American Express v Česku rozesílá výpovědi. Platební karty končí, ale firma neodchází

Kartové schéma American Express (AmEx), původem z USA, své služby v Evropské unii poskytuje ze španělské pobočky, resp. z evropské centrály v britském Brightonu. V Česku má společnost kancelář v Praze.

Platební karty American Express byly v Česku původně dostupné i pro retailové klienty. Nejsnazší cestou pro jejich získání byl účet v Komerční bance, která vydávala co-brandové karty American Express Green a Gold. Spolupráce s Komerčkou však skončila v roce 2009, přesněji od 1. 5. 2009 se již nevydávaly.

Samotný American Express však stále pečlivě rozlišuje, zda jde o „jejich“ kartu vydávanou přímo AmExem, nebo zda jde o partnerskou kartu vydávanou bankou. Ty druhé totiž mají horší pozici a nemají nárok na komplexní služby AmExu. Při potřebě pomoci musíte kontaktovat vydavatelskou banku, a ne přímo AmEx.

Domácí webová stránka American Express v Česku. (27. 7. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Chceme jen firemní klienty

AmEx postupně korunové retailové zákazníky z Česka utnul a začal jim nabízet jen dolarové a eurové karty přímo z britského Brightonu. Získat je znamenalo značný administrativní boj, se kterým dokázaly VIP klientům pomoci jen dvě banky: tehdejší LBBW Bank a J&T Banka. Kdo si o kartu žádal přímo u AmExu, měl proces náročnější, ale ne nemožný. Vyžadovala se však bankovní záruka vaší banky a tu dostal jen bonitní zákazník. Vlastnictví karty AmEx se tak stalo hlavně prestižní záležitostí.

AmEx se následně v Česku soustředil už jen na firemní klientelu s obratem alespoň 30 mil. Kč ročně. Takovým firemním klientům dokázal vydávat charge karty vlastníkům firmy a jejich zaměstnancům, a to za poměrně výhodných podmínek a často bez poplatků. A toto vše končí.

Platební karty American Express – poplatky American Express Green 2450 Kč ročně American Express Gold 3300 Kč ročně Kurzovní marže 2,99 % Výběr hotovosti 4 %, min. 60 Kč Sankce za pozdní úhradu 3 %, min. 400 Kč, pokud dlužná částka činí více než 300 Kč za každý 30. a 60. den od data výpisu

Karty už nebudou, končí i cestovní účty

Bylo to s vámi fajn, ale končíme. Tak lze parafrázovat sdělení a zároveň výpověď smlouvy českým klientům AmExu, kterou již obdrželi, nebo obdrží v těchto dnech:

Tímto dopisem Vás informujeme, že měníme způsob naší podnikatelské činnosti a nově již nebudeme nabízet firemní produkty zákazníkům v České republice. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ukončit Váš/Vaše firemní program(y) American Express ®. Omlouváme se za případné nepříjemnosti s tím spojené. Děkujeme Vám za Vaše členství ve firemním programu společnosti American Express.

Den „D“: 15. prosinec 2023

Platební karty AmEx vydávané českou kanceláří v Praze definitivně skončí 15. prosince 2023. K tomu datu budou všechny karty zablokovány. Stejný den končí i tzv. cestovní účty, které sloužily primárně k úhradě a přehledu cestovních výdajů korporátních klientů.

Zároveň skončí platnost karet Priority Pass vydávaných ke kartám AmExu.

Na webu informace nenajdete

Jenže American Express o takto zásadní změně veřejně neinformuje. Web společnosti cílící na české klienty nadále nabízí dostupné produkty a jeho hlavní homepage informuje hlavně o, podle firmy, stále probíhající pandemii covidu-19:





Aktuální informace k pandemii nemoci COVID-19: Momentálně nemůžeme přijímat dotazy či reklamace poštou, ani na ně touto formou reagovat. Důrazně proto doporučujeme, abyste nám své požadavky zasílali e-mailem. Upozorňujeme také, že vzhledem k bezprecedentní situaci a přijímaným opatřením k zajištění bezpečnosti našich kolegů a zákazníků, můžeme na Vaše požadavky reagovat se zpožděním. Více informací naleznete na naší stránce podpory ohledně koronaviru.

Domácí webová stránka American Express v Česku. (27. 7. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

AmEx totiž o takto zásadních změnách informuje klienty napřímo, a to e-mailem. „Tato informace je předávána klientům přímo a není tedy uvedena na našich webových stránkách,“ napsala na dotaz českého držitele karty AmEx pracovnice pražského zákaznického centra.

