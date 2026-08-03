Air Bank mění podmínky. Zvýši limit okamžitých plateb, přidá drobné spoření a chargeback vás může stát peníze

Všechny změny obchodník podmínek jsou od 1. 10. 2026.
Platební karty
- Hlavní změnový dokument
- Pro koho platí: pro všechny typy klientů (soukromé i firemní)
Nejvýraznější změny se týkají platebních nálepek, převodu některých cizích měn a reklamací karetních plateb prostřednictvím služby chargeback.
Platební nálepky Air Bank postupně skončí
Air Bank už nevydává nové platební nálepky. Nálepky, které již máte, zůstanou funkční a budete je moci používat až do konce jejich platnosti. Poté ale automaticky zaniknou a banka vám je neobnoví.
Místo další nálepky si budete moci požádat o plastovou nebo virtuální platební kartu.
Virtuální karty od 15 let, ledaže by…
Není možné vydat kartu osobě, který ještě není 15 let. S výjimkou situace, že vám to Air Bank umožní.
Kdy zaplatíte kurzovou přirážku
Podmínky nově podrobněji upravují placení a výběry v měnách, které Air Bank nemá ve svém kurzovním lístku. Kartové schéma (Mastercard) v takovém případě přepočítá částku svým kurzem na české koruny. A pak to pokračuje dál.
Máte-li účet vedený v korunách, Air Bank vám takto přepočtenou částku navýší o pevnou kurzovou přirážku. Podmínky její konkrétní výši neuvádějí a odkazují na aktuální kurzovní lístek.
U cizoměnového účtu bude přepočet probíhat jinak
U cizoměnovéhp účtu bude postup odlišný. Částku, kterou kartové schéma převede do korun, Air Bank dále přepočítá na měnu vašeho účtu podle svého kurzovního lístku.
Kurzovou přirážku vám v tomto případě účtovat nebude (protože už má marži ze samotného převodu měn) Stejný postup banka použije při blokaci peněz i při konečném zaúčtování transakce.
Upřesnění kurzů
Banka zároveň zpřesňuje, pro jaké transakce kartou používá kurz deviza-prodej a kdy deviza-nákup.
- Kurz deviza-prodej: všechny transakce kartou v cizí měně provedené z CZK účtu.
- Kurz deviza-nákup: všechny transakce kartou provedené v CZK, ale zúčtované z cizoměnového účtu.
Přepočet měny u bankomatu potvrdíte i biometrií
Pokud vám zahraniční bankomat nabídne přepočet prostřednictvím služby DCC, souhlas s použitým kurzem a výslednou částkou můžete potvrdit nejen PINem, ale například také biometrií.
Při použití Face ID se musíte dívat na zařízení
Používáte-li k potvrzování plateb Face ID, nově máte podle podmínek povinnost ponechat zapnutou funkci, která při rozpoznávání obličeje vyžaduje vaši pozornost.
Zařízení tedy při ověřování kontroluje, zda se na něj skutečně díváte. Vypnutím této bezpečnostní funkce byste porušili podmínky pro používání karty.
Na chargeback nemáte automatický nárok
Důležitá změna přichází u chargebacku, tedy reklamace řádně potvrzené a zaúčtované karetní transakce podle pravidel karetového schématu.
Air Bank nově výslovně uvádí, že na provedení chargebacku nemáte právní nárok. Banka proto může váš požadavek odmítnout, například když nesplňuje pravidla příslušného kartového schématu.
Neúspěšná reklamace vás může stát peníze
Nově pod vás Air Bank může požadovat uhrazení nákladů spojených s řešením reklamace, jestliže na chargebacku budete trvat i poté, co vás upozorní, že podle jejího posouzení s vysokou pravděpodobností nesplňuje podmínky kartového schématu.
Stejné pravidlo platí, pokud bance nepředložíte dostatečné informace nebo důkazy. Může jít například o náklady na arbitrážní řízení vedené podle pravidel kartového schématu.
Další změny jsou převážně terminologické
Další zeleně vyznačené pasáže mají převážně vysvětlující nebo terminologický charakter. Banka například do podmínek doplňuje základní popis fungování debetní karty a na několika místech nahrazuje výraz „platba kartou“ širším pojmem „platební transakce provedená kartou“.
