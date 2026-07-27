Balkán autem: Bosna, Černá Hora a Kosovo. Praktické zkušenosti a finanční rady z pohledu řidiče

Hned na začátek: Bude to dlouhá cesta. Ne že by trojice balkánských států byla tak daleko, ale výrazně vám klesne průměrná cestovní rychlost. V Bosně a Hercegovině (dále jen „BIH“), Černé Hoře (MNE) a v Kosovu (KS) sice (čínské) dálnice (už) mají, ale jenom na hlavních spojnicích. Ostatní cesty jsou kvalitní, ale kromě vás po nich pojedou „všichni“, takže vaše průměrná cestovní rychlost bude okolo 50–60 km/hod., pokud nechcete riskovat občas nebezpečné předjíždění a/nebo pokuty.
Proč na střední Balkán autem
- Můžete si s sebou vzít a zpět odvézt co chcete. Sice nejste v EU, ale na hranicích jsou celkem benevolentní.
- Svoboda na cestách.
- Do místa, kam cestujete, není přímé železniční spojení, nebo by cesta vlakem trvala dlouho.
- Je vás moc, navíc máte zavazadla a letenky nebo jízdenky by vyšly draze.
- Nechcete se mačkat v dálkovém autobusu a vnímat vůně ostatních cestujících.
Co vás čeká
- Na středobalkánských dálnicích platíte mýto přímo u mýtných bran. Výjimkou je Kosovo, kde (zatím) mýto není, avšak mýtné brány už staví.
- Parkovné vás čeká hlavně ve větších městech (10 000+ obyvatel). Nic, co byste z Česka neznali. Není drahé, ale musíte jej platit v hotovosti místní měnou, s výjimkou BIH, tedy v eurech. Pokud v BIH narazíte na lidskou obsluhu a nejen na automat, eura si od vás také vezme (horším kurzem).
- Toalety na dálnicích u čerpacích stanic jsou bezplatné, rovněž i na odpočívadlech, ale někdy je lepší jít do přírody…
- LPG stanic na středním Balkáně dostatek a ceny velmi příjemné.
- Tankujete si vždy sami s výjimkou LPG, které vám většinou tankuje obsluha.
- Pohonné hmoty včetně LPG a CNG jsou nižší, než v ČR, rovněž tak ceny potravin. Nejlevněji je v Kosovu.
- Jakákoli technická pomoc na cestě vás vyjde zruba tolik, jako v ČR.
- Kousek moře najdete jen v BIH a Černé Hoře. Jen myslete na to, že narozdíl od Chorvatska je jejich malé moře v obležení turistů, zvláště ze země, kde zítra znamenalo už včera.
- Je to střední Balkán, ale když pochopíte jeho provoz, budete se cítit bezpečněji, než v ČR. Blinkry jsou tam standardem i u aut s logem Audi a BMW.
- V Kosovu (ale jen tam) je silniční provoz velmi divoký, Česko je proti tomu hadr. Představte si za volantem Turka v Praze. Tak to je v Kosovu každý druhý řidič, jen nejede v Mercedesu třídy G, ale třeba v Peugeotu 206. Jakmile však vjede do okolních států, je z něj hodný beránek s kosovskými registračními značkami.
Co musíte mít
- Základem jsou vaše doklady a doklady k vozidlu. Plnou moc nepotřebujete.
- Potřebujete papírovou zelenou kartu. Platí v BIH a Černé Hoře.
- Kvalitní pojištění s asistencí vám ušetří nervy a peníze.
- Do Kosova prakticky potřebujete pas, ale když budete mít štěstí, na hranicích nebude nikdo, nebo se spokojí s českou občankou. To je však o náhodě. V praxi můžete Kosovo projet bez jediné kontroly, ale taky ne.
- V Kosovu musíte uzavřít hraniční pojištění. Obchodní místa (před často prázdnou hranicí) jsou otevřena nonstop. Pokud přijedete v noci, obsluhu jemně vzbuďte a rukama a nohama se domluvíte. Cena je okolo 10 € (cca 242 Kč). Pozor, přes hranice projedete i bez tohoto pojištění, ale pokud vás někde náhodně zastaví, máte problém. Sjednejte si jej.
Cestujte se správnou platební kartou pro cestovatele
V době publikace článku má 1 euro hodnotu přibližně 24,13 Kč. Na středním Balkáně docela dobře přežijete jen s platební kartou, ale v menších obcích a na horách se můžete setkat s případy platby jen v hotovosti.
Ještě více ušetříte použitím správné „cestovatelské“ platební karty. To je platební karta (debetní, kreditní), která si neúčtuje žádnou marži za platbu v cizí měně či výběr hotovosti v cizí měně, nebo má marži nastavenou velmi nízko.