O odchodu kartového byznysu AmExu z Česka a dalších evropských zemí AmEx neinformuje ani v oficiálních globálních tiskových zprávách.

Proč dochází k ukončení karet v Česku a co bude následovat? O vyjádření jsme proto požádali Katie Robson, viceprezidentku pro firemní záležitosti a komunikaci American Express pro Evropu, Střední Východ a Afriku.

Proč AmEx ukončuje činnost v ČR a kolika vašich klientů se to dotkne? Ve kterých dalších zemích AmEx ukončuje činnost?

Kolik karet jste vydali v/pro ČR?

Změní nebo zhorší se odchodem z CZ také akceptační síť?

Pokud by soukromý nebo firemní/korporátní klient žijící/bydlící v CZ chtěl mít i nadále kartu AmEx, existuje legální způsob, jak ji získat? Například přímo od španělské pobočky nebo od pobočky v Brightonu? Nebo budou karty AmEx pro obyvatele/klienty ČR zcela nedostupné?

Neustále se zaměřujeme na to, abychom fungovali co nejefektivněji a zároveň poskytovali našim zákazníkům prvotřídní služby a produkty. Po důkladném přezkoumání jsme se rozhodli změnit způsob, jakým naše obchodní činnost v některých evropských zemích funguje. To se týká i České republiky.



Firemní produkty v České republice budou pro naše místní zákazníky zrušeny, ale oprávnění zákazníci mohou požádat o mezinárodní produkt Euro Card, který poskytne konzistentnější zákaznické zkušenosti.



Nadále podporujeme místní firemní programy pro naše globální zákazníky (včetně zákazníků se sídlem v České republice) a investujeme do našeho podnikání, abychom pomohli uspokojit potřeby firem v oblasti výdajů po celé světě.

Přeloženo do češtiny

Ryze korporátní odpověď z AmExu nabízí mezi řádky několik vysvětlení.

AmEx z Česka neodchází a nemění se ani jeho akceptační síť, naopak budou přibývat akceptační místa. To je rozdíl od Diners Club, který z Česka zcela odešel.

AmEx už však nebude vydávat platební karty českým firemním klientům (těm soukromým je už dávno v Česku nevydává) a stávající platební karty a obecně firemní účty skončí do 15. 12. 2023.

Velkým, nadnárodním nebo jinak pro AmEx atraktivním zákazníkům však v Česku platební karty nadále vydávat bude. Vydavatel karet se tak zbavuje především pro něj nerentabilních zákazníků, což evidentně tvoří drtivou většinu tuzemských firemních klientů.

Pokud budete pro AmEx dostatečně atraktivní, můžete si u něj požádat o jejich American Express EUR Card. Přes španělskou pobočku to ale nepůjde, ta vyžaduje účet ve španělské bance a trvalý pobyt / sídlo ve Španělsku. Obdobné podmínky platí pro AmEx v Německu. Musíte kontaktovat přímo American Express a domluvit se na individuálních podmínkách vydání karty.

V praxi to znamená, že po Diners Club končí pro téměř všechny české OSVČ a právnické osoby další nebankovní vydavatel kreditních/charge karet, American Express, a náhradou za něj jsou už jen bankovní firemní kreditní karty. Jenže ty vyžadují účet v bance, což je pro OSVČ a firmy zbytečnou další administrativní zátěží (pokud zrovna u té banky účet nemají).

Žádat přímo AmEx o individuální charge kartu, firemní i soukromou, má už smysl jen z pohledu vašeho image, resp. odlišení se od většinové společnosti, a ještě za podmínky, že máte příjmy v eurech nebo v amerických dolarech (podle měny vydané karty). Za odměnu dostanete charge kartu s komplexními službami, dobrou akceptační sítí a nízkou kurzovou marží 2,99 %. Na jedné straně je škoda, že tato renomovaná společnost u nás fakticky končí, ale bankovní řešení její služby dokážou nahradit, a to za menší poplatky.

Na závěr zajímavost pro soukromé osoby. Pokud byste toužili mít ve své peněžence kartu AmEx, můžete zkusit ukecat srbskou pobočku italské banky Intesa. Výměnou za tučný termínovaný vklad v srbských dinárech byste mohli dostat kreditní kartu American Express. Ekonomický smysl to nemá, ale v peněžence to je frajeřina.