Všeobecné obchodní podmínky a platební styk
- Hlavní změnový dokument pro obchodní odmínky
- Hlavní změnový dokument pro platební styk
- Pro koho platí: všichni klienti
Terminologické výklady
Air Bank upřesňuje, co znamená a k čemu se používá běžný účet a spořicí účet. Nic nového pod Sluncem, jde hlavně o upřesnění pojmů, zvláště pro nové zákazníky.
Cvak vám může nabídnout přímo během platby kartou
Platební řešení Cvak můžete podle dosavadních podmínek využít například prostřednictvím mobilní aplikace, digitalizované karty nebo zadáním karetních údajů obdobně jako při internetové platbě.
Nově vám Air Bank může použití Cvaku nabídnout také v průběhu běžné platby kartou. Podmínkou je, aby Cvak podporoval obchodník, u kterého právě platíte. Ani tato funkce nemusí být dostupná okamžitě od října, ale až po jejím zpřístupnění bankou.
Chybějící BIC nebo ABA kód může Air Bank doplnit za vás
U zahraničních plateb se mění způsob práce s kódem banky příjemce. Pokud při zadávání platby neuvedete BIC, Air Bank ho může vyplnit za vás. Doplněný údaj vám ukáže ještě před potvrzením platebního příkazu, takže ho budete moci zkontrolovat.
Tento postup se může použít u SEPA plateb, dalších plateb v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru i u plateb směřujících mimo tento prostor. U plateb do Spojených států může banka obdobně doplnit také ABA kód.
Zodpovědnost za kontrolu údajů ale zůstává na vás. Před potvrzením platby si proto ověřte, zda automaticky doplněný kód odpovídá bance příjemce.
U SEPA platby už banka nebude vyžadovat adresu příjemce
Z přehledu údajů potřebných pro zadání SEPA platby mizí nutnost adresy příjemce. Nadále zadáváte IBAN a název účtu. BIC vám může banka doplnit a před potvrzením ho nechá zkontrolovat.
Změna se týká pouze SEPA plateb. U dalších zahraničních plateb bude adresa příjemce nadále součástí požadovaných údajů.
Okamžitá platba až 1 mil. Kč
Maximální částka jednoho příkazu k okamžité úhradě se zvýší ze 400 000 Kč na 1 mil. Kč. Vyšší hranice se týká jednoho platebního příkazu, nikoliv automaticky vašeho celkového denního limitu úhrad.
Air Bank vám ale může limit z bezpečnostních nebo technických důvodů dočasně či trvale snížit. I při snížení může podle svého uvážení povolit vyšší platbu na účet, který považuje za dostatečně důvěryhodný, například na účet veřejné správy. Konkrétní dostupnou hranici uvidíte při zadávání platby.
Dispoziční práva budete nastavovat v internetovém i mobilním bankovnictví
Air Bank upravuje také definici disponenta ve slovníčku. Místo dosavadní zmínky pouze o internetovém bankovnictví nově výslovně uvádí, že rozsah dispozičních práv můžete nastavovat v internetovém i mobilním bankovnictví.
Jde především o terminologické zpřesnění, které odpovídá tomu, že banka umožňuje správu disponentů a jejich oprávnění v obou formách bankovnictví.
Podmínky doplňkových služeb
- Hlavní změnový dokument
- Pro koho platí: soukromé osoby
Hlavní novinkou je je služba Drobné spoření, se kterou si budete moci při placení kartou automaticky odkládat menší částky na spořicí účet. Banka zároveň zpřesňuje pravidla členství ve službě Unity. Nové funkce však nemusí být dostupné hned od začátku října. Začnou fungovat až ve chvíli, kdy vám je banka skutečně zpřístupní.
Pravidla služby Unity se stanou součástí smluvní dokumentace
Využíváte-li členský program Unity, jeho pravidla budou nově výslovně označena za nedílnou součást vaší smluvní dokumentace. Najdete je ve schránce dokumentů v internetovém nebo mobilním bankovnictví.
Vstupem do Unity současně potvrdíte, že jste se s pravidly služby seznámili a souhlasíte s nimi. Dosavadní podmínky pouze obecně uváděly, že vás banka s pravidly seznámí před vstupem do programu.
