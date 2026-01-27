Air Bank zpřísní podmínky pro slevu na služby od O2. Musíte ji mít více rádi

Výhoda služeb v rámci jedné finanční skupiny PPF, do které spadá Air Bank a mobilní operátor O2, přináší příjemné slevy pro jejich zákazníky. Dostat každý měsíc slevu 300 Kč na služby prostě potěší.
Věrnostní program Unity nabízí mj. slevu na vyúčtování služeb od O2, pokud jste klienty Air Bank. Sleva je zmíněných 300 Kč a má své podmínky. Ty se ale mění a od 1. 3. 2026 bude splnit další podmínku, jinak sleva klesne na 150 Kč.
Ve všech případech však nejprve potřebujete odměnu aktivovat, není automatická. To uděláte v mobilní aplikaci Air Bank, nebo v aplikaci Moje O2. Podle nových podmínek si banka vyhrazuje možnost věrnostní program Unity aktivovat i přes aplikace třetích stran, tedy nejen od Air Bank či O2. (Podrobné podmínky.)
Podrobné změny ukazuje tabulka níže.
Tabulka: Podmínky slevy 300 Kč na služby O2
|Sleva 150 Kč
Podmínky
|Sleva 300 Kč
Podmínky
|Do 28. 2. 2026
|netýká se
|5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
|Od 1. 3. 2026
|5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
|5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
+
min. 25 000 Kč součet příchozích plateb měsíčně
nebo
5× měsíčně zaplatit kartou Air Bank
+
důchod od ČSSZ v jakékoli výši
Pokud od března chcete udržet maximální slevu na vyúčtování od O2 ve výši 300 Kč, musíte nově s Air Bank více „bankovat“: přibyla podmínka minimálního příchozího obratu na účtu ve výši 25 000 Kč. Pokud tuto podmínku nesplníte, ale nadále uděláte 5 transakcí kartou měsíčně, výše slevy bude jen poloviční, tj. 150 Kč.
Pokud vám na účet v Air Bank chodí důchod od ČSSZ v jakékoli výši, podmínka min. 25 000 Kč se vás netýká. Takže tuto nabídku mohou využít také invalidní, starobní a další důchodci.
Co se počítá do příchozích plateb
Dobrou zprávou je, že Air Bank do příchozích plateb (pro splnění podmínky min. 25 000 Kč) počítá všechny příchozí platby, které přidou na váš:
- běžný účet
- spořicí účet
- podnikatelský účet (vaše IČO v roli OSVČ)
Důležité je myslet jen na to, že účet musí být vedený na vaše jméno (tedy ne např. na manželku, manžela apod.).
Platby na výše uvedené účty se sčítají.
Do příchozích plateb se počítají mj. vklady přes vkladomat. Nepočítají se však převody mezi vašimi účtu u Air Bank (např. z podnikatelského na běžný, spořicí a opačně.)
Jak dostanete slevu a za co?
Slevu 150 Kč, resp. 300 Kč dostanete za vyúčtování služeb od O2, které splní zase 3 podmínky:
- Jde o vaše soukromé vyúčtování. Tj. jste v roli občanů, ne OSVČ či firmy.
- Vyúčtování zaplatíte z účtu Air Bank (převodem, inkasem, nebo platební kartou).
- Na vyúčtování je min. 600 Kč včetně DPH.
Všimněte si, že vyúčtování lze uhradit i platební kartou (přes platební bránu O2). Tím splníte dvě podmínky, jednu transakci kartou a úhradu vyúčtování. Pokud se nechcete o nic starat, pohodlnější je samozřejmě inkaso z účtu.
Tabulka: Na jaké služby lze uplatnit slevu a na jaké ne
|Se slevou
|BEZ slevy
|Platby za služby elektronických komunikací
|Dobíjení předplacených karet
|Služba Oneplay (každoměsíční platba)
|Předplacené služby obecně, včetně Oneplay
|Datové balíčky a balíčky volných minut nebo SMS
|Služby a zboží třetích stran
- Např. SMS jízdenky
|Balíčky
- Chytré volání do zahraničí
- Svět TOP
- Svět Ostatní
- Kino
- Kanály navíc
- HBO a Max
- Rodinné sledování
- O2 Security
- Pevná IP adresa
|Platby za zařízení, např.
- telefony
- modemy.
Včetně jejich pronájmů či splátek.
|Dgitální obsah, např.
- e-knihy
- online filmy
|Softwarové a cloudové služby
Provozní poplatky
Služby Nej.cz