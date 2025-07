Na kartu v Albánii nespoléhejte, stoeurovky nechte doma a dejte pozor na poplatky za výběr z bankomatu

Letos v létě (2025) mělo například začít fungovat nové letiště ve městě Vlora, nakonec ale došlo ke zpoždění a konkrétní datum otevření zatím není určené. Letiště přitom turistům zásadně usnadní cestu k moři. Aktuálně se totiž létá pouze na letiště v Tiraně, cesta z hlavního město Albánie do turistických letovisek na jihu země ovšem trvá i víc jak 3 hodiny.

Modernizací za 48 mld. Kč prochází také přístav v druhém největším městě Albánie Drači. Nadto se vláda snaží podpořit výstavbu luxusnějších hotelů, zavedla proto daňové prázdniny pro nové 4 a 5hvězdičkové hotely a snížila DPH na ubytovací a restaurační služby v těchto zařízeních z 20 na 6 %.

Zemi na pobřeží Jaderského moře si podle zástupců cestovních agentur oblíbili také čeští turisté – české velvyslanectví v Albánii jich pro letošek odhaduje kolem 150 000. Ať už mezi ně patříte i vy, nebo cíl letošní dovolené teprve vybíráte, může se vám hodit následující průvodce.





Na platební kartu nespoléhejte

Ačkoliv počty turistů každoročně stoupají, pořád nejde o masový turismus jako třeba v Chorvatsku. Což sice zní jako ideální dovolená, z praktického hlediska je ale nutné počítat s určitými omezeními. Například platby kartou tu zdaleka nejsou samozřejmostí.

Na zhruba 3/4 míst kartou nezaplatíte, v turistických oblastech při pobřeží je bezhotovostní platební styk rozšířený více, i tak ale turistům radíme vzít si s sebou hotovost, upozorňuje Jitka Dvořáková z cestovní kanceláře CK Blue Style a delegátka v Albánii.

Eura ano, stoeurovky raději ne

Oficiální měnou je albánský lek (ALL), přičemž 1 lek jsou v přepočtu zhruba 4 Kč. Podle delegátky Dvořákové si ale vystačíte s eury. Evropská měna je zde tvrdým platidlem a můžete s ní platit v podstatě všude. Doporučujeme mít s sebou i drobnější bankovky nebo mince. Ceny jsou zde někdy i výrazně nižší než v Česku a třeba na stoeurovou bankovku, což je na místní poměry velmi vysoká částka, by Albánci nemuseli mít na vrácení zpět.





Bankomaty: Pozor na poplatky za výběr

Pokud byste přeci jen potřebovali hotovost, v turistických oblastech u pobřeží může být řešením bankomat. Za výběr z bankomatu se zde ovšem platí poplatek, který se liší v závislosti na provozovateli daného bankomatu.

Krom albánského poplatku si samozřejmě může poplatek za výběr z bankomatu v cizině naúčtovat také vaše banka. Albánie navíc není součástí EU, poplatek tedy může být vyšší, než jste zvyklí z cest v rámci Evropské unie. Proto když už musíte, je lepší vybrat si najednou větší částku, která vám vystačí na celou dovolenou, a netratit tak na poplatcích vícekrát.

Pozor samozřejmě dejte také na dynamickou konverzi (DCC) – pokud byste ji povolili, přepočet se provede dle kurzu provozovatele bankomatu, který nebývá zrovna výhodný.

Za kolik na oběd a na kávu?

Ceny jsou v Albánii pro nás velmi příznivé, je zde například ještě levněji než v Bulharsku. Třeba místní vynikající zmrzlina vás vyjde na v přepočtu 20 Kč, 1,5 litrová lahev vody na zhruba 15 Kč, kafe v restauraci na přibližně 40 Kč, pivo 60 Kč a hlavní jídlo od 160 do 250 Kč, v závislosti na místě, popisuje Dvořáková. Výhodou podle ní je také to, že v Albánii není zvykem dožadovat se spropitného.

Restaurace Drač (Albánie) Split (Chorvatsko) Burgas (Bulharsko) Oběd/večeře v restauraci 201,35 Kč 369,55 Kč 252,22 Kč Menu ve fastfoodu 151,01 Kč 197,09 Kč 189,17 Kč Místní pivo (0,5 l točené) 50,34 Kč 123,18 Kč 44,14 Kč Zahraniční pivo (0,3 l lahvové) 69,21 Kč 98,55 Kč 63,06 Kč Cappucino 40,79 Kč 62,08 Kč 52,27 Kč Coca Cola/Pepsi (0,3 l) 34,27 Kč 74,43 Kč 24,72 Kč Voda (0,3 l) 17,40 Kč 61,01 Kč 14,71 Kč Obchody Drač (Albánie) Split (Chorvatsko) Burgas (Bulharsko) Mléko (1 l) 43,03 Kč 29,75 Kč 35,73 Kč Bochník chleba (500 g) 19,44 Kč 42,56 Kč 19,59 Kč Vajíčka 59,87 Kč 81,70 Kč 71,49 Kč Sýr (10 dkg) 22,60 Kč 28, 30 Kč 20,10 Kč Voda (1,5 l) 13,84 Kč 27,37 Kč 17,01 Kč Lahev vína 207,64 Kč 197,09 Kč 151,33 Kč Pivo místní (0,5 l) 35,24 Kč 37,71 Kč 20,91 Kč Cigarety (Marlboro) 86,83 Kč 123,18 Kč 76,93 Kč

Zdroj: Numbeo.com

Srovnání cen za vybrané položky v restauracích dle webu Numbeo.com. Autor: Veselíková s využitím ChatGPT

Srovnání cen za vybrané položky v obchodech dle webu Numbeo.com. Autor: Veselíková s využitím ChatGPT

Nezapomeňte na cestovní pojištění

Před cestou do Albánie, obdobně jako do jiných destinací, je vhodné uzavřít komerční cestovní pojištění. A to i přes to, že jde o smluvní stát, ve kterém lze ve veřejných zdravotnických zařízeních čerpat neodkladnou zdravotní péči na účet vaší zdravotní pojišťovny. K tomu ale musíte mít už z domova nachystaný speciální formulář, který vám vydá vaše pojišťovna.

Nadto je potřeba počítat s tím, že místní doktoři vás na základě tohoto formuláře sice ošetří, stejně jako Albánci byste ale museli doplácet ze svého. Podle Ministerstva zahraničních věcí státní zdravotní a nemocniční zařízení nepožadují platbu za ošetření, například léky a další potřebné léčebné pomůcky už si ale pacienti hradí.

Rady na závěr

Při cestách do Albánie, zejména pokud cestujete na vlastní pěst, nebo se rádi vydáváte na sólo výlety, je také dobré počítat s tím, že místní mimo hotelové resorty nemusí mluvit anglicky.

Podle Dvořákové vládnou spíš italštinou nebo řečtinou. Většinou se ale snaží domluvit se s cizinci rukama nohama a poradit, klidně vás kus vezmou i vlastním autem, nebo vás pozvou k sobě domů na jídlo. Albánci jsou obecně velmi pohostinní.

Na závěr ale přeci jen jedno varování: V Albánii se kouří všude a pořád, nečekejte moc nekuřáckých prostor ani třeba v restauracích a hotelích, uzavírá Dvořáková.