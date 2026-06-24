Asistenční služby, když jedete k moři. Co máte v rámci povinného ručení a jak lepší krytí vyřešit krátkodobě

Asistenční služby nabízejí pojišťovny už v základních balíčcích povinného ručení. Jak už to ale u pojištění bývá, samotná existence asistence neznamená, že se na ni lze spolehnout v každé situaci. U základních balíčků, které bývají v ceně povinného ručení, bývá zpravidla užší rozsah služeb a nižší pojistné limity. A naopak – čím dražší variantu si sjednáte, tím širší pomoc vám pojišťovna obvykle nabídne.
Co se dozvíte v článku
- Asistenční služby jako součást povinného ručení
- Připojištění auta k cestovnímu pojištění
Limitem zde přitom nemusí být jen určitá částka, kterou vám pojišťovna proplatí za odtah, opravu nebo náhradní ubytování. Omezená bývá také doba práce mechanika nebo počet kilometrů pro odtah do nejbližšího servisu.
Asistenční služby pak obecně vyjíždějí ve dvou typech situací: při nehodě a při poruše. Poruchou se myslí stav, kdy je vozidlo nepojízdné například kvůli defektu pneumatiky, vybití baterie nebo když vám dojde benzín. V pojistných podmínkách ale můžete mezi poruchami najít také ztracené, zabouchnuté nebo zalomené klíče. Při potížích v zahraničí může asistenční služba pomoci také s tlumočením do cizího jazyka.
Mezi nehody, případně havarijní rizika, pak obvykle spadají havárie, škody způsobené živly, poškození vozidla zvířetem, vandalismus nebo odcizení části vozidla.
Proč je důležité tenhle rozdíl znát? U některých nabídek pojišťoven totiž narazíte na to, že odtah je součástí asistenčního balíčku jen v případě nehody. U zahraničních cest je pak podle specialisty společnosti Broker Trust Pavla Kratochvíla vhodné ohlídat i podmínky pro případ, že auto nepůjde opravit v přiměřené době.
Právě to totiž může rozhodnout nejen o tom, jak složitě bude návrat z dovolené probíhat, ale i o tom, jak výrazně celá situace zasáhne rodinný rozpočet, radí.
Před cestou se proto vyplatí zjistit, co přesně základní balíček obsahuje, kde platí a jaké má limity. Poté se můžete rozhodnout, zda vám taková ochrana stačí, anebo byste si raději připlatili za širší asistenci. V takovém případě si můžete zaplatit dražší balíček asistenčních služeb v rámci vašeho povinného ručení. Nebo, pokud řešíte asistenční služby jen v rámci letní dovolené jednou za rok, může být vhodnou alternativou připojištění autoasistence k cestovnímu pojištění.
Vycházejte především z toho, jak auto skutečně používáte. Jinou asistenci potřebuje člověk, který jezdí občas po městě, a jinou ten, kdo pravidelně vyráží na delší trasy nebo do zahraničí. Zvažte proto, jak daleko obvykle jezdíte, zda s autem vyrážíte i mimo Česko, kolik lidí běžně vozíte a jak nepříjemné by pro vás bylo, kdyby auto zůstalo stát třeba na dálnici nebo stovky kilometrů od domova. Důležité je i to, jestli si umíte poradit s drobnými potížemi sami – například vyměnit kolo – nebo budete i v takové situaci potřebovat pomoc, radí Kratochvíl.
Při rozhodování vám může pomoci náš základní přehled toho, co tuzemské pojišťovny v rámci asistence k povinnému ručení či cestovnímu pojištění nabízí.
Asistenční službu je vhodné kontaktovat vždy, když vás za volantem potká komplikace. Podle pojišťoven není neobvyklé, že i když sjednaná asistence na konkrétní problém nestačí, dispečink vám pomůže zásah zorganizovat. Náklady nad rámec pojištění pak řidič uhradí přímo odtahové službě nebo mechanikovi.
Asistenční služby jako součást povinného ručení
Allianz
Co je v základu:
Kdo má u Allianz povinné ručení v balíčku Komfort, má nárok na základní asistenci zahrnující opravu vozidla na místě maximálně po dobu jedné hodiny, odtah do nejbližšího servisu a odvoz posádky vozidla s limitem 50 km.
Za co si můžete připlatit:
Balíčky Plus, Extra a Max nabízejí rozšířenou asistenci například s odtahem až 150 kilometrů od místa události, včetně možnosti zvolit si místo odtahu. Součástí je také odvoz posádky s limitem 100 km nebo poskytnutí náhradního vozidla na 4 až 6 dní podle důvodu závady a ubytování až na 3 noci s limitem 2000 Kč na osobu a noc.
