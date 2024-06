Autem do Chorvatska: Natankujte v Česku a poté až v Chorvatsku. Rozdíl téměř nepoznáte

Někdo Chorvatsko miluje, jiný jej odmítá. Faktem je, že není moc možností být za zhruba 9 hodin pohodové jízdy u moře. Teplého moře. Kromě severní Itálie (mluvíte italsky, nebo anglicky?) máte ještě v nabídce Slovinsko (s malým pobřežím u moře). I proto je Chorvatsko stále jedničkou. Těží z dobré dostupnosti, jazykové podobnosti (ale i anglicky se domluvíte docela dobře) a z rozumných cen.

Ano, ceny jsou v Chorvatsku pořád úplně normální. Přestože v médiích již od jara skákaly titulky s informacemi, jak Chorvati prudce zdražili, není to úplně pravda. I v Česku se meziročně zdražují různé komodity a služby, a to nejen pro turisty, ale pro nás, pro Čechy. Chorvatsko je na tom úplně stejně. Takže – ne, nebojte se Chorvatska. Pojďme na data a fakta.

Také letošní test jsme rozdělili na tři části. V tomto článku se zaměříme na ceny pohonných hmot. V dalším popíšeme náklady na mýto a dálnice a tipy, jak ušetřit. V posledním najdete aktuální ceny potravin v obchodech a restauracích. Žádná teorie, ale ověřená fakta s fotografiemi. Vyzkoušeno na lidech.

Jak jsme testovali

Pro sezónu 2024 jsme zvolili nejkratší trasu. Cílem bylo dostat se pohodlně a za příjemné náklady z Česka do Chorvatska, tj. přes Rakousko, Slovinsko a jste v Chorvatsku.





A protože jsme chtěli napsat i o radostech a starostech při cestě elektromobilem, oslovili jsme přední automobilky s dotazem na možnost zapůjčení EV auta. Odezva byla kladná, ale nabídly nám primárně prémiové vozy v ceně nad 1,8 mil. Kč. Naším cílem ale nebylo „povozit“ se v EV. Chtěli jsme popsat zkušenosti automobilisty střední třídy, který si pořídil EV a je to jeho hlavní vůz. Prémiové EV vozy však nejsou tím správným zdrojem dat pro cílovou skupinu našich čtenářů, proto jsme tento test opakovali běžným „spalovákem“, tj. hybridní Toyotou Prius s LPG.

Cesta přes Slovensko a Maďarsko vyžaduje buď další náklady na dálniční poplatky, nebo velkou opatrnost při dodržování rychlostí v obci a mimo obec. Zvláště Maďaři jsou v tomto unikáti. Jejich nulovou toleranci si autor článku osobně vyzkoušel letos v dubnu při cestě do Splitu. Rychlost mimo obec byla v daném úseku omezena na max. 70 km/hod., což autor striktně dodržel podle GPS (ne podle tachometru). Po zastavení policií následovala běžná kontrola a sdělení, že je vše v pořádku. Na dotaz, pokud by jel o kilometr více, co by se stalo, dostal odpověď: pokutu. Takže přes Maďarsko jet na dovolenou do Chorvatska nechcete, věřte mi… Ta finanční úspora na rakouském dálničním poplatku za to nestojí.

Chystáte se letos na dovolenou do Chorvatska? Ano

Ne

V Chorvatsku jsme opět navštívili Bašku na ostrově Krk a město Rijeka. To zvláště proto, abychom porovnali rozdíly cen oproti loňskému testu.

Zajímavosti o testu Datum a časy Odjezd v sobotu 8. 6. 2024 ve 21:00 hod. z Ostravy.

Příjezd do Bašky v neděli 9. 6. 2024 v 05:30 hod.

Odjezd z Rijeky v neděli 9. 6. 2024 v 16:00 hod.

Příjezd do Ostravy v pondělí 10. 6. 2024 v 00:30 hod.

Celková doba cest a testu: 27,5 hodiny. Spotřeba Průměrně 6,60 l LPG / 100 km (dálniční rychlost 130 km/hod. dle GPS).

(dálniční rychlost 130 km/hod. dle GPS). Průměrně 0,13 l / 100 km prémiového benzínu. Náklady Náklady na PHM (bez mýta) celkem: 2191,14 Kč

Přepočet na 1 km: 1,27 Kč/km (meziročně beze změny i přes oslabenou korunu)

(meziročně beze změny i přes oslabenou korunu) Náklady po započtení PHM a amortizace (bez mýta) celkem: 7933,81 Kč

Přepočet na 1 km: 4,61 Kč/km

Celkem ujeto: 1721 km Plná nádrž benzínu 100 natankována v Česku za cenu 40,50 Kč/l .

. Plná nádrž LPG natankována v Česku za cenu 16,90 Kč/l .

. Během cesty v zahraničí tankováno výhradně LPG (vždy plná nádrž dle potřeby). Kurzy ke dni testu EUR: 23,847 (19. 6. 2023) → 24,643 (9. 6. 2024) Všechny ceny jsou uvedené v korunách po přepočtu tímto kurzem. Použitá platební karta Curve (= čistý kurz Mastercard)

Všechny státy níže jsou řazeny abecedně.

