Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Prozradíme, od kdy to bude a o kolik

Zásilky z čínských tržišť podraží. Od 1. července 2026 se na ně totiž začne vztahovat specifické clo, resp. dojde ke zrušení osvobození od cla u zásilek, jejichž hodnota nepřesahuje 150 eur.
Odstranění bezcelního režimu se bude vztahovat zejména na zásilky dovážené do EU fyzickým osobám ze zahraničních e-shopů a platforem, které nepocházejí z EU. Jde o snahu ochránit evropský trh před levnými a často nekvalitními výrobky z Asie, které ho v obrovském množství zaplavují, aniž by přitom ale plnily např. požadované standardy ohledně složení a materiálů, pravidla ochranných známek apod.
Kromě ochrany spotřebitelů má změna přispět k zachování konkurenceschopnosti evropských firem. Ty musí dodržovat evropské environmentální, bezpečnostní a další předpisy, což se odráží v nákladech na výrobu. Levné výrobky z čínských tržišť a e-shopů tyto předpisy často ignorují a proto je jejich výrobní cena úplně jiná. Některé výrobky jsou navíc „okopírované“ (protože v Číně kvůli nízkým nákladům vyrábí velká část Evropy) nebo jde vyloženě o padělky (v obou případech jde tedy o výrobky, do jejichž ceny není nutné promítat náklady na vývoj).
Je zjevné, že v současnosti dochází k obcházení daňových povinností u DPH, a zcela neoddiskutovatelně u ekologických či autorských poplatků. Například povinné poplatky za likvidaci obalů nebo za zboží s ukončenou životností (například u elektroniky) prodejci z Číny zcela zjevně neplatí, což je možné velmi snadno zjistit z příslušných registrů, které stát vede. Není v nich zapsaný prakticky žádný z čínských dodavatelů, kteří o sobě sami tvrdí, že dodávají na český trh desítky či stovky tisíc produktů. Stejně tak je tomu u autorských poplatků – jestliže ten činí například u flash disku velikosti 64 GB 90 korun, není možné je prodávat za méně, což se na údajných tržištích děje. A to nemluvíme o nákladech na výrobu, na doručení zboží do Česka a obchodní marži, upozornil Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
Na trh se nyní dostává v bezcelním režimu v souhrnu tolik zásilek z čínských platforem, že není možné je v takovém měřítku efektivně kontrolovat, stejně jako dodržování pravidel prodejci, které na tržištích své zboží nabízí.
Rozsah přílivu čínských balíčků na evropský trh ilustroval konkrétními čísly Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a viceprezident Hospodářské komory ČR:
Do Evropské unie proudí denně 12 milionů balíčků s hodnotou pod 150 eur, což představuje 146 zásilek každou sekundu. Za celý rok 2024 to bylo 4,6 mld. balíčků, což byl dvojnásobek proti roku 2023 a trojnásobek oproti roku 2022, vyčíslil s tím, že čísla dále rostou hlavně kvůli agresivnímu marketingu čínských e-shopů poté, co se jim uzavřel americký trh. Ze zmíněného objemu je 91 % zásilek z Číny.
Loni podle odhadů do Evropy dorazilo kolem šesti miliard individuálních zásilek z Číny, což je podle Prouzy téměř 16,5 milionů zásilek denně včetně sobot a nedělí a 190 zásilek každou vteřinu.
Podle odhadů Evropské komise je nyní 65 % těchto balíčků navíc úmyslně podhodnoceno, aby se odesílatelé vyhnuli celním poplatkům. Kvůli celní výjimce, která nyní platí pro zásilky do 150 eur, prodejci často i uměle rozdělují větší objednávky na více balíčků, což znamená více obalů a další zbytečnou ekologickou zátěž z dopravy.
Toxické hračky levně, no nekup to
Cena by neměla být jedinou optikou, prostřednictvím které spotřebitelé vybírají, co koupí. Dokazuje to zpráva Celní správy odkazující na výsledky evropských kontrolních orgánů. Jejich zástupci se loni od dubna do července zaměřili na 20 000 nízkonákladových zásilek ze třetích zemí a nakoupených přes internetové platformy, konkrétně na elektroniku a hračky.
Více než polovina (55 %) z nich neplnila evropské standardy bezpečnosti a ze vzorku testovaného v laboratoři bylo 84 % výrobků prokazatelně zdraví nebezpečných (obsahem nebezpečných chemických látek, z důvodu hrozby udušením, popálením či zásahu elektrickým proudem).
