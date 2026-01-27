Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Air Bank zpřísní podmínky pro slevu na služby od O2. Musíte ji mít více rádi

Air Bank zpřísní podmínky pro slevu na služby od O2. Musíte ji mít více rádi

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Svět výhod Unity pro zákazníky Air Bank a O2
Autor: Air Bank a.s.,
Svět výhod Unity pro zákazníky Air Bank a O2
Abyste nadále od Air Bank dostali slevu 300 Kč na vyúčtování služeb od 02, budete muset s bankou více „bankovat“. Pro některé zákazníky se ale nic nezmění.

Výhoda služeb v rámci jedné finanční skupiny PPF, do které spadá Air Bank a mobilní operátor O2, přináší příjemné slevy pro jejich zákazníky. Dostat každý měsíc slevu 300 Kč na služby prostě potěší.

Věrnostní program Unity nabízí mj. slevu na vyúčtování služeb od O2, pokud jste klienty Air Bank. Sleva je zmíněných 300 Kč a má své podmínky. Ty se ale mění a od 1. 3. 2026 bude splnit další podmínku, jinak sleva klesne na 150 Kč.

Ve všech případech však nejprve potřebujete odměnu aktivovat, není automatická. To uděláte v mobilní aplikaci Air Bank, nebo v aplikaci Moje O2. Podle nových podmínek si banka vyhrazuje možnost věrnostní program Unity aktivovat i přes aplikace třetích stran, tedy nejen od Air Bank či O2. (Podrobné podmínky.)

Podrobné změny ukazuje tabulka níže.

Tabulka: Podmínky slevy 300 Kč na služby O2

Sleva 150 Kč
Podmínky		 Sleva 300 Kč 
Podmínky
Do 28. 2. 2026 netýká se 5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
Od 1. 3. 2026 5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank 5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
+
min. 25 000 Kč součet příchozích plateb měsíčně

nebo

5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
+
důchod od ČSSZ v jakékoli výši

Pokud od března chcete udržet maximální slevu na vyúčtování od O2 ve výši 300 Kč, musíte nově s Air Bank více „bankovat“: přibyla podmínka minimálního příchozího obratu na účtu ve výši 25 000 Kč. Pokud tuto podmínku nesplníte, ale nadále uděláte 5 transakcí kartou měsíčně, výše slevy bude jen poloviční, tj. 150 Kč.

Pokud vám na účet v Air Bank chodí důchod od ČSSZ v jakékoli výši, podmínka min. 25 000 Kč se vás netýká. Takže tuto nabídku mohou využít také invalidní, starobní a další důchodci.

Co se počítá do příchozích plateb

Dobrou zprávou je, že Air Bank do příchozích plateb (pro splnění podmínky min. 25 000 Kč) počítá všechny příchozí platby, které přidou na váš:

  • běžný účet
  • spořicí účet
  • podnikatelský účet (vaše IČO v roli OSVČ)

Důležité je myslet jen na to, že účet musí být vedený na vaše jméno (tedy ne např. na manželku, manžela apod.).

Platby na výše uvedené účty se sčítají.

Do příchozích plateb se počítají mj. vklady přes vkladomat. Nepočítají se však převody mezi vašimi účtu u Air Bank (např. z podnikatelského na běžný, spořicí a opačně.)

Jak dostanete slevu a za co?

Slevu 150 Kč, resp. 300 Kč dostanete za vyúčtování služeb od O2, které splní zase 3 podmínky:

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

  • Jde o vaše soukromé vyúčtování. Tj. jste v roli občanů, ne OSVČ či firmy.
  • Vyúčtování zaplatíte z účtu Air Bank (převodem, inkasem, nebo platební kartou).
  • Na vyúčtování je min. 600 Kč včetně DPH.

Všimněte si, že vyúčtování lze uhradit i platební kartou (přes platební bránu O2). Tím splníte dvě podmínky, jednu transakci kartou a úhradu vyúčtování. Pokud se nechcete o nic starat, pohodlnější je samozřejmě inkaso z účtu.

Tabulka: Na jaké služby lze uplatnit slevu a na jaké ne

Se slevou BEZ slevy
Platby za služby elektronických komunikací Dobíjení předplacených karet
Služba Oneplay (každoměsíční platba) Předplacené služby obecně, včetně Oneplay
Datové balíčky a balíčky volných minut nebo SMS Služby a zboží třetích stran
- Např. SMS jízdenky
Balíčky
- Chytré volání do zahraničí
- Svět TOP
- Svět Ostatní
- Kino
- Kanály navíc
- HBO a Max
- Rodinné sledování
- O2 Security
- Pevná IP adresa		 Platby za zařízení, např.
- telefony
- modemy.
Včetně jejich pronájmů či splátek.
Dgitální obsah, např.
- e-knihy
- online filmy
  Softwarové a cloudové služby
Provozní poplatky
Služby Nej.cz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).