Balíček z Aliexpressu, Temu nebo Sheinu zdraží. Ke clu přibude další poplatek

Od 1. listopadu 2026 se má u zásilek z internetových obchodů mimo EU vybírat manipulační poplatek dvě eura za každou celní položku. Vyplývá to z informací Celní správy ČR. Poplatek stanovila Evropská komise a přibude k tříeurovému clu, které se u drobných zásilek vybírá od letošního července. Unie tak dál zpřísňuje podmínky pro dovoz z e-shopů mimo EU.
Nový poplatek se k dosavadnímu clu přičte. U zásilky, na kterou se vztahuje paušální tříeurové clo, tak půjde dohromady o 5 eur za každou celní položku. Při modelovém kurzu 25 Kč za euro je to 125 korun ještě před započtením DPH. Samotná listopadová novinka z této částky představuje 50 korun.
Zavedení poplatku od 1. listopadu 2026 ještě závisí na dokončení legislativního procesu.
Podle Celní správy je nutné, aby evropské instituce nevznesly námitky a příslušný předpis byl včas zveřejněn v Úředním věstníku EU.
Záleží na druhu zboží, nejen na počtu kusů
Položka v tomto případě nemusí znamenat každý jednotlivý výrobek, který vložíte do košíku. Rozhoduje, jak se zboží uvede v celním prohlášení. Více kusů stejného druhu může tvořit jednu položku, za kterou se clo i nový poplatek vypočítají jen jednou.
Pokud si například objednáte tři páry stejných bot v jedné zásilce, mohou být uvedeny jako jedna celní položka. Přidáte-li ponožky a sluneční brýle, půjde o tři různé položky. Nový poplatek pak dosáhne šesti eur a dosavadní clo devíti eur. Dohromady jde o 15 eur, tedy zhruba 375 korun bez DPH, včetně něj pak 453,75 Kč
Rozhodující je celní zařazení a popis zboží. Ani podobné výrobky proto nemusí vždy tvořit jednu položku. U oblečení může hrát roli například materiál. Princip účtování podle jednotlivých druhů zboží vysvětluje Celní správa na webu Celnička.
Pozor na rozdělené objednávky. Pokud vám obchodník odešle zboží ve více samostatných zásilkách, každá se pro celní účely posuzuje zvlášť. Celkové náklady tak mohou být vyšší, než kdyby všechno dorazilo v jednom balíku.
Kolik vás mohou stát jednotlivé nákupy
V následujícím modelu počítáme s běžnou spotřebitelskou zásilkou z Číny do hodnoty 150 eur, u níž se uplatní clo tři eura za položku. Používáme kurz 25 Kč za euro a sazbu DPH 21 %. Předpokládáme, že obchodník přenese oba odvody v plné výši do ceny, kterou zaplatíte.
|
Počet celních položek
|
Nový poplatek bez DPH
|
Nový poplatek s DPH
|
Clo i nový poplatek s DPH
|
1
|
50 Kč
|
61 Kč
|
151 Kč
|
2
|
100 Kč
|
121 Kč
|
303 Kč
|
3
|
150 Kč
|
182 Kč
|
454 Kč
|
5
|
250 Kč
|
303 Kč
|
756 Kč
Zdroj: Vlastní výpočty. Částky nezahrnují cenu samotného zboží, dopravu ani případné poplatky dopravce za zastupování v celním řízení. Kurz slouží pro modelový přepočet.
Poslední sloupec zahrnuje i clo zavedené v červenci. Samotnou listopadovou změnu ukazuje sloupec „Nový poplatek s DPH“. Pokud už červencové clo obsahuje cena, kterou dnes platíte, počítejte jen s tímto sloupcem.
Skutečné zdražení bude záležet na cenové politice prodejce. Tabulka ukazuje, jaký náklad může přenést na zákazníka, pokud ho celý promítne do ceny. Část nákladů může také pokrýt ze své marže.
Ze dvou eur může být s DPH i přes 60 korun
Při přepočtu nového poplatku nestačí vždy vynásobit dvě eura kurzem. Celní správa ČR výslovně uvádí, že se manipulační poplatek zahrnuje do základu pro výpočet DPH.