Platby kartou si budete moci zaokrouhlovat a rozdíl spořit
Nová služba Drobné spoření bude fungovat na principu zaokrouhlování plateb. Každou vaši platbu kartou, platební nálepkou nebo prostřednictvím služby Cvak Air Bank zaokrouhlí na nejbližší vyšší násobek 10 Kč.
Zaplatíte-li například 243 Kč, banka částku zaokrouhlí na 250 Kč a rozdíl 7 Kč převede z vašeho korunového běžného účtu na korunový spořicí účet. Jestliže je platba už násobkem deseti, například 250 Kč, žádná částka se nepřevede.
V mobilním bankovnictví si navíc budete moci nastavit, o kolik chcete spořenou částku navýšit, pokud vám samotné zaokrouhlování nebude stačit.
Pro Drobné spoření vám banka vytvoří zvláštní obálku
Odkládané peníze bude Air Bank převádět do nové obálky s názvem Drobné spoření na vašem korunovém spořicím účtu. Obálka vznikne automaticky po zapnutí služby.
Pokud už využíváte maximální počet 10 spořicích obálek, banka vám Drobné spoření založí jako 11 obálku. Její název nebudete moci změnit, peníze však budete moci stejně jako u ostatních obálek libovolně přesouvat dovnitř i ven.
Vrácení nebo reklamace platby už naspořenou částku nezmění
Částku Drobného spoření banka zpravidla vypočítá a převede už v okamžiku, kdy platbu zablokuje na vašem účtu. U offline plateb, o kterých se banka dozví až později, provede převod při jejich zaúčtování.
Pokud se následně platba neuskuteční, obchodník vám ji vrátí, úspěšně ji reklamujete nebo se zaúčtuje v nižší částce, již převedené Drobné spoření se automaticky nevrátí. Peníze ale můžete sami kdykoliv přesunout ze spořicího účtu zpět na běžný účet.
Za výběry z bankomatu vám Drobné spoření nevznikne
Zaokrouhlování se bude týkat pouze plateb u obchodníků a na internetu. Při výběru hotovosti kartou z bankomatu se žádná částka na spořicí účet nepřevede.
U platby v cizí měně banka spoření vypočítá z korunové částky, kterou vám při platbě zablokuje na účtu. U offline transakce bude vycházet z korunové částky, kterou nakonec zaúčtuje.
Převody najdete v historii plateb i ve výpisu
Jednotlivé naspořené částky uvidíte v internetovém i mobilním bankovnictví a také ve výpisech z účtu. V mobilní aplikaci je Air Bank seskupí podle jednotlivých dnů do jedné položky nazvané Drobné spoření.
Po jejím otevření uvidíte všechny částky, které vám banka během daného dne převedla na spořicí účet.
Kvůli spoření se nedostanete do minusu ani nevyužijete kontokorent
Pokud na běžném účtu nebudete mít dostatek peněz na převedení celé částky Drobného spoření, banka převod neprovede. Nepřevede ani jeho část.
Drobné spoření vás proto nemá dostat do nepovoleného minusu. Banka je neprovede ani tehdy, pokud by kvůli převodu musela byť jen částečně čerpat váš kontokorent.
Převod má obvykle proběhnout okamžitě po zjištění platby. Ve výjimečných případech se však nemusí uskutečnit a Air Bank si vyhrazuje právo neprovést ho ani dodatečně.
Jedním nastavením zapnete spoření pro všechny korunové účty a karty
Drobné spoření si budete moci kdykoliv zapnout nebo vypnout v mobilním bankovnictví. Nastavení se bude vztahovat na všechny vaše korunové běžné účty a na všechny platební karty, které vám Air Bank k těmto účtům vydala. Nebudete si tedy vybírat pouze jednu konkrétní kartu.
Službu nebude možné používat u chráněného účtu. Banka ji také vypne, pokud zrušíte korunový spořicí účet nebo obálku Drobné spoření. Po opětovném založení spořicího účtu si budete moci funkci znovu aktivovat.
Spořit budou moci také disponenti a držitelé karet
Až Air Bank tuto možnost zpřístupní, budete moci Drobné spoření zapnout rovněž pro své disponenty a další držitele karet.