Česká podnikatelská pojišťovna
Co je v základu:
ČPP do základního balíčku zahrnuje asistenci pro případ nehody i poruchy. Mezi poruchy zde patří například nedostatek paliva, ztráta klíčů nebo nemožnost nastartovat. V nejlevnějším základním balíčku se ale asistence vztahuje pouze na Česko.
Za co si můžete připlatit:
Dražší balíčky povinného ručení ČPP se vztahují i na zahraničí, respektive území Evropy (s určitými výjimkami). Podle zvolené varianty můžete využít například ubytování řidiče a spolujezdců v nouzi, úschovu nepojízdného vozidla, úhradu nákladů na cestu do místa bydliště nebo náhradní vozidlo pro pokračování v cestě či návrat domů. Vyšší jsou také limity pro nehody a poruchy v zahraničí, u dražších balíčků povinného ručení je to 5000 nebo 10 000 Kč.
ČSOB pojišťovna
Co je v základu:
Asistenční služba ČSOB pomáhá při nehodě i poruše. V základním balíčku je například pomoc na místě při defektu pneumatiky, odtah, náhradní doprava nebo ubytování. Při opravě na místě v zahraničí pojišťovna proplatí maximálně 150 EUR, bez náhradních dílů. Stejný limit platí pro odtažení do nejbližší opravny. Pokud využijete ubytování posádky nepojízdného auta, pojišťovna proplatí nejvýše dvě noci, a to do limitu 80 EUR na osobu a noc.
Za co si můžete připlatit:
ČSOB nabízí také rozšířené asistenční služby s vyššími zahraničními limity: oprava na místě, odtah do nejbližší opravny nebo odtah do místa bydliště mají ve středním balíčku limit 300 EUR. Ubytování lze čerpat až na tři noci s limitem 100 EUR na osobu, náhradní automobil je k dispozici na 48 hodin a náhradní doprava hromadným dopravním prostředkem do limitu 240 EUR. Nadstandard zahrnuje také odtah vozidla do limitu 400 EUR, pokud oprava není možná do 7 dní. Nejdražší balíček pak nabízí neomezené plnění.
Direct pojišťovna
Co je v základu:
Klienti Direct pojišťovny mají v ceně povinného ručení automaticky sjednanou základní variantu asistence. Ta pomůže v situaci, kdy je auto nepojízdné po nehodě, poškozené vandalem nebo živlem, ale také při defektu pneumatiky, vybité startovací baterii, nedostatku či záměně paliva nebo při ztrátě či zalomení klíčů. Pojišťovna v takovém případě odtáhne vozidlo do nejbližšího servisu a uhradí náklady do limitu 6000 Kč.
Za co si můžete připlatit:
Větší poruchy, které vyřadí auto z provozu, si lze připojistit. Direct nabízí tři další varianty asistence, které se liší hlavně limity, rozsahem a nastavením služeb. Pokrývají například situaci, kdy řidič ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat v cestě, náhradní dopravu, ubytování, náhradní vozidlo, převoz nepojízdného auta zpět do Česka nebo úhradu diagnostiky a práce při opravě vozidla v zahraničí. Nejdražší balíček nabízí neomezenou asistenci.
Generali Česká pojišťovna
Co je v základu:
Generali Česká pojišťovna nabízí v základním balíčku S asistenci pro případ nehody i poruchy. Limit pojistného plnění je pro zahraničí 4000 Kč. Základní varianta pokryje také 60 minut práce mechanika, odtah až 50 kilometrů do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu a úschovu nepojízdného vozidla po dobu tří dnů.
Za co si můžete připlatit:
V doplňkových balíčcích roste pojistný limit. Ve variantě M je u zahraničních zásahů 8000 Kč, u varianty L 50 000 Kč a u varianty XL je limit neomezený. Od varianty L pojišťovna nabízí také repatriaci vozidla ze zahraničí a navyšuje se i počet dní pro úschovu vozidla.
Kooperativa
Co je v základu:
Kooperativa do povinného ručení automaticky zahrnuje asistenci Základ. Ta kryje odtah jen při nehodě. Při poruše lze využít půlhodinový zásah mechanika. Základní asistenci lze využít maximálně jednou ročně.
Za co si můžete připlatit:
Kdo chce širší rozsah asistenčních služeb, může vybírat ze tří variant připojištění: Ideál, Max a Max+. Varianta Ideál například nabízí odtah až 100 kilometrů v Česku i zahraničí, vyproštění vozidla do limitu 300 EUR nebo ubytování na jednu noc s limitem 80 EUR na osobu.
