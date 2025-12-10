Asistenční služby k povinnému ručení. Volat můžete kvůli vybité baterce, i když špatně natankujete

Asistenční služby k pojištění vozidel má mnoho z nás spojené hlavně s odtahem nepojízdného auta. Odtahy ostatně asistenční služby skutečně řeší nejčastěji – například pojišťovna Kooperativa jich ročně eviduje přibližně 70 tisíc, Generali Česká pojišťovna 45 tisíc.
Odtah je nejpoužívanější službou, tvoří přes 90 % všech pomocí asistence. Osmdesát procent odtahů je přitom z důvodu poruchy a pouze dvacet procent z důvodu nehody, vysvětluje Martin Podávka z Pillow pojišťovny.
Poruchou se přitom myslí situace, kdy je vaše vozidlo nepojízdné třeba kvůli defektu pneumatiky. Nebo když natankujete málo, špatně anebo vám pohonné hmoty zamrznou. V pojistných podmínkách pak mnohdy v kolonce poruchy najdete i ztracené, zabouchnuté nebo zalomené klíče nebo vybitou autobaterii. Konkrétní výčet situací vždy samozřejmě závisí na dané pojišťovně.
Jak už to ale u pojištění bývá – fakt, že pojišťovna danou asistenční službu nabízí, neznamená, že na ni dosáhne každý. Rozsah asistencí se většinou liší v závislosti na zvoleném balíčku. S tím, že čím dražší variantu máte, tím větší krytí vám pojišťovna nabídne.
Obdobně se to má s limity – u základních variant bývají limity nízké a postupně se zvyšují. Omezená bývá i vzdálenost na kterou vás odtáhnou nebo čas, který vám věnuje automechanik. Narazit můžete i na základní balíčky, kde vás odtáhnou jen v případě nehody, ale na poruchu se odtah nevztahuje. Anebo asistenční služba pomoc pouze zorganizuje, náklady ale plně hradíte vy.
I pomoc v základní variantě asistenčních služeb vám ale mnohdy může na silnicích přijít vhod. Už jen kvůli zmíněnému zajištění pomoci. Zeptali jsme se proto pojišťoven, jaké služby nabízí svým klientům v rámci základních balíčků a za co už je nutné si připlatit.
Allianz
Pokud máte u Allianz povinné ručení v balíčku Komfort, máte současně nárok na základní typ asistence. Tento základní balíček zahrnuje opravu vozidla na místě, odtah do nejbližšího servisu a také odvoz posádky vozidla. Asistence se přitom vztahuje na poruchy i nehody.
Ve vyšších balíčcích Plus, Extra a Max má klient nárok na rozšířenou asistenci, která obsahuje více benefitů. Limit pro odtah je 150 km od místa události a klient si může vybrat místo, kam chce být odtažen. Součástí je také odvoz posádky nebo poskytnutí náhradního vozidla. Klienti si dále mohou ke všem balíčkům přikoupit asistenci s limitem odtahu 750 km, uvedla na dotaz redakce Kateřina Nováková, specialistka externí komunikace pojišťovny.
Česká podnikatelská pojišťovna
U ČPP získají řidiči asistenci pro případ nehody i poruchy – tedy i v momentě, kdy například nemáte dostatek paliva nebo nemůžete nastartovat – už v základních balíčcích.
Taková banalita jako startování už potrápila tisíce řidičů. V takovém případě se startuje přes kabely a často to končí nutností výměny autobaterie. Při další často opomíjené situaci, jako je záměna paliva nebo ztráta klíčů pak vozidlo odtáhneme do servisu, vypočítává tisková mluvčí Renata Čapková.
V základu je ovšem nutné počítat s nižším limitem – například u nejčastěji pořizované varianty povinného ručení SpeciálPOV je limit 2500 Kč pro ČR a 5000 Kč pro zahraničí. Pokud si přikoupíte havarijní pojištění, asistenční limit se zdvojnásobí.
Vedle tohoto základního balíčku pojišťovna nabízí také nadstandardní asistence, které lze pořídit i k povinnému ručení. V rámci těchto dražších balíčků dosáhnete například na ubytování řidiče a spolujezdců v nouzi, úschovu nepojízdného vozidla, úhradu nákladů na cestu do místa bydliště, případně i poskytnutí náhradního vozidla pro pokračování v cestě nebo pro návrat domů. U nejdražší prémiové varianty pak není stanovený žádný limit.