Nejenom v ČR krachují poctiví místní obchodníci, kteří nedokážou konkurovat čínským online tržištím, jež mohou být podle analýz SOCR až o 40 % levnější jen proto, že po nich nikdo nevymáhá plnění zákonných předpisů na bezpečnost výrobků a ochranu spotřebitele či poctivé placení cel, daní a dalších poplatků, zdůraznil Prouza s tím, že na daních a clech přicházíme ročně o téměř 7 mld. Kč a další miliardu ušetří čínská tržiště tím, že neplatí poplatky za vyhozené obaly a levné nefunkční čínské produkty.
Od července clo
Zaváděné clo bude v jednotné výši 3 eura za položku v zásilkách s hodnotou do 150 eur zasílaných ze zahraničních e-shopů a platforem mimo EU. Clo se bude vybírat u poštovních zásilek a zásilek od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Jde o obchodníky, kteří mají přiděleno tzv. IOSS číslo a DPH se platí přímo na e-shopu.
Chystané opatření se nedotkne čínských velkoskladů, které jsou postavené na území EU.
Do nich doputuje z Číny zboží ve velkých zásilkách jako obchodní, kde se hradí clo dle celního sazebníku. Tyto velké kontejnerové zásilky je celní správa, ale i např. ČOI, která řeší kvalitu zboží, schopna snáze zkontrolovat, protože kontroly velkého množství jednoho druhu zboží v menším množství doprav je nesrovnatelně snáze kontrolovatelné, než malé množství zboží v zásilce, ale ve velkém množství zásilek, vysvětlil pro server Měšec.cz Richard Zeman z Oddělení vztahů k veřejnosti Generálního ředitelství cel, podle kterého tím půjde lépe zamezit, aby se na náš trh dostávalo zboží, které nesplňuje pravidla EU.
Po propuštění zboží do volného oběhu a uhrazení cla u velkokoobjemových zásilek se už na tyto dílčí zásilky nahlíží jako na unijní zboží, a proto spotřebitel u nich neplatí clo. Zaplacené clo velkoodběratelem se ovšem promítne do ceny zboží, dodal Zeman.
Jde o dočasné řešení, které by v červenci 2028 mohlo nahradit nějaké trvalejší v rámci reformního balíčku celního kodexu Unie.
Na tomto místě si ještě pojďme zdůraznit, že clo se bude platit ve výši tří eur za položku (ne za zásilku). Položka znamená jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Takže pokud si koupíte jedny šaty, jedno rádio a tři háčky na ručníky, jde o tři druhy zboží a vy zaplatíte clo 9 eur.
Výjimka bude platit na zboží ze zemí, se kterými má EU uzavřenu dohodu o nižší výši cla.
Od listopadu navíc manipulační poplatek
Podle informací z webu Celní správy ale nepůjde o jediné opatření:
Vzhledem k obrovskému přílivu zásilek a s tím souvisejícími problémy, které se týkají především bezpečnosti výrobků, konkurenceschopnosti firem usazených v EU a i celním a daňovým únikům počítá Evropská unie nejpozději od 1. 11. 2026 se zavedením manipulačního poplatku, jako dalšího opatření k řešení zmíněných problémů.
Konkrétně má jít o manipulační poplatek aplikovaný při dovozu zboží ze zemí mimo EU v rámci elektronického obchodování. Vztahovat by se měl na všechny zásilky, které jsou koupeny online a dovozeny ze zemí ležících mimo EU (hlavně pro fyzické osoby), přičemž nebude podstatné, jakou bude mít zboží hodnotu.
Opatření může začít platit i dříve než od listopadu. Přesné datum se totiž odvine od toho, kdy bude zveřejněn nový Celní kodex Unie.
Po jeho zveřejnění Evropská komise vydá do 10 dnů další legislativu a od jejího vydání musí uplynout 30 dní. Pak se začne manipulační poplatek vybírat, vysvětluje web Celní správy Celnička.cz.
O výši poplatku zatím není jasno. I jeho výši totiž musí stanovit předpis Evropské komise, který bude vydán do deseti dnů po zveřejnění zmíněného celního kodexu. Předpokládá se ale, že by měla výše poplatek dosahovat dosahovat jednotek eur.
Jak je to nyní?
V současnosti platí pro zásilky ze zemí mimo EU výjimka z placení cla, pokud hodnota zboží v zásilce nepřekročí 150 eur.
Spotřebitelé začali (až na povolené výjimky) v říjnu 2021 platit u malých zásilek s hodnotou do 22 eur ze třetích zemí nově DPH (a případně poplatek za zastupování v celním řízení).