Funkci banka plánuje nabídnout i nezletilým disponentům. Podmínkou bude, aby měli dispoziční oprávnění jak ke korunovému běžnému účtu, tak ke spořicímu účtu na šetření. Drobné spoření jim budete moci aktivovat vy, případně si ho budou moci zapnout sami.
Naspořené částky se pak budou převádět z běžného účtu, ke kterému má nezletilý přístup, na příslušný spořicí účet na šetření.
Podmínky pro OSVČ a firmy
- Hlavní změnový dokument
- Pro koho platí: Firmy a OSVČ
Proklepne i disponenty a držitele karet
Air Bank si dosud z veřejných zdrojů zjišťovala především informace o vás a vašem podnikání. Nově si bude moci ve veřejných rejstřících a základních registrech ověřovat také osobní údaje vašich disponentů, držitelů podnikatelských karet a dalších osob oprávněných za vás jednat.
Pokud disponenta nebo držitele založíte prostřednictvím bankovní identity vydané Air Bank nebo jinou bankou, může tímto způsobem získat jeho identifikační a další potřebné údaje. Následně je smí porovnat se základními registry, případně je aktualizovat.
Dokument poslaný datovou schránkou může vyžadovat elektronický podpis
Samotné odeslání dokumentu z vaší podnikatelské datové schránky nemusí bance vždy stačit. Pokud prostřednictvím datové schránky posíláte dokument nebo činíte někaký právní úkon, může po vás Air Bank požadovat, abyste dokument opatřili uznávaným elektronickým podpisem.
Banka může chtít také úřední ověření elektronického podpisu nebo jiné věrohodné doložení toho, že datová schránka i podpis skutečně patří vám. Jako příklad uvádí výpis údajů z registru obyvatel. Uznávaný elektronický podpis může požadovat i u dalších doručovaných dokumentů.
Způsob doručení si vybere banka, přístup ke zprávám musíte udržovat vy
Air Bank bude sama rozhodovat, jakým sjednaným způsobem vám dokument doručí. Nemůžete jí tedy jednostranně určit, že s vámi má komunikovat například pouze poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.
Současně budete mít povinnost udržovat si trvalý přístup ke všem dohodnutým komunikačním a doručovacím kanálům, zejména ke schránce dokumentů a internetovému bankovnictví. Musíte proto zachovat aktivní také potřebné bezpečnostní prvky. Jestliže přístup k některému kanálu ztratíte, máte si ho bezodkladně znovu zajistit.
Plná moc musí být podle českého práva
Pokud za vás vůči bance jedná zmocněnec, musí být plná moc nejen dostatečně určitá, ale nově také udělená podle českého práva. Plnou moc řídící se právem jiného státu může Air Bank odmítnout. Stejně může postupovat, pokud je plná moc příliš obecná, neaktuální nebo na ní chybí požadované úřední ověření podpisu.
Ani zmocnění jiné osoby k přebírání zásilek nebude znamenat, že banka přestane komunikovat přímo s vámi. Písemnosti, zprávy a další sdělení vám bude moci nadále posílat kterýmkoli sjednaným nebo podmínkami povoleným způsobem.
U opatrovníka může banka čekat na souhlas soudu
Pokud za vás při správě majetku jedná opatrovník, zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, musí respektovat příslušné právní předpisy, rozhodnutí soudu a případná omezení vztahující se ke správě vašeho majetku.
Air Bank může před provedením požadovaného úkonu vyžadovat souhlas soudu nebo jiného příslušného orgánu. Může si vyžádat také další dokumenty a do jejich předložení požadovanou operaci neprovést.
Aneta je umělá inteligence a banka za její odpovědi neručí
Do podmínek přibylo rozsáhlé upozornění týkající se virtuální asistentky Anety. Air Bank výslovně uvádí, že jde o systém umělé inteligence, který na základě algoritmů, databází a pravděpodobnostních výpočtů vytváří nejpravděpodobnější odpovědi na vaše otázky.
Odpovědi mohou být nepřesné, nevhodné, nebo dokonce zcela nesprávné. Nemáte je proto považovat za příslib, právně závazné prohlášení, finanční poradenství ani nabídku banky. Pokud se podle odpovědi Anety chystáte jednat, měli byste si ji nejdříve ověřit.