Tabulka: Nejlepší platební karty pro české cestovatele
Nejlepší kartou pro cestovatele je debetní karta Partners Banky (viz podrobný test kurzů platebních karet včetně eura).
Mezi kvalitní cestovatelské karty však lze zařadit celkem 8 karet. Z pohledu cestovatelských zkušeností můžeme s čistým svědomím doporučit karty v tabulce níže.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Komentář
|Partners Banka
|Visa debetní
|Absolutní jednička, nic nemusíte řešit.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Revolut
|Mastercard i Visa
|Výborné kurzy.
Lepší podmínky jsou jen v placených tarifech.
V nižších tarifech víkendové příplatky.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Air Bank
|Mastercard
zahraniční karta
|Férové kurzy.
Potřeba splnit podmínky pro bezplatné vedení.
Sleva na kurzu se vyplácí následující měsíc.
Dobrá nabídka pro cestovatele.
|mBank
|Mastercard
mKreditka Travel
|Férové kurzy.
Nutnost dobré bonity pro vydání karty.
|Trading 212
|Mastercard
|Absolutně nejlepší kurzy.
Primárně investiční aplikace.
Geolokační omezení.
|XTB
|Mastercard
|Férové kurzy.
Primárně investiční aplikace.
|Wise
|Visa Infinite
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
|Zen.com
|Mastercard
|Výborné kurzy.
Velmi dobrá nabídka pro cestovatele.
Lepší kurzy jen v placeném tarifu.
Pokud do cestovatelského kritéria přidáme i další důležité prvky, jako zákaznickou podporu, jednoduché podmínky, poplatky za výběry z bankomatů a dobrý reklamační proces, doporučení by bylo mírně odlišné:
- Partners Banka (nejlepší kurzy, férové podmínky).
- Air Bank, Revolut (spolehlivé banky, férové kurzy a podmínky).
- Wise, Zen.com (spolehlivé platební instituce, skvělé kurzy, ale vklady nejsou pojištěny).
Technologické aplikace Trading 212 a XTB mají sice dobré kurzy, ale nejsou primárně určeny pro cestovatele. Kreditku mBank dostanou jen bonitní klienti. Platební karty výše získá kdokoli.
Důležité kontakty a bezpečnost
Střední Balkán považuji za bezpečný. Ano, povaha lidí je tam trošku divočejší (i na cestách), ale v nočních hodinách je bezpečno nejen na cestách, ale i ve městech, na rozdíl od Francie, Německa či Spojeného království. Toto drobné rýpnutí pramení z mých zkušeností z praxe řidiče.
Tabulka: Oficiální nouzové kontakty
|Instituce
|Bosna a Hercegovina
|Černá Hora
|Kosovo
|Univerzální číslo Emergency
(policie, záchranáři, hasiči)
|112
(není jednotné po celé BIH)
|112
|112
|Záchranka
|124
|124
|194
|Mořská záchranka
|121, 122
|+382 30 19833
+382 67 642 179
|–
|Policie
|122
|122
|192
|Hasiči
|123
|123
|193
|Horská služba
|121
|112 nebo 122
|112 nebo
+383 800 800 08
|
Silniční asistenční služba (placená)
|+387 33 282 100
1285 Republika Srbská
1288 Ostatní BIH
|+382 20 234 999
|+383 49 888 194 nebo
+383 800 088 80
Jak na střední Balkán autem
Máte dvě možnosti. Buď pojedete přes Chorvatsko, nebo přes Srbsko. Záleží jen na tom, kam konkrétně na střední Balkán jedete. Ještě ale můžete jet zpáteční cestou třeba z Řecka přes Severní Makedonii nebo Albánii.
Nejdelší, ale zároveň nejrychlejší cesta vede přes Chorvatsko. Po dálnici se směrem na chorvatský Split dostanete až do Bosny a Hercegoviny. Podobná dálniční cesta vede do Černé Hory – přes Chorvatsko. Můžete samozřejmě jet i kratší cestou přes vnitrozemí, nebo přes Srbsko, ale počítejte s výrazně nižší cestovní rychlostí.
Dokumenty potřebné na střední Balkán
Potřebné dokumeny k vjezdu vozidlem do BIH a Černé Hory
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Papírová zelená karta. BIH a MNE – Montenegro automaticky kryjí všechny české pojišťovny.
- Doklad totožnosti (pas nebo OP)
- Řidičský průkaz (český)
Potřebné dokumeny k vjezdu vozidlem do Kosova
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Pas (občanský průkaz se oficiálně neakceptuje, ale občas to lze ukecat)
- Řidičský průkaz (český, není potřeba mezinárodní).
