Albatros Media zlevňuje knihy až o 70 %, Samsung ubírá 40 % z ceny sušičky

Knihy pod stromeček za zlomek ceny
Kdo plánuje pod stromeček knihy, má teď ideální příležitost nakoupit dopředu. Nakladatelství Albatros Media spustilo velký zimní výprodej se slevami až 70 %. Akce platí až do konce ledna 2027, takže je dost času si v klidu projít nabídku a vybrat tituly pro děti, dospívající i dospělé. Vyplatí se ale nečekat do poslední chvíle – nejžádanější knihy ve výprodeji obvykle mizí jako první.
Sušička se slevou 40 %, když ji koupíte s pračkou
Chystáte se vyměnit pračku a o sušičce zatím jen uvažujete? Na oficiálním e-shopu Samsung teď při nákupu pračky získáte na sušičku slevu 40 % s promo kódem DRY40. U spotřebičů v řádu desítek tisíc korun jde o úsporu, která se na účtu výrazně projeví. Nabídka platí do 30. listopadu, případně do vyprodání zásob.
Black Friday na Allegru: slevy až 50 %
Tržiště Allegro odstartovalo Black Friday se slevami až 50 %. Výhodou je obrovský záběr sortimentu – na jednom místě najdete elektroniku, vybavení domácnosti, hračky i oblečení, takže se dá vyřešit velká část vánočních nákupů najednou. Akce běží do konce listopadu. Než kliknete na „koupit“, doporučujeme porovnat cenu u konkrétního prodejce a zkontrolovat i cenu dopravy.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Robotický vysavač s black friday slevou
Úklid, který se udělá sám, si můžete pořídit levněji. Roborock zlevňuje v rámci Black Friday své robotické vysavače až o 40 %. Pokud jste o pořízení robota dlouho přemýšleli, teď je k tomu dobrý důvod – sleva platí do 30. listopadu.
Zpátky část peněz za předplatné
Předplatné streamovacích a dalších online služeb tvoří v rozpočtu nenápadnou, ale pravidelnou položku. Raiffeisenbank k běžnému účtu nabízí 50 % zpět za online zábavu, a to po dobu prvních 12 měsíců. Účet se dá založit online z pohodlí domova. Přesné podmínky odměny, tedy které služby se započítávají a jaký je měsíční limit, si před založením přečtěte v pravidlech akce na webu banky. Nabídka platí do konce roku.
Sportovní vybavení až o polovinu levněji
Sportovní e-shop Sportano nevsadil jen na jeden den slev, ale pořádá rovnou Black Month. Se slevovým kódem BLACKBELT ušetříte až 51 %. Hodí se to na zimní výbavu i jako tip na dárek pro sportovce v rodině. Akce ale končí už 18. listopadu, takže tady se vyplatí neotálet.
Podzimní wellness se slevou
Pojeďte na pár dní do wellness hotelu a relaxujte v sauně, bazénu, na masáži nebo třeba ve vířivce či pivní lázni. Nechte se zkrátka opečovávat a užívejte si zaslouženou relaxační dovolenou.
I levné wellness pobyty udělají velkou parádu.
Adventní kalendář pro milovníky kávy
Kdo si místo čokolády raději dá každé ráno dobrou kávu, ocení adventní kávové kalendáře z e-shopu Kafista. S kódem ADVAP25 je máte o 25 % levněji. Advent začíná už 29. listopadu a kód platí do konce měsíce, takže nejlepší je objednat s předstihem, aby kalendář dorazil včas.
Zimní pneumatiky s dopravou zdarma
Pokud jste ještě nepřezouvali, máte poslední vhodnou chvíli. NejlevnějšíPneu.cz vozí osobní pneumatiky zdarma a ke každému nákupu pneumatik značky Tomket přidává tričko. Na pneumatiky Tomket se navíc u tohoto prodejce vztahuje doživotní záruka. Bezpečnost na zimních silnicích se tak dá vyřešit bez zbytečných výdajů navíc.
Nábytek až o čtvrtinu levněji
Chystáte se před svátky obměnit obývák nebo dovybavit pokoj pro hosty? Baumax v rámci Black Friday zlevňuje nábytek až o 25 %. Akce platí do 29. listopadu, takže je dost času si vše změřit a promyslet, než se pustíte do nákupu.
Zubní péče za poloviční cenu
Ušetřit se dá i na běžných nákupech do domácnosti. Teta drogerie nabízí slevu 50 % na značku DentaMax, pod kterou prodává například zubní kartáčky. Je to dobrá chvíle udělat si zásobu pro celou rodinu – akce končí 17. listopadu.
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