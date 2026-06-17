Balkán autem: Chorvatsko. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče

Hranice Chorvatska začínají již po 5–6 hodinách pozemní cesty z Česka, takže jen málokdo do této země letí. Auto je dobrou volbou a často i nejlevnější formou přepravy.
Proč do Chorvatska autem
- Můžete si s sebou vzít a zpět odvézt co chcete. Pohybujete se v EU a Schengenu.
- Svoboda na cestách.
- V autě se dá přespat (pozor, ne kempovat pro úsporu za ubytování/kemp. Na to mají Chorvati zákon a stojí to 200 €).
- Do místa, kam cestujete, není přímé železniční spojení, nebo by cesta vlakem trvala dlouho.
- Je vás moc, navíc máte zavazadla a letenky nebo jízdenky by vyšly draze.
- Nechcete se mačkat v dálkovém autobusu a vnímat vůně ostatních cestujících.
Co vás čeká
- Na chorvatských dálnicích platíte úsekové mýto. Buď přímo na mýtné bráně, nebo si můžete předem pořídit mýtnou krabičku pro osobní auta.
- Parkovné. Ve městech je skoro všude.
- Toalety na chorvatských dálnicích u čerpacích stanic jsou bezplatné, rovněž i na odpočívadlech.
- LPG stanic v Chorvatsku je dostatek
- V Chorvatsku si tankujete vždy sami.
- Pohonné hmoty včetně LPG a CNG jsou zhruba na cenové úrovni jako v ČR, podobně je to s cenou potravin.
- V Kauflandu a Lidlu můžete využít zákaznické karty, které používáte v aplikaci v ČR, mohou vám tak zlevit nákupy. Jen si musíte přepnout zemi na „Chorvatsko“. Tím se vám vygeneruje nový kód platný pro Chorvartsko.
- Jakákoli technická pomoc na cestě vás vyjde zruba tolik, jako v ČR.
Co musíte mít
- Jste v civilizované zemi, kde je svět v pořádku. Není se čeho bát.
- Základem jsou vaše doklady a doklady k vozidlu. Plnou moc nepotřebujete.
- Kvalitní pojištění s asistencí vám ušetří nervy a peníze.
Cestujte se správnou platební kartou pro cestovatele
V době publikace článku má 1 euro hodnotu přibližně 24,15 Kč. Většinou v Chorvatsku přežijete jen s platební kartou, ale v menších obcích a na horách se můžete setkat s případy platby jen v hotovosti.
Ještě více ušetříte použitím správné „cestovatelské“ platební karty. To je platební karta (debetní, kreditní), která si neúčtuje žádnou marži za platbu v cizí měně či výběr hotovosti v cizí měně, nebo má marži nastavenou velmi nízko.
Tabulka: Nejlepší platební karty pro české cestovatele
Nejlepší kartou pro cestovatele je debetní karta Partners Banky (viz podrobný test kurzů platebních karet včetně eura).
Mezi kvalitní cestovatelské karty však lze zařadit celkem 8 karet. Z pohledu cestovatelských zkušeností můžeme s čistým svědomím doporučit karty v tabulce níže.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Komentář
|Partners Banka
|Visa debetní
|Absolutní jednička, nic nemusíte řešit.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Revolut
|Mastercard i Visa
|Výborné kurzy.
Lepší podmínky jsou jen v placených tarifech.
V nižších tarifech víkendové příplatky.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Air Bank
|Mastercard
zahraniční karta
|Férové kurzy.
Potřeba splnit podmínky pro bezplatné vedení.
Sleva na kurzu se vyplácí následující měsíc.
Dobrá nabídka pro cestovatele.
|mBank
|Mastercard
mKreditka Travel
|Férové kurzy.
Nutnost dobré bonity pro vydání karty.
|Trading 212
|Mastercard
|Absolutně nejlepší kurzy.
Primárně investiční aplikace.
Geolokační omezení.
|XTB
|Mastercard
|Férové kurzy.
Primárně investiční aplikace.
|Wise
|Visa Infinite
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Zen.com
|Mastercard
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
Lepší kurzy jen v placeném tarifu.
Pokud do cestovatelského kritéria přidáme i další důležité prvky, jako zákaznickou podporu, jednoduché podmínky, poplatky za výběry z bankomatů a dobrý reklamační proces, doporučení by bylo mírně odlišné:
- Partners Banka (nejlepší kurzy, férové podmínky).
- Air Bank, Revolut (spolehlivé banky, férové kurzy a podmínky).
- Wise, Zen.com (spolehlivé platební instituce, skvělé kurzy, ale vklady nejsou pojištěny).