- Na hranicích si musíte sjednat místní povinné ručení, platíte jej v hotovosti v eurech.
Policisté na středním Balkáně
Měří se rychlost, měří se rychlost, měří se rychlost. Záměrně to píšu třikrát, ale dobrou zprávou je, že jste na Balkáně. Ostatní řidiči (a Waze, kterou doporučuji) vás většinou stihnou včas varovat. Obce se už také naučily používat pevné radary, ale nejsou rozmístěné tak často, jako v Česku.
Když splynete s ostatními řidiči, snadno a rychle pochopíte, že jet podle značky 30 km/hod. dalších 5 km na nové asfaltce nedává žádný smysl a pojedete prostě „s davem“ zhruba 80km rychlostí. Chce to jen sledovat provoz. V opačném případě vás (brzdu provozu jedoucí v souladu s dopravními předpisy) začnou předjíždět všichni, a to včetně kamiónů. Protože si nechcete rozbít auto (byť v souladu se zákonem), pojedete jako ostatní.
Moje osobní zkušenost z balkánskými policisty je téměř nulová. Během mých mnoha cest mě zastavili jen jednou v Černé Hoře, kdy šlo ryze o formální kontrolu. Za pět minut jsem odjížděl.
Tabulka: Maximální rychlost na středním Balkáně, pro osobní vozidla a motorky
|Typ komunikace
|BIH
|Černá Hora
|Kosovo
|Dálnice
|130 km/hod.
80 km/hod. s přívěsem
Min. rychlost: 40 km/hod.
|130 km/hod.
90 km/hod. s nebrzděným přívěsem
80 km/hod. s obytným nebrzděným přívesem
Min. rychlost: 50 km/hod.
|130 km/hod.
Min. rychlost: 60 km/hod.
|Rychlostní silnice
|100 km/hod.
80 km/hod. s přívěsem
|100 km/hod.
|Národní silnice se 2 pruhy a svodidly
100 km/hod.
Rychlostí silnice
110 km/hod.
|Mimo obec
|80 km/hod.
|80 km/hod.
|80 km/hod.
|Obec
|50 km/hod.
|50 km/hod.
|50 km/hod.
Ceny pohonných hmot
Ceny základního benzínu 95 a motorové nafty na středním Balkáně jsou nižší než v Česku.
Na všech čepracích stanicích je samozřejmostí platba platebními kartami Mastercard a Visa včetně bezkontaktních plateb. Problémem jsou palivové karty, pokud je používáte, na středním Balkáně s nimi budete trošku zápasit. Někde to půjde, ale většinou ne.
Bosenské ministerstvo obchodu má web, který sleduje průměrné ceny PHM.
Černá Hora má státem regulované maloobchodní ceny základních paliv. Regulace se netýká LPG. To je tak sice dražší, než v okolních zemích, ale stále levnější, než v Česku. Zpravidla tam narazíte na čerpací stanice Jugopetrol, které nesou logo řecké společnosti EKO (a mají kvalitní PHM, narozdíl od levnější sítě Lukoil).
Rovněž Kosovo má ceny PHM regulované. Pokud jezdíte na LPG, budete Kosovo milovat.
Pro přepočet byl použitý kurz ze dne 24. 07. 2026
1 EUR = 24,1391 Kč
1 BAM = 12,3621 Kč
|Čerpací stanice
|BIH
|Černá Hora
|Kosovo
|Benzín 95
|35,10 Kč
|max. 39,80 Kč
|max. 36,20 Kč
|Benzín Premium
|38,40 Kč
|max. 40,60 Kč
|cca 41 Kč
|Nafta
|38,90 Kč
|max. 39,80 Kč
|max. 40,80 Kč
|Nafta Premium
|cca do 41 Kč
|cca do 42 Kč
|cca do 43 Kč
|LPG
|17,10 Kč
|cca 20,51 Kč
|14,50 Kč
Mýto na středním Balkáně
V BIH je v době publikace textu už dálniční síť v délce cca 250 km, Republika Srbská má cca 110 km a zbytek země cca 230 km. BIH však stále pokračuje ve stavbě dálniční sítě. Na BIH dálnicích platíte mýto v mýtných branách, platba kartou je samozřejmostí, ceny jsou nízké. Platíte v bosenských markách.
Černá Hora má zatím jen jednu dálnici v délce cca 40 km. Ve výstavě je řada nových úseků. Kdo jejich dálnice staví poznáte podle čínských stavebních strojů, nápisů v čínštině a zákazu fotografování. Cesta po černohorské dálnici vás vyjde na max. 7 € (cca 170 Kč).