Pillow pojišťovna
Pillow pojišťovna nabízí asistenci ve čtyřech variantách. Už z jejich názvů je patrné, co od nich lze očekávat:
Varianta Odtah do 50 km při nehodě: asistenci lze čerpat pouze při nehodě a vztahuje se jen na odtah. Využít ji lze v Česku i v zahraničí. Opravu na místě, dopravu do servisu nebo dopravu vozidla ze zahraničí vám pojišťovna pomůže zorganizovat, ale neproplatí.
Varianta Odtah do 50 km: vztahuje se na nehody i poruchy a v ceně je také hodina práce mechanika na místě.
Varianta Odtah v ČR neomezeně: pokryje neomezený odtah v Česku a v zahraničí odtah k nejbližšímu servisu.
Varianta Odtah i ze zahraničí: pokryje neomezený odtah v Česku, v zahraničí odtah k nejbližšímu servisu a navíc také neomezenou repatriaci ze zahraničí.
Pojišťovna VZP
Co je v základu:
Ke každému povinnému ručení u PVZP dostanete základní asistenci. Ta zahrnuje mimo jiné pomoc silniční služby na místě po dobu nejvýše 60 minut, odtah vozidla do limitu 150 kilometrů nebo 3000 Kč, výměnu rezervního kola či opravu pneumatiky pomocí opravné sady, dovoz pohonných hmot nebo uschování nepojízdného vozidla na maximálně tři dny.
Za co si můžete připlatit:
Připojistit lze také rozšířenou nebo neomezenou asistenci. Ta může nabídnout neomezený odtah po celé Evropě do dvou pracovních dnů a ubytování až do doby, než bude vozidlo opravené, odtažené zpět do Česka nebo než dorazí náhradní řidič.
Slavia pojišťovna
Co je v základu:
Slavia nabízí čtyři varianty asistenčních služeb, které se liší rozsahem služeb, délkou práce mechanika, vzdáleností odtahu a dalšími parametry. Základní balíček Asistence S nabízí 60 minut práce mechanika s limitem 6000 Kč pro zahraničí. Odtah, vyproštění nebo opravu pojišťovna v základu neproplatí, ale zorganizuje. Pokud k nepojízdnosti vozidla dojde více než 50 kilometrů od místa bydliště, můžete si vybrat mezi náhradním ubytováním na dva dny nebo proplacením cestovného do 3000 Kč.
Za co si můžete připlatit:
Ve variantě M už Slavia hradí například odtah do nejbližšího servisu, vyproštění v zahraničí do 6000 Kč, uložení nepojízdného vozidla na tři dny, opravu po odtahu do servisu do 3000 Kč nebo zapůjčení náhradního vozidla na dva dny. Repatriaci neopraveného vozidla v této variantě pojišťovna pouze zorganizuje. Varianta XL navyšuje práci mechanika na 120 minut, odtah až na 200 kilometrů od místa události, uložení vozidla na pět dní a zapůjčení náhradního auta na pět dní. Zahrnuje také repatriaci neopraveného vozidla ze zahraničí.
UNIQA
Co je v základu:
V rámci základní UNIQA asistence pojišťovna nabízí opravu na místě, odtah při nehodě i poruše, ubytování posádky a její dopravu, náhradní vozidlo, pomoc při defektu pneumatiky, vyčerpání či záměně paliva a další služby. Pro opravu na místě v zahraničí platí limit 150 EUR, odtah směřuje do nejbližšího servisu. Pokud nelze opravu provést tentýž den, pojišťovna v zahraničí proplatí ubytování posádky na dvě noci do limitu 75 EUR na osobu a noc, případně náhradní auto na 48 hodin nebo náhradní dopravu vlakem či autobusem.
Za co si můžete připlatit:
Rozšířená asistence navyšuje hlavně navazující služby po nepojízdnosti vozidla. V zahraničí nabízí ubytování posádky až na sedm nocí s limitem 110 EUR na osobu a noc, náhradní automobil až na sedm dní, dopravu posádky taxíkem, vlakem nebo autobusem bez limitu, případně letecky do limitu 400 EUR. Pokud předpokládaná doba opravy přesáhne sedm dní, může asistence zajistit také odtah vozidla ze zahraničí do vlasti, a to bez limitu. Stejně jako v základní variantě zůstává u opravy na místě limit 150 EUR a odtah z místa směřuje do nejbližšího servisu.
Připojištění auta k cestovnímu pojištění
Pokud do zahraničí nejezdíte pravidelně, nemusí se vám kvůli jedné letní dovolené vyplatit sjednávat dražší variantu asistenčních služeb k povinnému ručení. Alternativou může být připojištění autoasistence k cestovnímu pojištění.