Technologické aplikace Trading 212 a XTB mají sice dobré kurzy, ale nejsou primárně určeny pro cestovatele. Kreditku mBank dostanou jen bonitní klienti. Platební karty výše získá kdokoli.
Důležité kontakty a bezpečnost
Chorvatsko je bezpečnou zemí.
Na dálnicích v Chorvatsku není oficiální bezplatná silniční asistence. Vždy voláte na nějakou tísňovou linku níže, nejčastěji 112, nebo policii. Anebo volejte na asistenční službu přes vaši pojišťovnu, základní pomoc poté dostanete většinou bezplatně.
Tabulka: Oficiální nouzové kontakty
|Instituce
|Telefonní číslo
|Univerzální číslo Emergency
(policie, záchranáři, hasiči)
|112
|Záchranka
|194
|Mořská záchranka
|195
|Policie
|192
|Hasiči
|193
|Horská služba
|112
|
Silniční asistenční služba (placená)
|1987 nebo +385 1 1987
Jak do Chorvatska autem: Nejlepší trasy z Česka podle regionu
Cesta autem do Chorvatska už není jen jedna „klasika“ přes Vídeň, Graz a Maribor. Pro řidiče z Prahy, Brna a většiny Moravy zůstává nejlogičtější rakousko-slovinská trasa, ale pro západní a jižní Čechy může dávat větší smysl cesta přes Linec, Salcburk nebo Villach. Pro část Moravy a Slezska zase někdy vychází dobře varianta přes Slovensko a Maďarsko. Záleží hlavně na tom, odkud vyrážíte a zda míříte na Istrii, Kvarner, do Dalmácie, nebo až k Dubrovníku.
Dobrá zpráva je, že Chorvatsko je od roku 2023 součástí Schengenu, takže při cestě ze Slovinska nebo Maďarska do Chorvatska už se standardně neprojíždí klasickou pasovou kontrolou na vnitřní schengenské hranici. Přesto se v sezoně mohou tvořit kolony hlavně u mýtnic, tunelů, uzlů kolem Záhřebu a na příjezdech k pobřeží.
Nejčastější trasa: přes Rakousko a Slovinsko
Pro většinu Česka je základní varianta tato:
Praha / Brno / Olomouc / Ostrava – Vídeň – Graz – Maribor – Zagreb – pobřeží
Orientačně je Praha–Split zhruba 1020 km a Brno–Split asi 840 km, podle trasy a provozu.
Výhoda této varianty je jednoduchost: skoro celou cestu lze jet po dálnicích. Nevýhodou jsou tradiční sezonní špičky u Vídně, Grazu, Mariboru, před mýtnicí Lučko u Záhřebu a na chorvatské A1 ve směru k moři.
Pro cestu z Prahy, středních Čech, Vysočiny, Brna, Olomouce i velké části Moravy je to stále první volba.
Západní Čechy: přes Německo, Rakousko a Slovinsko
Pro řidiče z Plzně, Karlových Varů, Chebu nebo Domažlic často nedává smysl sjíždět nejdřív na Prahu a Brno. Lepší může být západní varianta:
Plzeň – Rozvadov – Regensburg – Passau / Salzburg – Villach – Ljubljana – Rijeka / Istrie
Tato trasa se hodí hlavně pro Istrii, Kvarner a severní Chorvatsko: Pula, Rovinj, Poreč, Opatija, Rijeka, Krk nebo Cres. Z Plzně do Puly vychází cesta zhruba na 740 km a něco přes osm hodin čisté jízdy.
U této varianty je potřeba počítat s rakouskou dálniční známkou a při cestě přes alpské tunely také s úsekovým mýtem.
Jižní Čechy: přes Linec, Graz nebo Villach
Z Českých Budějovic, Tábora, Písku nebo Jindřichova Hradce jsou praktické dvě hlavní varianty.
První je:
České Budějovice – Linz – Graz – Maribor – Zagreb – Dalmácie
Ta se hodí pro Zadar, Šibenik, Split, Makarskou i další dalmatská letoviska.
Druhá je:
České Budějovice – Linz – Salzburg – Villach – Ljubljana – Rijeka / Istrie
Ta dává smysl, pokud míříte na Istrii nebo Kvarner. České Budějovice–Split vychází orientačně kolem 900 km po silnici, ale výběr konkrétní trasy se bude lišit podle toho, jestli se chcete vyhnout Vídni, nebo naopak jet co nejjednodušší dálniční variantou.
Severní Čechy a Liberecko
Z Liberce, Jablonce, České Lípy nebo Ústí nad Labem se nabízí buď cesta přes Prahu a Brno, nebo západnější varianta přes Německo a Rakousko.