Podrobněji postup popisuje aktuální příručka Evropské komise. Pokud obchodník využívá režim IOSS, v němž DPH vybírá už při objednávce, a poplatek vám při prodeji naúčtuje, zahrne ho do základu této daně. U dovozu mimo IOSS vstupuje poplatek do základu dovozní DPH.
Při našem kurzu tak může nový náklad pro zákazníka činit 61 korun za jednu celní položku. U pěti položek už jde o 303 korun navíc oproti současnému stavu.
Procentuálně to nejvíc pocítíte u levného zboží. Pokud dnes za výrobek platíte celkem 200 korun a obchodník k ceně přidá 61 korun, zdraží zhruba o 30 %. U výrobku za tisíc korun by stejné navýšení představovalo přibližně 6 %.
Hranice 150 eur vás před poplatkem neochrání
Mezi dosavadním paušálním clem a novým poplatkem je ještě jeden rozdíl. Zatímco tříeurové clo se týká zásilek nepřesahujících hodnotu 150 eur, manipulační poplatek se má vybírat i u dražších internetových nákupů dovážených ze zemí mimo EU. U zásilek nad 150 eur se případné clo vypočítá podle celního sazebníku. K němu se má přidat nový dvoueurový poplatek za položku. Zvýšením hodnoty objednávky se mu tedy nevyhnete.
Stejně tak nerozhoduje pouze to, zda nakupujete na čínském tržišti. Pravidla se vztahují na příslušné dovozy ze zemí mimo EU, takže se mohou dotknout také internetových nákupů z USA nebo Velké Británie.
Kdo poplatek odvede a co si zkontrolovat před zaplacením
Za odvod manipulačního poplatku celním orgánům podle příručky Evropské komise odpovídá deklarant, tedy osoba, která podává celní prohlášení. Celní formality za zákazníka obvykle vyřizuje společnost zajišťující dovoz či doručení zásilky.
Pro vás jako zákazníka bude podstatné, jakou konečnou cenu obchodník zobrazí před potvrzením objednávky a které odvody v ní zahrnuje. Při porovnávání s českým e-shopem proto vycházejte z celkové částky včetně dopravy a všech účtovaných nákladů.
Unijní manipulační poplatek je navíc samostatná platba. Případná odměna dopravci za zastupování v celním řízení se řídí jeho podmínkami a může být dalším nákladem.
Nový manipulační poplatek je nevratný.
Celní orgány jej nevrátí ani tehdy, když zásilku odmítnete nebo zboží po převzetí vrátíte. To však samo o sobě neznamená, že o stejnou částku musíte přijít při odstoupení od kupní smlouvy, to už záleží na podmínkách prodeje a vašich spotřebitelských právech podle nákupu prodeje.
Evropský sklad může výslednou cenu změnit
Jiná situace nastane, když si koupíte zboží, které obchodník už dříve dovezl, proclil a prodává ho ze zásob uvnitř EU. Při jeho doručení k vám už nejde o další dovoz ze třetí země. Náklady na předchozí dovoz mohou být podle Celní správy zahrnuté už v prodejní ceně.
Samotná informace o evropském skladu ale nestačí. Zboží v celním skladu ještě nemusí být propuštěné do volného oběhu a dovozní odvody ho mohou teprve čekat. Záleží tedy na konkrétním způsobu prodeje a dovozu.
Důvodem dalších poplatků je především objem zásilek, které musí celní orgány zpracovat. Podle Rady EU v roce 2025 spravovaly dovoz, vývoz a tranzit přibližně šesti miliard e-commerce balíků. Přes 90 % e-commerce zásilek přicházelo z Číny. Nový poplatek má pomoci financovat jejich celní dohled, ověřování údajů a kontroly.
Podle Celní správy bylo do Česka za celý rok 2025 dovezeno přibližně 105 mil. zásilek. V roce 2026 stejného počtu dosáhly dovozy už během prvního pololetí. Po červencovém zavedení tříeurového cla však následoval výrazný pokles. Zatímco loni v červenci a srpnu celníci projednali 20,3 milionu položek zboží, letos jich bylo jen 6,6 milionu.