Do dotazů nemáte vkládat osobní, citlivé nebo bankovní údaje ani bezpečnostní prvky. Banka jako příklady uvádí přihlašovací údaje, rodné číslo, PIN, číslo karty nebo kód CVV. Použitím Anety zároveň dáváte Air Bank právo využívat celý obsah vašich dotazů k jejímu dalšímu rozvoji.
Air Bank vám nemusí požadovanou službu poskytnout
V podmínkách je nově výslovně uvedeno, že vztah mezi vámi a bankou je soukromoprávní. Ani jedna strana proto obecně nemá povinnost uzavřít rámcovou nebo jinou smlouvu, pokud jí takovou povinnost neukládá zákon.
Air Bank tak může odmítnout sjednání požadované bankovní služby, aniž by jí samotné podání žádosti ukládalo povinnost smlouvu uzavřít.
Změny podmínek se dozvíte hlavně v internetovém bankovnictví
O plánované změně smluvní dokumentace vám banka nově dá vědět zprávou v internetovém bankovnictví a na svých internetových stránkách. Informaci zveřejní nejpozději 30 dnů před účinností změny, pokud konkrétní podmínky neurčují jinou lhůtu.
E-mail už nebude uveden jako základní způsob oznámení, Air Bank vám ho ale nadále může poslat. Návrh nových dokumentů vám zároveň zpřístupní na trvalém nosiči dat a jednotlivé změny v něm zvýrazní. O změnách, které se týkají disponentů a držitelů, je musíte informovat sami.
Rámcová smlouva skončí den po ukončení poslední služby
Jakmile ukončíte poslední dílčí bankovní službu, rámcová smlouva pro podnikatele nově zanikne až následující den.
Smlouva ale nezanikne, pokud bude Air Bank v danou chvíli evidovat vaši aktivní žádost o poskytnutí další bankovní služby. Stejně bude pokračovat, pokud vůči vám bude mít nevypořádaný dluh související s některou bankovní službou.
Po úmrtí podnikatele může účet zaniknout nejpozději za rok
Pokud se Air Bank o úmrtí OSVČ hodnověrně dozví od 1. října 2026, podnikatelský běžný a spořicí účet zanikne 1 rok ode dne, kdy banka tuto informaci získá.
Skončí-li dědické řízení dříve, účty zaniknou už 5. pracovním dnem poté, co se banka hodnověrným způsobem dozví o jeho pravomocném ukončení. Stejná pravidla se použijí i tehdy, když bude podle rozhodnutí soudu v podnikání nebo živnosti pokračovat jiná osoba.
Pokud se banka o úmrtí dozvěděla nejpozději 30. září 2026, zůstane zachovaný dosavadní postup: účet zanikne pátým pracovním dnem poté, co se banka dozví o pravomocném ukončení dědického řízení. Zůstatky a dluhy následně vypořádá s dědici podle výsledku řízení a svých technických možností.
Bonusový úrok může vyžadovat aktivní přihlášení do akce
Bonusová úroková sazba už nebude spojená výhradně s konkrétní marketingovou akcí Výhody za věrnost. Air Bank ji bude moci stanovit v rámci různých marketingových akcí.
Podmínky konkrétní akce mohou určit nejen výši bonusového úroku a požadavky pro jeho získání, ale také povinnost aktivně se do akce přihlásit. Samotné splnění ostatních podmínek tak nemusí k získání zvýhodněné sazby stačit.
Peníze, které vám má banka vyplatit, může poslat na jiný známý účet
Pokud vůči vám Air Bank eviduje peněžitou pohledávku k vyplacení, může ji vypořádat na kterýkoli váš běžný nebo spořicí účet, který vám sama vede.
Peníze může poslat také na váš účet u jiné banky nebo poskytovatele platebních služeb, pokud jeho číslo zná. Jinak bude postupovat pouze tehdy, když jí dáte jiné pokyny nebo se spolu dohodnete na odlišném způsobu vypořádání.