Zde je krom limitů a rozsahu služeb vhodné ohlídat také, jak staré auto vám pojišťovna ještě pojistí. Většinou pak z této pojistky nelze krýt ani škody na autě, které si půjčíte v autopůjčovně.
Pozor na územní platnost asistence
U asistenčních služeb se často setkáte s tím, že platí v Evropě. Přesný rozsah se ale u jednotlivých pojišťoven liší. Některé do územní platnosti zahrnují i Turecko nebo jeho část, jiné naopak z platnosti vylučují vybrané státy či území.
Ve výlukách se mohou objevit například Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán nebo Kazachstán. U některých pojišťoven ale narazíte i na výjimky typu Island, Faerské ostrovy, Grónsko, Kanárské ostrovy nebo Madeira.
Pokud tedy jedete do běžných dovolenkových destinací v EU, většinou problém nenastane. Jestli ale míříte dál nebo mimo hlavní turistické trasy, ověřte si před odjezdem konkrétní územní platnost ve své pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo asistenční kartě.
Axa Assistance
Připojištění autoasistence v zahraničí zajistí příjezd asistenční služby a jednu hodinu práce mechanika, odtah do nejbližšího servisu, parkovné na tři dny, náhradní ubytování v hotelu na dvě noci s limitem 80 EUR na osobu a noc nebo náhradní dopravu autobusem či vlakem do cíle cesty nebo domů.
Pokud auto v zahraničí není možné opravit do pěti pracovních dnů, může AXA zajistit také převoz neopraveného vozidla zpět do Česka, a to do limitu 55 000 Kč.
Allianz
Allianz v rámci cestovního pojištění a technické asistence k vozidlu zajistí drobnou opravu na místě. Uhradí při ní spotřební materiál, například žárovky, pojistky nebo sadu na opravu defektu, maximálně do 500 Kč. Pokud drobná oprava nepomůže, je v ceně odtah do nejbližšího servisu.
Připojištění zahrnuje také zapůjčení náhradního vozidla na pět až deset dní, úschovu auta na tři dny, ubytování v hotelu až na tři noci s limitem 2000 Kč na osobu, proplacení taxi nebo veřejné dopravy do 1500 Kč, cestu domů vlakem, letadlem nebo veřejnou dopravou do 10 000 Kč na osobu a odtah nepojízdného auta ze zahraničí domů.
ČSOB
Asistenci vozidla k cestovnímu pojištění si lze připojistit i u ČSOB. Balíček zahrnuje opravu na místě, odtah, vyproštění nebo úschovu vozidla při dopravní nehodě, mechanické či elektronické poruše, zásahu cizí osoby, živelné události, odcizení vozidla, defektu pneumatiky, ztrátě klíčů, záměně, zamrznutí nebo spotřebování paliva či vybití baterie.
Pro opravu na místě platí limit 300 EUR, nevztahuje se ale na náhradní díly, které hradíte sami. Stejný limit platí pro odtah auta do nejbližší opravny nebo k místu vašeho bydliště. Pojišťovna může také zajistit uschování nepojízdného auta po dobu pěti dní.
Česká podnikatelská pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna nabízí k cestovnímu pojištění asistenční službu Auto plus. V rámci připojištění lze využít hodinu opravy na místě, odtah do nejbližší opravny nebo na jiné vámi určené místo do vzdálenosti 100 kilometrů. Pokud auto nelze opravit, pojišťovna zajistí odtah do Česka, nejvýše však do 1500 kilometrů. Nepojízdné vozidlo uschová maximálně na 72 hodin a proplatí ubytování až na tři noci s limitem 2000 Kč na osobu.
Direct
U Direct pojišťovny si můžete k cestovnímu pojištění přidat jeden ze tří balíčků asistenčních služeb. Liší se limitem pro základní asistenci, která zahrnuje příjezd a práci mechanika, odtah a vyproštění vozidla. Balíček M nabízí odtah do nejbližšího servisu a limit 15 000 Kč, balíček L odtah do autorizovaného servisu a limit 30 000 Kč, balíček XL odtah na vámi určené místo a neomezený limit.
Součástí připojištění může být také oprava vozidla v zahraničí, úschova vozidla, náhradní doprava, ubytování nebo náhradní auto. Repatriace vozidla ze zahraničí je u varianty M do limitu 15 000 Kč, u varianty L do 30 000 Kč a u varianty XL pojišťovna proplatí reálné náklady. U cestovního pojištění Direct zároveň uvádí, že převoz vozidla zpět do ČR řeší v případě, kdy jej v zahraničí není možné opravit do pěti pracovních dnů.