Východní Čechy
Z Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi nebo Svitav se nejčastěji volí napojení na D1 u Prahy, Jihlavy nebo Brna:
Hradec Králové / Pardubice – Brno – Vídeň – Graz – Maribor – Zagreb – pobřeží
Morava a Slezsko: přes Rakousko, nebo přes Slovensko a Maďarsko
Z Brna je hlavní trasa jasná:
Brno – Vídeň – Graz – Maribor – Zagreb – Split / Zadar / Šibenik
Z Olomouce a Ostravy už stojí za porovnání dvě varianty.
První, klasická:
Olomouc / Ostrava – Brno – Vídeň – Graz – Maribor – Zagreb – pobřeží
Druhá, východnější:
Ostrava / Zlín / Uherské Hradiště – Bratislava – Maďarsko – Letenye / Goričan – Zagreb – pobřeží
Maďarská varianta může dávat smysl hlavně pro východní Moravu, Zlínsko a část Slezska. V Chorvatsku se napojíte na dálnici A4 od hraničního přechodu Goričan směrem k Záhřebu.
Ostrava–Split vychází orientačně na necelých 1000 km a zhruba 11 hodin čisté jízdy.
Dokumenty potřebné do Chorvatska
Potřebné dokumeny k vjezdu vozidlem do Rakouska:
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Zelená karta, může být elektronická (HR jako Hrvatska automaticky kryjí všechny české pojišťovny).
- Doklad totožnosti (pas nebo OP)
- Řidičský průkaz (český, jste v EU)
Policisté v Chorvatsku
Chorvatští policisté nijak nevybočují od českých policistů: chovají se předvídavě a korektně. A protože jste na Balkáně, nehledají problémy, kde nejsou, ale až se skutečně stanou.
Chorvati nemají městskou policii, ale ve městech mají aktivní pracovníky radnice. A jak jsme psali, zatím co chorvatská policie občas zamhouří oko, městští zaměstnanci nikoli. Typicky pokud jde o nesprávné parkování.
V případě rychlosti je nastavena slušná tolerance před účtováním pokuty. Do 50 km/hod. se toleruje +3 km/hod., mezi 50 – 100 km/hod. se odečítá 10 km a nad 100 km/hod. se odečítá 10 % zaokrouhlených nahoru.
Tabulka: Maximální rychlost v Chorvatsku
|Typ komunikace
|Max. rychlost
|Dálnice
|130 km/hod
100 km/hod. autobusy (80 km/hod. autobus přepravující děti)
90 km/hod. vozidla nad 3,5 t a osobní vozidla s přívěsem
Min. rychlost: 60 km/hod.
|Expresní silnice
|110 km/hod., ale 80 km/hod s přívěsem
|Mimo obec
|90 km/hod. i s lehkým přívěsem
80 km/hod. vozidla nad 3,5 t, autobusy
|Obec
|50 km/hod.
Ceny pohonných hmot
Ceny základního benzínu 95 a motorové nafty jsou v Chorvatsku podobné jako u nás. Ceny LPG jsou však výrazně nižší, orientačně jde o 18 Kč/l LPG, v ČR je to okolo 23 Kč/l.
Natankujte v Česku a následně Rakousko, Německo, Slovensko či Maďarsko jen projeďte. Jak budete v Chorvatsku potřebovat natankovat, tak to udělejte. Není důvod jezdit do města, není to tam zásadně levnější. Natankujte, kdekoli v Chorvatsku potřebujete.
|Čerpací stanice
|Petrol
|Benzín 95
|1,57 € (cca 37,91 Kč)
|Benzín Premium
|2 €/l (cca 48,30 Kč)
|Nafta
|1,59 €/l (cca 38,40 Kč)
|Nafta Premium
|1,84 €/l (cca 44,44 Kč)
|LPG
|0,72 €/l (cca 17,38 Kč)
Mýto v Chorvatsku
Od 1. 3. 2027 v Chorvatsku startuje nový mýtný systém Crolibertas, který, zjednodušeně napsáno, spojí všechny tři stávající operátory mýta. Novinkou bude čtení registračních značek na autech, což značně zrychlí průjezdy mýtnými branami. Nadále zůstane možnost palubních mýtných jednotek.
V roce 2026 se ale pro vás ještě nic nemění a nadále jsou tu tři mýtní operátoři podle toho, na jakých dálnicích se pohybujete. Rozdíl oproti předchozím létům je cenový: mýto zdražilo zhruba o 10 %.
HAC v roce 2023 zavedla sezonní 10% přirážku. V roce 2024 ji zavedla od 1. června, jenže podle výroční zprávy zůstala zachována i po 30. září 2024.
Pro finální cenu, kterou zaplatíte, potřebujete vědět, po jaké dálnici jakého správce pojedete.
- Kalkulaci mýta od HAC zjistíte snadno online.