Neproveditelný budoucí nebo trvalý příkaz může banka zrušit
Air Bank bude moci zrušit jednorázový příkaz s budoucí splatností nebo trvalý příkaz, pokud byl účet příjemce vedený u Air Bank zrušen. Totéž platí, pokud má banka prokázáno, že přestal existovat jedinečný identifikátor příjemce, například protože Česká národní banka zrušila kód jeho banky.
Příkaz může zrušit také tehdy, když platbu není možné provést kvůli nesprávným nebo neúplným údajům. U trvalého příkazu bude mít právo na zrušení rovněž v případě, že se odesílaná částka opakovaně vrací například kvůli neexistujícímu účtu nebo kódu banky příjemce.
Investiční služby
- Hlavní změnový dokument
- Pro koho platí: všichni klienti
Změny se týkají především situací, kdy banka může pozastavit obchodování, zobrazovaných cen investic a správy akcií či ETF při dividendách, fúzích, rozdělení akcií a dalších korporátních událostech. Nově také podrobněji stanovuje, které úkony za vás provede a která práva naopak vykonávat nebude.
„Korporátní událostí“ může být výplata dividendy, fúze i rozdělení akcií
Do podmínek přibývá definice korporátní události. Jde o významnou změnu ve fungování společnosti, která může ovlivnit její kapitálovou strukturu, vlastní kapitál nebo její akcionáře.
Může se jednat například o výplatu či reinvestici dividendy, sloučení společností, odštěpení části firmy, rozdělení nebo sloučení akcií, změnu identifikačního kódu ISIN či úpis nových akcií. Právě pro tyto situace Air Bank podrobněji popisuje, jak bude s vašimi investicemi nakládat.
Kvůli technické závadě nebo korporátní události může banka odmítnout váš pokyn
Air Bank nebude muset přijmout nebo předat váš pokyn k nákupu či prodeji, pokud kvůli technickému problému nebo korporátní události obchodování dočasně pozastaví. O omezení vás musí současně informovat.
Stejně jako u dalších důvodů pro odmítnutí pokynu vám banka pošle informaci bez zbytečného odkladu. Důvod vám ale nemusí vždy podrobně sdělit, pokud jí tuto povinnost neukládají právní předpisy.
Cena v mobilní aplikaci bude zpožděná až 17 minut minut
Cena investice zobrazená v mobilní aplikaci nebude aktuální cenou, za kterou se váš obchod nutně uskuteční. Air Bank nově výslovně upozorňuje, že zobrazený údaj je zpožděný o 15 minut a banka k tomu připočítává ještě technickou rezervu dvě minuty.
Při zadání pokynu tedy můžete pracovat s cenou starou až přibližně 17 minut. Skutečná prodejní cena se může od částky zobrazené v aplikaci výrazně lišit, zejména při prudkém pohybu trhu. U nákupního pokynu však banka podle podmínek nepřekročí celkovou částku, kterou jste zadali.
V exekuci, insolvenci nebo trestním řízení může banka vaše investice prodat
Pokud jí to uloží zákon, může Air Bank vaše spravované investice prodat nebo s nimi naložit jiným způsobem. Stejně může postupovat s penězi získanými jejich prodejem.
Podmínky jako příklady uvádějí situace, kdy je proti vám vedeno trestní, exekuční nebo insolvenční řízení. V takovém případě banka nejedná na základě vašeho prodejního pokynu, ale plní povinnost uloženou právními předpisy nebo příslušným orgánem.
Dividendu dostanete přednostně v měně, ve které byla vyplacena
Air Bank nově podrobněji stanovuje, co zahrnuje správa vašich investic. Spravovat bude všechny investice, které jste jejím prostřednictvím nakoupili a stále je držíte.
Při výplatě dividendy ji banka připíše na váš účet vedený v měně dividendy. Jestliže takový účet u Air Bank nemáte, připíše vám peníze na korunový účet.
Při zániku zlomkové části akcie dostanete finanční náhradu
Banka za vás uplatní právo na finanční kompenzaci, pokud je investice vyřazena z obchodování nebo ji po korporátní události nelze dále evidovat a vznikne vám nárok na peněžité vyrovnání.
Může jít například o situaci označovanou jako „cash in lieu“, kdy po přepočtu investice vznikne zlomek akcie, který není možné na vašem majetkovém účtu ponechat. Místo něj obdržíte odpovídající peněžní částku.