ČSOB pojišťovna
Asistenční služba ČSOB pomáhá v souvislosti s nehodou i poruchou. V základním balíčku jsou statisticky nejvyužívanější asistence, tedy například pomoc na místě, odtah, náhradní doprava či ubytování. Konkrétněji pak pojišťovna pomůže například při defektu pneumatiky, ztrátě klíčů, doveze palivo nebo vás odtáhne k nejbližší pumpě, abyste přečerpali, pokud se při tankování netrefíte.
Základní balíček je zdarma. Ty, které si lze připojistit, se od těch základních liší zejména výší limitů, sjednat lze také bezlimitní variantu asistenční služby, říká tiskový mluvčí pojišťovny Petr Milata.
Direct pojišťovna
Klienti Direct pojišťovny mají základní variantu asistence automaticky sjednanou v ceně pojištění. Tato základní varianta asistence pomůže po nehodě a má nastavený základní limit 3000 Kč na odtah do nejbližšího servisu v ČR a 6000 Kč na odtah v Evropě.
Asistenční služby je možné využít, pokud je auto nepojízdné po nehodě, poškozené vandalem nebo třeba kvůli přírodnímu nebezpečí. Už v základu ale pomohou také v situacích, kdy je auto nepojízdné kvůli drobným závadám, vysvětluje mluvčí pojišťovny Michal Kárný s tím, že může jít o defekt pneumatiky, vybití startovací baterie, nedostatek nebo záměnu paliva, ztrátu, zabouchnutí nebo zalomení klíčů, ale i zamrznutí paliva nebo ruční brzdy.
Další větší poruchy, které vyřadí vaše auto z provozu, je pak možné připojistit. Stejně tak asistenci v situaci, kdy řidič nemůže ze zdravotních důvodů řídit a pokračovat v cestě. Kromě odtahu patří mezi asistenční služby například i náhradní doprava, náhradní ubytování, náhradní vozidlo, převoz nepojízdného auta zpět do Česka, nebo proplacení nákladů na diagnostiku a práci při opravě vozidla v zahraničí.
Obecně pak Direct nabízí celkem 4 varianty asistencí, které se liší hlavně v limitech, ale i v rozsahu a nastavení služeb. I u Directu si lze přikoupit neomezenou asistenci.
Generali Česká pojišťovna
Generali Česká pojišťovna nabízí v základním balíčku asistence pro případ nehody i poruchy.
Motoristé mají k dispozici v Česku limit pojistného plnění 2000 Kč, 60 minut práce mechanika a odtah až 50 km do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu a dále také úschovu nepojízdného vozidla po dobu 3 dnů. Samozřejmostí jsou poradenské služby po telefonu například telefonické tlumočení, vypočítává Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny.
Nadto si mohou řidiči sjednat ještě některý z doplňkových balíčků, který se liší rozsahem služeb a také limitem. Speciální variantu má pojišťovna i pro takzvané soupravy, například karavany, nebo elektrická vozidla, kterým pojišťovna zajistí odtah na nejbližší nabíjecí stanici.
V absolutní premiéře pak asistenční služby Generali České pojišťovny rovněž zajistí příjezd a práci technika v souvislosti s opravou domácího wallboxu, dodává Marek.
Kooperativa
Nejčastěji volají klienti asistenci k poruše vozidla, tyto zásahy představují téměř 80 % výjezdů, ostatní jsou zásahy po dopravních nehodách. V téměř polovině zásahů naše asistence řeší poruchy motoru, pak poškozené pneumatiky, problémy se spojkou nebo automatickým startem vozidla. A každoročně se nám ozve přes 400 klientů, kteří potřebují asistenci, protože natankovali nesprávné palivo, dalším 150 klientům pak palivo dojde, a proto využijí asistenci k jeho dovozu, popisuje zkušenosti z praxe tiskový mluvčí pojišťovny Milan Káňa.
V případě těchto poruch nabízí Kooperativa půlhodinový zásah mechanika už v základní variantě, odtah jen v případě nehody. Odtah i v případě poruchy, neomezený počet výjezdů a vyšší limity si pak lze přikoupit v dražších balíčcích.
Pillow pojišťovna
Základní asistence jako součást povinného ručení je na pojistném trhu obvyklá. V Pillow má každá varianta transparentně stanovenou cenu a také název, podle kterého klient pozná, na co má ohledně odtahu nárok. Například varianta Odtah 50 km znamená, že v případě nehody i poruchy má zaplacený odtah až do vzdálenosti 50 km. Ví tedy, že tato varianta je vhodná pro vozidla, která jezdí takzvaně okolo komína, říká spoluzakladatel pojišťovny Martin Podávka.
