 km/hod. autobusy
90 km/hod. vozidla nad 3,5 t
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t s přívěsem/návěsem
|Mimo obec
|90 km/hod.
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t, autobusy
70 km/hod. vozidla nad 3,5 t s přívěsem/návěsem
|Obec
|50 km/hod.
Ceny pohonných hmot
Ceny základního benzínu 95 a motorové nafty jsou ve Slovinsku podobné jako u nás. Ceny PHM jsou mimo dálnice a rychlostní silnice regulované vládou, regulační nařízení se mění každý týden.
Na dálnicích a rychlostních silnicích ceny určuje volný trh.
Oproti Chorvatsku jsou ceny LPG ve Slovinsku vyšší, v podstatě podobné cenám v ČR. V Chorvatsku je propan-butan levnější zhruba o 5 Kč/l.
|Čerpací stanice
|Shell
|Benzín 95
|1,592 € (cca 38,40 Kč)
|Benzín Premium
|1,889 €/l (cca 45,66 Kč)
|Nafta
|1,718 €/l (cca 41,54 Kč)
|Nafta Premium
|2,069 €/l (cca 50,01 Kč)
|LPG
|0,934 €/l (cca 22,46 Kč)
Mýto ve Slovinsku
Koupíte si dalniční známku a fičíte. Tato jednoduchost má i svoji zákeřnou stránku: Slovinsko nemá (v rozporu s nařízením EU) jednodenní dálniční známky. Nejmenší doba platnosti je 1 týden a stojí 16 €. Za dovolenou ve Slovinsku je to dobrá cena, ale za tranzit docela vysoká.
Dobrou zprávou je, že cena slovinské dálniční známky se od roku 2023 nezměnila. Ale na tak malou zemi jsou slovinské dálnice drahé.
Slovinsko rozlišuje více kategorií osobních vozidel. Běžná auta do 3,5 t a karavany platí základní cenu (1. tabulka). Pokud ale máte auto vyšší než 1,3 m nad první nápravou, platíte výrazně vyšší cenu (2. tabulka). Na rozdíl od Maďarska nerozlišuje Slovinsko u osobních aut počet míst k sezení.
Elektronickou vinětu si můžete pohodlně koupit online. Oficiální web je https://evinjeta.dars.si/.
Základní ceny
|Doba platnosti
|Cena
|7 dnů
|16 € (cca 386,63 Kč)
|30 dnů
|32 € (cca 773,30 Kč)
|1 rok
|117,50 € (cca 2839,46 Kč)
Ceny po osobní auta vyšší než 1,3 m nad 1. nápravou
|Doba platnosti
|Cena
|7 dnů
|32 € (cca 773,30 Kč)
|30 dnů
|64,10 € (cca 1548,82)
|1 rok
|235 € (cca 5678,63)
Jakou navigaci
Autor článku při cestách do Slovinska používá navigace v tomto pořadí:
- Waze: Komunita wazerů je silná i v Chorvatsku. Waze je volba na prvním místě hlavně pro aktuální dopravní informace na cestě. Waze vám pomůže včas získat infomace o nepříjemných dopravních situacích.
- Google Maps: Kde končí Waze, začínají Google Maps včetně dopravní situace. Někdy mají lepší data než Waze, někdy je to opačně. Ideální je kombinace obojího. Je to o datech uživatelů, mapy od Google používá velmi mnoho lidí.
- Mapy.cz: Mimo Česko jsou používány mapové podklady Open Street Map. Jsou dobré, ale nemají dopravní data. Mapy.cz ale mají skvělou vychytávku: můžete si trasu naplánovat předem a nastavit si konkrétní body, Mapy.cz se jich pak drží jako klíště. Takže např. Waze vám čistí cestu a Mapy.cz vás na ní drží (pokud vám běží obě navigace). Stáhněte si offline mapy.
- Sygic, Here: Jde o kvalitní záložní aplikace, které se vyplatí mít v mobilu, když cokoli výše selže. Stáhněte si předem pro ně offline mapy.
- Apple: Podklady jsou z Open Street Map, lepší jsou Mapy.cz.
Jakého mobilního operátora
Použijte vaši stávající českou SIM. Jste v EU, máte automaticky EU datový roaming s FUP limitem mezi 5 – 80 GB podle vašeho tarifu. Pokud ve Slovinsku nebudete 14 dnů online sledovat videa, nic moc řešit nemusíte.