Pro zajímavost a srovnání s českými cenami uvádíme ceny PHM u sítě čerpacích stanic Tank ONO v den publikace článku. Je na nich vidět, že ceny PHM v Česku jsou obecně nižší než u našich jižních sousedů.

Ceny PHM u Tank ONO. (20. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Chorvatsko

Ceny základního benzínu 95 a motorové nafty jsou v Chorvatsku takřka stejné jako u nás, loni ale byly nižší.

Ovšem prémiový benzín a prémiová nafta jsou v Chorvatsku dražší i o 10 Kč/l. Naopak LPG meziročně zlevnil, a to i přes horší kurz koruny.

V Chorvatsku jsou ceny na čerpacích stanicích velmi podobné, často stejné. Je to kvůli zastropování cen PHM tamní vládou. Pozor si dávejte na prémiová paliva. Na některých čerpacích stanicích je základní nafta jen na stojanech pro nákladní vozidla a na ostatních je naopak nafta prémiová. Ta je ale o cca 10 Kč/l dražší.

Ceny PHM v Chorvatsku. Červen 2023 → červen 2024 Čerpací stanice Crodux

(dálnice) Petrol

(ostrov) Benzín 95 32,91 Kč/l → 36,23 Kč/l 32,91 Kč/l → 36,23 Kč/l Benzín Premium 45,07 Kč/l → 49,04 Kč/l 43,16 Kč/l → 46,82 Kč/l Nafta 30,52 Kč/l → 34,01 Kč/l 30,52 Kč/l → 34,01 Kč/l Nafta Premium 43,16 Kč/l → 46,58 Kč/l – LPG 22,66 Kč/l → 20,70 Kč/l 21,46 Kč/l → 18,73 Kč/l

Doporučení

Jak budete v Chorvatsku potřebovat natankovat, prostě to udělejte. Není důvod jezdit do města, není to tam zásadně levnější. Natankujte, kdekoli potřebujete.

Ceny PHM: červen 2023

Petrol, D102, Malinska (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Crodux, Slavonska avenija 61, Sesvete (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

INA, Pršurići. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

INA, Pršurići. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceny PHM: červen 2024

Ceny PHM v Chorvatsku. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceny PHM v Chorvatsku. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceny PHM v Chorvatsku. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Článek je součástí seriálu Šetříme s Měšcem, v němž našim čtenářům radíme, kde mohou uspořit, kde najdou nejlepší cashback nebo získají bonus při založení bankovního účtu. V seriálu najdete ale i tipy, jak si vybrat dobré povinné pojištění či rady, jak ušetřit při výměně peněz.

Rakousko

Rakousko je meziročně beze změny: natankujte v něm jen v nouzi, PHM jsou v Rakousku dražší. Zvláště cena LPG atakuje cenu benzínu nebo nafty v okolních zemích. Zaprvé stojí výrazně přes 30 Kč (průměr je 34 Kč/l) a zadruhé je jen na několika málo čerpacích stanicích.

Ovšem s plnou nádrží z Česka vážně nemusíte tankování v Rakousku řešit. Tedy pokud nejedete s tankem.

Ceny PHM v Rakousku. Ceny červen 2023 → červen 2024 Čerpací stanice BP

(dálnice) Shell

(dálnice) Benzín 95 49,34 Kč/l → 50,99 Kč/l 48,86 Kč/l → 51,73 Kč/l Benzín Premium 53,16 Kč/l → 56,65 Kč/l 54,35 Kč/l → 57,89 Kč/l Nafta 48,62 Kč/l → 50,49 Kč/l 48,14 Kč/l → 51,73 Kč/l Nafta Premium 53,11 Kč/l → 56,16 Kč/l 53,16 Kč/l → 57,39 Kč/l

Ceny PHM: červen 2023

Shell, Gralla. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

BP Guntramsdorf, (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceny PHM: červen 2024

Ceny PMH v Rakousku. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceny PMH v Rakousku. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slovinsko

Ceny PHM se ve Slovinsku rovněž meziročně mírně zvýšily, ale Slovincům nenadávejte. Je to kvůli slabšímu kurzu koruny. V eurech se ceny meziročně pohnuly jen o setinky, při platbě byste to takřka nepoznali. LPG naopak zlevnilo.

Ceny PHM na Slovinsku. Červen 2023 → červen 2024 Čerpací stanice Petrol

(dálnice) MOL

(dálnice) Benzín 95 41,04 Kč/l → 42,44 Kč/l 33,67 Kč/l město → 43,00 Kč/l dálnice Benzín Premium 44,28 Kč/l → 45,86 Kč/l 40,04 Kč/l město → 46,21 Kč/l dálnice Nafta 40,06 Kč/l → 41,52 Kč/l 34,15 Kč/l dálnice → 41,47 Kč/l dálnice Nafta Premium bez dat → 44,55 Kč/l 44,63 Kč/l dálnice LPG 21,80 Kč/l → 21,41 Kč/l 21,32 Kč/l → bez dat

Ceny PHM: červen 2023

Petrol, Šentilj v Slovenskih goricah. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ceny PHM: červen 2024