Kosovo má necelých 140 km dálnic. Nejlepší dálnice vede z Prištiny do Albánie, přímo na ní je hraniční přechod s Albánií. Směrem do Albánie vás kontrolují albánské úřady, směrem do Kosova zase kosovské. Kontroly tam nejsou vždy, často směrem z/do Kosova projedete jako u nás v Schengenu, ale spoléhat se na to nemůžete, oficiálně potřebujete již zmiňovaný pas pas a hraniční pojištění. I v Kosovu je dálniční síť stále ve výstavbě. Dálnice v Kosovu jsou bez poplatku.
Ze Severní Makedonie přes Kosovo dojede po dálnici až do Albánie (dálnice evropského standardu ale končí ještě před Tiranou). A když se vám zadaří, jako autorovi článku, bez jakékoli kontroly.
Tip
Pokud často jezdíte na Balkán, pořiďte si srbský mýtný systém Toll For All. Dobíjet jej můžete kartou a platí ve většině zemí Balkánu (BIH, HR, MNE, NMK, SRB) vyjma Albánie a Kosova.
Finananční výhoda tam nijak zásadní není, ušetříte ale čas na mýtných branách.
Evropské mýtné systémy pro osobní auta v těchto zemích bohužel nefungují (DKV, UTA, Shell apod.)
Jakou navigaci
Autor článku při cestách na středná Balkán používá navigace v tomto pořadí:
- Waze: Komunita wazerů je silná i na celém Balkáně. Waze je volba na prvním místě hlavně pro aktuální dopravní informace na cestě. Waze vám pomůže včas získat infomace o nepříjemných dopravních situacích a o policejních hlídkách.
- Google Maps: Kde končí Waze, začínají Google Maps včetně dopravní situace. Někdy mají lepší data než Waze, někdy je to opačně. Ideální je kombinace obojího. Je to o datech uživatelů, mapy od Google používá velmi mnoho lidí.
- Mapy.cz: Mimo Česko jsou používány mapové podklady Open Street Map. Jsou dobré, ale nemají dopravní data. Mapy.cz ale mají skvělou vychytávku: můžete si trasu naplánovat předem a nastavit si konkrétní body, Mapy.cz se jich pak drží jako klíště. Takže např. Waze vám čistí cestu a Mapy.cz vás na ní drží (pokud vám běží obě navigace). Stáhněte si offline mapy.
- Sygic, Here: Jde o kvalitní záložní aplikace, které se vyplatí mít v mobilu, když cokoli výše selže. Stáhněte si předem pro ně offline mapy.
- Apple: Podklady jsou z Open Street Map, lepší jsou Mapy.cz.
Jakého mobilního operátora
Pozor, jste mimo EU. Používání mobilu bez vhodné přípravy bude pro vás po obdržení vyúčtování znamenat infarktový stav. Máte několik možností.
1. Datové balíčky českých operátorů
Před odjezdem si aktivujte vhodný roamingový datový balíček vašeho mobilního operátora, a to tak, aby pokrýval střední Balkán. Osobně jsem využil nabídku T-Mobile, 10 GB za 999 Kč. Jde to i levněji, ale holt platíte za pohodlnost.
2. Cestovatelské eSIM
Těchto SIM je celá řada. Sledujte cenu dat pro balkánské státy. Poměrně hodně provozovatelů eSIM nemá v nabídce Kosovo, nebo neumí nabídnout neomezená data pro střední Balkán.
3. Místní SIM
Toto řešení má smysl jen v případě, že v konkrétní zemi chcete strávit několik dnů, jinak se nevyplatí. Výhodou ale je, že všechny země středního Balkánu (včetně Srbska a Severní Makedonie) prodávají SIM, kde je v ceně i datový roaming v rámci balkánských zemí. Není neomezený, ale dá se slušně používat.
Používejte české číslo přes internet
Nezapomeňte, že budete platit za příchozí i odchozí hovory. Pokud chcete být stále ve spojení, pořiďte si službu VoIP (SIP) s českým číslem pevné linky (vynikajícím specialistou je Odorik), nastavte si svůj mobilní telefon a přes datové připojení jste tak stále ve spojení. Své mobilní číslo si nepodmíněně přesměrujte na vaši (novou) pevnou linku, kterou budete používat prostřednicvím mobilní aplikace. Hovory přijímáte za 0 Kč (jen v rámci dat) a voláte za české ceny.
Toto řešení funguje a je velmi levné. Má i nevýhody. Pokud dojde ke ztrátě datového spojení, nikdo se vám nedovolá a vy se také nedovoláte do doby, než se obnoví. (Ale stále můžete použít klasický drahý roaming z mobilu.)
Omluva autora: Nedopatřením jsem přišel o fotografie včetně jejich zálohy z cestování po středním Balkáně, proto v tomto článku chybí.