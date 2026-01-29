Air Bank mění obchodní podmínky. Nové služby vás potěší. Přehled všech změn

Nové obchodní podmínky
- Platnost od: 9. 4. 2026 (celý dokument)
Cvak předá informace o vás
Pokud budete platit platební metodou Cvak, Air Bank nově může předat obchodníkovi (tedy příjemci platby) informaci o majiteli účtu. To znamená jméno či název účtu, na které je veden.
90 dnů na doložení dokumentů
Při sjednání rámcové smlouvy nově může být účinnost navázaná na „odkládací podmínky“ (např. dodání/zpracování dokumentů, splnění zákonných povinností k identifikaci). Zároveň je výslovně doplněno, že odkládací podmínky je nutné splnit do 90 dnů od chvíle, kdy banka smlouvu vygenerovala a předložila k podpisu. Jinak zanikne a banka vás o tom informuje
Pro ADHD: Nejprve dokončete jedno, pak druhé
Přibylo nové pravidlo jen 1 rozpracované žádosti. Air Bank může požadovat, abyste nejdříve dokončili jakoukoliv svou jinou rozpracovanou žádost, než půjde podat další.
Co se stane po úmrtí
Air Bank upřesnila, že jakmile se hodnověrně dozví o úmrtí, k účtu používaná bankovní identita zanikne, což je logické.
U termínovaného vkladu se automatická obnova sama vypne 5. pracovní den po zjištění úmrtí.
Běžné a spořicí účty zaniknou 5. pracovní den poté, co se banka hodnověrně dozví o pravomocném skončení dědického řízení. Následně se vypořádají dluhy a kladné zůstatky či další aktiva s dědici podle výsledku řízení a technických možností.
Silnější ověření do IB
Air Bank vypustila jedno ujištění a škrtla tak celou pasáž ve smyslu, že když nemáte doplňkové zabezpečení a chování odpovídá tomu, že se přihlašujete vy, obvykle už po jménu a heslu nic dalšího chtít nebude. Nově to chtít může (a nejspíše bude).
Nové podmínky doplňkových služeb
- Platnost od: 10. 2. 2026 (celý dokument)
Platby na kontakt až 1 rok bez aktivity
Prodlužuje se doba, kdy se vám automaticky zruší služba Platba na kontakt (tj. platba na mobilní číslo), a to z 6 → 12 měsíců.
Takže po roce neaktivity vám Air Bank zruší (nebo disponentovi) registraci této služby. Ale můžete si ji znovu zaregistrovat.
Nabití účtu jinou platební kartou
Už jsme o tom psali ve článku Air Bank testuje dobíjení účtu z jiné platební karty. Možná to umí právě u vás, nyní je to oficiální.
Přibyla úplně nová kapitola o nabití účtu platební kartou. Air Bank oficiálně upřesnila, že vám může umožnit dobít účet platební kartou vydanou jiným vydavatelem.
Dobití probíhá jako karetní transakce – platba u obchodníka. Vy se zavazujete použít výhradně kartu vedenou na vaše jméno.
Air Bank může omezit částku dobití, což vám ukáže před potvrzením transakce. Peníze poté připíše bez zbytečného odkladu.
Pokud dojde ke stornu/vrácení/reklamaci, banka má právo odpovídající částku z účtu odepsat i dodatečně a bez dalšího souhlasu, tedy třeba do mínusu.
Nové podmínky platebního styku
- Platnost od: 9. 4. 2026 (celý dokument)
Bude to platit, až to skutečně spustí
Air Bank upravila závěrečné pravidlo k novým, resp. rozšířeným funkcím. Místo věty jen o „nových službách“ je nově výslovně uvedeno, že ustanovení, kterými se rozšiřují funkčnosti stávajících služeb nebo zavádějí nové služby, jsou účinná až od okamžiku, kdy jsou poprvé zpřístupněny.
Disponenti: úplná přestavba původních pravidel
Místo pojetí „dispoziční právo znamená využívání služeb přes účet“ se nově pracuje s tím, že v internetovém a mobilním bankovnictví můžete sdílet produkty a služby s třetími osobami (tedy s disponenty) a jejich oprávnění se tak nazývají dispoziční práva. Jejích nastavení a rozsah se přitozeně může lišit.
Banka doplnila, že si od disponenta vyžádá souhlas se sdílením služeb a může umožnit nastavovat jeho práva v bankovnictví. Pokud ještě není klientem Air Bank (takže banka ho nezná), je povinností banky provést jeho identifikaci.
Disponentem nově výslovně může být
- zletilá a plně svéprávná osoba;
- nezletilé dítě od 8 let, pokud jste jeho zákonní zástupci,
- zákonný zástupce, pokud jste sami nezletilí majitelé účtu. Takže např. 16letý student nemůže dát práva ke svému účtu kamarádovi, ale svým rodičům ano, včetně používání karty.
Disponent nikdy nemůže sjednávat nebo rušit bankovní služby. Podle nastavených práv ale může např.
- nahlížet na pohyby,
- provádět platby,
- používat platební kartu,
- vidět šablony a kategorie plateb,
- zobrazit zůstatek účtu přes kartu v bankomatu,
- nahlížet na úvěrové produkty,
- mít přístu do služby Šanon apod.
Když disponentovi jeho práva k vašemu účtu odeberete, do 3 měsíců jej můžete znovu přidat bez dalších komplikací. Poté jej banka může úplně „zrušit“.
Banka doplnila, že jste povinni seznámit disponenty s dokumenty a že za jejich jednání odpovídáte vy, majitelé účtu.
Přibyla dispoziční práva „ze zákona“, typicky jde o insolvenční správce, správce pozůstalosti apod. Takové právo se zřizuje osobně na pobočce, v rozsahu, který banka určí.
Upřesnění plateb přes Cvak
Banka doplnila informaci o načtení NFC karty Cvak pro zadání příkazu a možnost zrychleného zadání či potvrzení bez přihlášení.
Rovněž upřesnila, z jakého účtu se následně platba odepisuje, pokud vám volbu účtu banka neumožní. Když volba účtu chybí, platba se odepisuje z vašeho hlavního CZK účtu.
Je opět doplněna informace, že při platbě se zobrazí i vlastní název účtu plátce a příjemce (jak jsme psali výše).
Podmínky pro používání karet
- Platnost od: 9. 4. 2026 (celý dokument)
PIN poštou
Je výslovně doplněno, že banka poštou neposílá nejen k obnovené, ale ani k náhradní kartě. Protože u těchto karet platí původní PIN.
Kde je uložená vaše karta?
Air Bank připravuje novou funkci, se kterou uvidíte seznam obchodníků či platebních aplikací s uloženou kartou. A dále dostanete možnost uzamknout kartu pro konkrétního obchodníka.
Pro pořádek ale hned dodává, že seznam nemusí být úplný a že blokace u obchodníka nemění vaše smluvní vztahy s nimi.
Servisní odstávka automaticky navýší limity pro internet
Po dobu oznámené servisní odstávky vám Air Bank dočasně nastaví limit pro „platby na internetu“ na úroveň limitu „platby u obchodníka“. A jednou větou dodává, že před odstávkou si máte limity u obchodníka upravit tak, aby vám seděly i pro internet.
Disponent bez karet
Pokud bance doručíte formulář Odvolání souhlasu se zmocněním držitele, ověří vás následně telefonicky, a poté ihned zruší všechny jeho karty k vašim účtům. (Ale vy je můžete pořád hned zablokovat sami.)