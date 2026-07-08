Air Bank vám proplatí vstupy do letištních salonků. Nejde ale o klasický vstup zdarma

Novinka Air Bank, kterou spustila od středy 7. 7. 2026, míří výhradně na držitele firemních (business) karet. Pro soukromé klienty banky určena není. (Podrobné podmínky.)
Do 31. 12. 2026 tak jako firemní klienti banky s business kartou můžete nově využívat letištní salonky v síti Priority Pass. Banka vám za rok 2026 proplatí až 2 vstupy, maximálně však do celkové částky 1600 Kč za jednu podnikatelskou rámcovou smlouvu. Banka si ale vyhrazuje právo akci kdykoli ukončit.
Co znamená pojem rámcová smlouva? Pokud máte u Air Bank více podnikatelských účtů na jedno IČO a více firemních karet, výhody se nesčítají a stále máte jen 2 vstupy ročně k proplacení.
Jiná situace ale nastává, pokud máte s Air Bank smluvní vztah jako OSVČ a zároveň s.r.o. To jsou pro banku dva odlišné subjekty a pokud máte firemní karty k oběma účtům (OSVČ i s.r.o.), máte tak k dispozici 4 vstupy k proplacení. Jen si musíte udělat dvě samostatné registrace do Priority Pass, v jedné aplikaci to nejde.
Vstupy nejsou bezplatné, zaplatí je banka
Narozdíl od konkurence, nejde o automaticky bezplatné vstupy do letištních salonků podporujících Priority Pass.
Vstup do salonku se vám automaticky strhne z firemní karty, která je navázána na Priority Pass. Následně vám tento vstup Air Bank refunduje do 10. dne následujícího kalendářního měsíce (po zaúčtování platby salonku). Poplatek vám proplatí na účet karty, ke kterému je vedená.
Banka má nastavený limit 1600 Kč po celou dobu trvání akce, nicméně tento limit vám u dvou vstupů bude stačit, vzhledem k poplatkům Priority Pass:
|Služba
|Poplatky Priority Pass
|Roční
Tarif Standard
|89 € (cca 2160 Kč)
jako klienti Air Bank neplatíte
|1 vstup držitele karty
|30 € (cca 728 Kč)
35 $ (cca 744 Kč)
2 vstupy proplatí Air Bank
|1 vstup hosta
|30 € (cca 728 Kč
35 $ (cca 744 Kč))
Akce platí pro salonky Priority Pass v Česku i v zahraničí. Přístup do salonku ale není garantovaný, záleží na jeho aktuální kapacitě.
Návod na proplacení vstupů
Níže si ukážeme příklad, jak registrujete firemní kartu Air Bank do služby Priority Pass. Vše vidíte v galerii výše.
1. Neregistrujte se, proveďte aktivaci
Na webu Priority Pass neprovádějte novou registraci. Ta je určena pro klienty bez podpory bank. Vy přímo službu aktivujete zadáním čísla firemní karty Air Bank.
2. Zadejte své osobní údaje
Následně si volíte uživatelské jméno, heslo a standarním způsobem zadáváte vaše osobní údaje a číslo firemní karty. Nic mimořádného.
3. Potvrďte ověření v aplikaci Air Bank
Prirority Pass vám pošle k ověření částku 0 USD jako autorizaci vaší karty. Potvrďte ji, je to v pořádku.
4. Užijte si vstupy a stáhněte appku
Tím to končí. Přístup k Prirority Pass máte buď přes web, nebo přes mobilní aplikaci (Android, iOS)