Konkrétně pojišťovna nabízí tyto 4 varianty asistenčních služeb:
- Varianta 1: odtah do 50 km pouze při nehodě,
- Varianta 2: odtah do 50 km pouze při nehodě i poruše,
- Varianta 3: neomezený odtah v Česku, v zahraničí k nejbližšímu servisu,
- Varianta 4: jako 3 a navíc i neomezené repatriace ze zahraničí.
Součástí jednotlivých variant jsou například také opravy na místě v situacích jako defekt pneumatiky, vybití baterie, problém s klíči apod. V první variantě pojišťovna pomoc zorganizuje, u zbylých variant jednu hodinu práce mechanika proplatí.
Pokud chce klient nejlepší asistenci, nemusí si kupovat nějaký nejvyšší balíček povinného ručení nebo havarijního pojištění. Stačí mu třeba základní limit pro povinné ručení a k němu si vezme nejlepší asistence. Systém balíčků povinného ručení a havarijního pojištění je překonaný a pouze nutí klienty platit více peněz za služby, které často ani nepotřebují, uzavírá Podávka.
Pojišťovna VZP
I Pojišťovna VZP poskytuje pomoc nejen při vážných problémech, ale i běžných komplikacích jako je zamrznutí ruční brzdy nebo zámku, vybitá autobaterie, ztracené klíče nebo třeba zamrznutí paliva. U odtahu počítejte s limitem 3000 Kč.
Ke každému povinnému a havarijnímu pojištění klient dostane základní asistenci. Zároveň je možné dopojistit ještě rozšířenou nebo neomezenou asistenci, vysvětluje tiskový mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň.
Slavia pojišťovna
Slavia nabízí čtyři varianty asistenčních služeb. V základním balíčku k povinnému ručení START poskytuje práci mechanika na místě v rozsahu 60 minut a s limitem 3000 Kč. V dražší variantě pojištění, respektive asistenčních služeb, třítisícový limit odpadá.
Asistenční služby je ovšem možné různě kombinovat, například si lze i k základnímu limitu povinného ručení sjednat třeba variantu VIP asistence.
Asistence opravdu není jen o odtažení nepojízdného auta do servisu, ale zahrnuje i řešení celé řady dalších věcí, které mohou řidiče na silnici potkat. Teď v zimě mechanici často jezdí nastartovat auto přes kabely, celoročně vyměňují pneumatiky, nebo doručují náhradní klíče. Asistenční služba také dováží nalezená auta po odcizení a často přijde vhod třeba obyčejná technická pomoc mechanika na telefonu, říká tiskový mluvčí pojišťovny Václav Bálek.
UNIQA
UNIQA v rámci základní asistence nabízí například opravu na místě, odtah v případě nehody i poruchy, ubytování posádky a její dopravu, náhradní vozidlo, ale i pomoc při defektu pneumatiky nebo vyčerpání či záměně paliva.
V rámci příplatkové asistence nabízíme všechny zmíněné služby s vyššími limity či bez limitu, dle konkrétního úkonu. Kompletní specifikaci včetně výše limitů klienti naleznou v pojistných podmínkách přiložených u pojistné smlouvy, radí tisková mluvčí Veronika Hešíková.
Proč volat asistenční služby?
Asistenční službu je vhodné kontaktovat, ať už vás za volantem potká jakákoli komplikace. Jednak si přímo s pracovníkem call centra nejsnadněji ověříte, na co konkrétně máte nárok.
Podle oslovených pojišťoven navíc není neobvyklé, že ačkoli rozsah sjednané asistence na daný problém nestačí, asistenční služba pomoc zajistí a řidič se pak s přivolanou odtahovkou nebo mechanikem vyrovná sám.
Allianz: +420 241 170 000
Česká podnikatelská pojišťovna: +420 266 799 788
ČSOB Pojišťovna: +420 466 100 777, klienti banky se mohou s asistenční službou spojit také prostřednictvím aplikace ČSOB Smart
Direct: +420 291 291 291
Generali Česká pojišťovna: +420 241 114 114
Kooperativa: +420 957 105 105
Pillow pojišťovna: +420 295 562 337
Pojišťovna VZP: +420 226 294 294
Slavia pojišťovna: +420 255 790 260
UNIQA: +420 246 059 444