- Správce dálnice AZM má rovněž ceny mýta na webu.
- Bina Istra preferuje ceny v tabulce (ceník platný od 15. 6. 2026).
Dálnice v Chorvatsku, které jinak budete doslova milovat, se nadále platí dvěma způsoby. Buď zaplatíte přímo na mýtné bráně, nebo si předem pořídíte bezdrátový box (krabičku) na mýto.
Chystáte se letos na dovolenou do Chorvatska?
K platbě mýta doporučujeme používat hlavně platební karty, hotovost mějte jen jako nouzovou. Ostatně některé mýtné brány ani hotovost nepřijímají.
Chorvatsko má hlavní kategorii 1 pro vozidla do 3,5 t a do celkové výšky 1,9 m. Takže do ní spadne drtivá většina soukromých vozidel, na rozdíl od Maďarska a Slovinska.
Jak už víte, v Chorvatsku jsou tři správci dálnic:
Autocesta Zagreb – Macelj
Společnost spravuje 60 km dálnice až do konce roku 2032.
Bina Istra
Družstvo spravuje 141 km dálnic.
Hrvatske autoceste
Největší správce dálnic má v péči všechny zbývající dálnice v Chorvatsku, jde o 1112,40 km dálnic.
Sázka na jistotu: platební karta
Platební karta je pro platbu mýta nezbytná, navíc existují výjezdové mýtné brány, u kterých jinak než bezhotovostně nezaplatíte.
Sleva přes mýtnou krabičku ENC
Na vybraných mýtnicích si můžete zakoupit elektronický mýtný box ENC. Vypadá takto:
Společnost Autocesta Zagreb – Macelj používá vlastní systém, který není kompatibilní se systémy dalších dvou společností, mýtnou krabičku u ní nemůžete použít. Jde o dálnici ze Slovinska do Zagrebu.
Bina Istra a Hrvatske autoceste (HAC) používají pro elektronické mýto stejnou technologii, takže ENC box zakoupený u jedné z nich funguje i u té druhé, ale musíte si jej aktivovat u obou společností zároveň.
Maximální doba na dálnici
Na dálnici před výjezdem (tj. ještě bez uhrazeného mýta) můžete strávit max. 24 hodin.
Palivová karta Shell vyřeší fakturaci služebních cest i mýto
Máme pro vás tip, pokud jezdíte (nejen) do Chorvatska i na služební sesty. Palivové karty od společností Shell mají jednu vychytávku pro osobní vozidla do 3,5 tuny. Shell totiž umí nabídnout mýtnou krabičku, která platí v pěti zemích:
- Francie
- Chorvatsko
- Itálie
- Portugalsko
- Španělsko
Přímo na webu Shell se o ní moc nedočtete, musíte si o ni napsat na zákaznické centrum. Následně mýtné brány všech zemí jmenovaných výše projíždíte bez zastavení. Co za to? Měsíční poplatek 96,80 Kč a provizi z mýta podle země (cca 4 %). Účetně však vše máte v pořádku a nemusíte sbírat jednotlivé stvrzenky z mýtných bran.
Jakou navigaci
Autor článku při cestách do Chorvatska používá navigace v tomto pořadí:
- Waze: Komunita wazerů je silná i v Chorvatsku. Waze je volba na prvním místě hlavně pro aktuální dopravní informace na cestě. Waze vám pomůže včas získat infomace o nepříjemných dopravních situacích.
- Google Maps: Kde končí Waze, začínají Google Maps včetně dopravní situace. Někdy mají lepší data než Waze, někdy je to opačně. Ideální je kombinace obojího. Je to o datech uživatelů, mapy od Google používá velmi mnoho lidí.
- Mapy.cz: Mimo Česko jsou používány mapové podklady Open Street Map. Jsou dobré, ale nemají dopravní data. Mapy.cz ale mají skvělou vychytávku: můžete si trasu naplánovat předem a nastavit si konkrétní body, Mapy.cz se jich pak drží jako klíště. Takže např. Waze vám čistí cestu a Mapy.cz vás na ní drží (pokud vám běží obě navigace). Stáhněte si offline mapy.
- Sygic, Here: Jde o kvalitní záložní aplikace, které se vyplatí mít v mobilu, když cokoli výše selže. Stáhněte si předem pro ně offline mapy.
- Apple: Podklady jsou z Open Street Map, lepší jsou Mapy.cz.
Jakého mobilního operátora
Použijte vaši stávající českou SIM. Jste v EU, máte automaticky EU datový roaming s FUP limitem mezi 5 – 80 GB podle vašeho tarifu. Pokud v Chorvatsku nebudete 14 dnů online sledovat videa, nic moc řešit nemusíte.