Po splitu banka přepočítá počet akcií i jejich cenu
Při rozdělení akcií, tedy splitu, nebo jejich opačném sloučení, takzvaném reverzním splitu, Air Bank přepočítá počet kusů investice a její cenu.
Při běžném splitu získáte více kusů akcií s odpovídajícím snížením ceny jednoho kusu. Reverzní split počet akcií naopak sníží a cenu jednoho kusu odpovídajícím způsobem zvýší. Celková hodnota pozice se samotným přepočtem zásadně měnit nemá, může se však změnit vlivem aktuálního vývoje trhu.
Při fúzi dostanete akcie nástupnické společnosti
Pokud společnost, jejíž akcie držíte, zanikne při fúzi, Air Bank převede vaši investici na investici nástupnické společnosti. Při odštěpení části firmy vám může naopak připsat novou investici, která vznikla oddělením od původní společnosti.
Změny se mají projevit přímo ve vašem mobilním bankovnictví. Podrobnější informace o konkrétním způsobu provedení vám banka poskytne na požádání.
Daňové formuláře může banka předat kustodiánovi nebo emitentovi
Vyplněné daňové formuláře a informace o vaší daňové rezidenci může Air Bank předávat kustodiánovi, zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry nebo společnosti, která dané cenné papíry vydala.
Může jít například o formulář W-8BEN (USA), který se používá při zdanění příjmů z amerických cenných papírů. Předávání těchto údajů bude součástí správy vašich investic.
Banka bude upřednostňovat peněžní náhradu před připsáním jiné investice
Air Bank výslovně uvádí, že v rámci správy provádí pouze úkony potřebné k zachování vašich investic. Nejde o plnou správu majetku ani o obhospodařování portfolia, při kterém by banka sama rozhodovala, co máte koupit nebo prodat.
Pokud bude mít při korporátní události na výběr mezi finanční náhradou a získáním jiné investice, bude upřednostňovat peněžní kompenzaci. Další úkony může provést tehdy, jsou-li nezbytné k zachování investice.
Hlasovat na valné hromadě ani uplatňovat opční práva za vás nebude
Nové podmínky současně přesněji vymezují, co Air Bank v rámci správy investic dělat nebude. Za vás nebude hlasovat na valné hromadě ani vám účast na hlasování zprostředkovávat.
Nebude vykonávat ani opční práva. Neuplatní za vás právo na úpis nových akcií, pokud při dané operaci současně nezanikají stávající akcie. Provádět nebude ani další úkony, které nejsou výslovně zařazené mezi standardně poskytované činnosti.
Z podmínek zároveň mizí dosavadní ustanovení, podle kterého jste mohli banku požádat o některé další úkony individuálním pokynem. Nově se bude správa řídit především výslovně uvedeným seznamem činností.
U zahraničních investic rozhodnou také pravidla obchodníka a kustodiána
U akcií a ETF vedených v zahraničí může být rozsah správy omezen tamními právními předpisy nebo pravidly zahraničního obchodníka či kustodiána.
Air Bank proto provede pouze takové úkony, které jí zahraniční partner dovolí. Nemusí vám tak být schopna zajistit stejný rozsah práv a služeb u každé zahraniční investice.
Nákup a prodej konkrétní investice může banka dočasně zastavit
Při korporátní události, například fúzi nebo splitu akcií, může Air Bank dočasně omezit nákup i prodej dotčené investice. Stejně může postupovat při technických problémech.
Omezení má trvat pouze po dobu nezbytnou k provedení technických úprav nebo přepočtu vaší pozice. Banka vás o něm musí vhodným způsobem informovat.
Po upozornění na technickou chybu můžete nést ztrátu sami
Air Bank nově vylučuje odpovědnost za škodu, kterou si způsobíte nákupem nebo prodejem investice poté, co vás předem upozornila, že právě řeší technickou chybu.
Rozhodnete-li se i přes toto varování obchod uskutečnit, neměli byste automaticky očekávat, že vám banka případnou ztrátu nahradí. Ustanovení se vztahuje pouze na situaci, kdy jste upozornění dostali ještě před provedením nákupu nebo prodeje.