ERGO pojišťovna
ERGO nabízí k cestovnímu pojištění připojištění Cesty autem, které se vztahuje na vlastní i pronajaté vozidlo při cestách po Evropě. U opravy a odtahu vozidla platí limit 50 000 Kč. Pokud vozidlo nejde opravit na místě do jedné hodiny od příjezdu servisního technika, pojišťovna zorganizuje a uhradí odtah do partnerského servisu. Pokud oprava není možná ani tam, může zajistit odtah do nejbližšího servisu, maximálně do vzdálenosti 100 kilometrů od místa události. Jestliže vozidlo nelze zprovoznit do 24 hodin od nahlášení události a jeho zůstatková hodnota je vyšší než cena dálkového odtahu, může ERGO zorganizovat a uhradit také odtah až do servisu v místě bydliště.
Pro náhradní dopravu a ubytování platí souhrnný limit 20 000 Kč, u ubytování nejvýše 2000 Kč na osobu a noc. Pokud vozidlo nelze zprovoznit do 24 hodin, může pojišťovna zajistit také náhradní vozidlo, nejvýše na 5 dní nebo do konce trvání pojištění.
Europ Assistance
Europ Assistance nabízí samostané pojištění asistenčních služeb s názvem AutoCare, resp. MotoCare bez povinnosti zakoupit cestovní pojištění. V nabídce má dva pojistné limity: 100 000 Kč a 300 000 Kč. Pro motorky je limit 100 000 Kč a pro bycikly a elektrokoloběžky 20 000 Kč.
Má velmi jednoduché a férové podmínky: Její autoasistence platí ve všech evropských státech, kde platí zelená karta.
Komerční pojišťovna
Komerční pojišťovna v rámci připojištění auta k cestovnímu pojištění nabízí až 60 minut práce technika na místě, odtah do nejbližšího servisu, úschovu vozidla na tři dny nebo zapůjčení auta na pět dní. Dále může pojišťovna proplatit náhradní ubytování až na tři noci s limitem 100 EUR na osobu a noc, náhradní dopravu autobusem či vlakem do cíle cesty s limitem 100 EUR na osobu nebo cestu zpět domů veřejnou dopravou s limitem 400 EUR na osobu.
Pokud vozidlo není možné v zahraničí opravit do tří pracovních dnů a jeho hodnota je vyšší než náklady na převoz, může pojišťovna zajistit odtah vozidla do Česka do limitu 3000 EUR. Součástí může být také zapůjčení náhradního vozu na 24 hodin pro cestu domů.
Kooperativa
K cestovnímu pojištění od Kooperativy si můžete sjednat Asistenci Holiday. Ta nabízí 60 minut práce mechanika na místě, ubytování v hotelu pro řidiče i spolucestující s limitem 40 EUR na osobu a noc, pokud je reálná šance opravy vozidla do 48 hodin, odtah vozidla do autoservisu do vzdálenosti 50 kilometrů nebo odtah vozidla do místa bydliště či autoservisu v místě bydliště do celkové vzdálenosti 4000 kilometrů, pokud se vozidlo nepodaří opravit do 48 hodin. Do této vzdálenosti se ale započítává i cesta odtahového vozidla ze stanoviště v ČR k nepojízdnému vozidlu a jeho návrat na stanoviště.
Využít můžete také zapůjčení náhradního vozidla na pět dní zdarma v návaznosti na odtah nepojízdného vozidla do Česka, zajištění náhradního řidiče pro cestu zpět do místa bydliště, úschovu nepojízdného vozidla na střeženém parkovišti až na sedm dní nebo zprostředkování finanční hotovosti v případě nouze do výše 1000 EUR.
Slavia pojišťovna
Autoasistence k cestovnímu pojištění od Slavia pojišťovny zahrnuje příjezd, odjezd a 60 minut práce mechanika na místě, dovoz pohonných hmot, nastartování nepojízdného vozu, výměnu nebo opravu pneumatiky, odtah do nejbližšího vhodného servisu, vyproštění vozidla nebo úschovu vozidla a zavazadel. Použitý materiál, náhradní díly, provozní kapaliny nebo pohonné hmoty si ale hradí klient.
Pokud vozidlo nelze opravit v den vzniku poruchy nebo nehody, pojišťovna zajistí posádce ubytování na jednu noc. Jestliže vozidlo není možné zprovoznit ani 48 hodin po nahlášení události, může Slavia zajistit odtah vozidla zpět do Česka, nejvýše však do vzdálenosti 1500 kilometrů. V návaznosti na odtah zpět do ČR může zajistit také náhradní vozidlo, přičemž z pojištění je hrazeno maximálně sedm dní.