Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Air Bank mění obchodní podmínky. Nové služby vás potěší. Přehled všech změn

Air Bank mění obchodní podmínky. Nové služby vás potěší. Přehled všech změn

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 5 minut
2 nové názory

Sdílet

Autor: Air Bank
Předání informací o majiteli účtu, dobíjení účtu pomocí jiné platební karty, disponentem vašeho účtu může být i dítě a rok neaktivy při platbě na kontakt. Pročetli jsme 4 nové dokumenty a vypsali (téměř) všechny změny. Vynechali jsme jen právní upřesnění, které nemají zásadní vliv na nové či stávající klienty Air Bank.

Nové obchodní podmínky 

Cvak předá informace o vás

Pokud budete platit platební metodou Cvak, Air Bank nově může předat obchodníkovi (tedy příjemci platby) informaci o majiteli účtu. To znamená jméno či název účtu, na které je veden.

90 dnů na doložení dokumentů

Při sjednání rámcové smlouvy nově může být účinnost navázaná na „odkládací podmínky“ (např. dodání/zpracování dokumentů, splnění zákonných povinností k identifikaci). Zároveň je výslovně doplněno, že odkládací podmínky je nutné splnit do 90 dnů od chvíle, kdy banka smlouvu vygenerovala a předložila k podpisu. Jinak zanikne a banka vás o tom informuje

Pro ADHD: Nejprve dokončete jedno, pak druhé

Přibylo nové pravidlo jen 1 rozpracované žádosti. Air Bank může požadovat, abyste nejdříve dokončili jakoukoliv svou jinou rozpracovanou žádost, než půjde podat další.

Co se stane po úmrtí

Air Bank  upřesnila, že jakmile se hodnověrně dozví o úmrtí, k účtu používaná bankovní identita zanikne, což je logické.

U termínovaného vkladu se automatická obnova sama vypne 5. pracovní den po zjištění úmrtí.

Běžné a spořicí účty zaniknou 5. pracovní den poté, co se banka hodnověrně dozví o pravomocném skončení dědického řízení. Následně se vypořádají dluhy a kladné zůstatky či další aktiva s dědici podle výsledku řízení a technických možností.

Silnější ověření do IB

Air Bank vypustila jedno ujištění a škrtla tak celou pasáž ve smyslu, že když nemáte doplňkové zabezpečení a chování odpovídá tomu, že se přihlašujete vy, obvykle už po jménu a heslu nic dalšího chtít nebude. Nově to chtít může (a nejspíše bude).

Nové podmínky doplňkových služeb

Platby na kontakt až 1 rok bez aktivity

Prodlužuje se doba, kdy se vám automaticky zruší služba Platba na kontakt (tj. platba na mobilní číslo), a to z 6 → 12 měsíců.

Takže po roce neaktivity vám Air Bank zruší (nebo disponentovi) registraci této služby. Ale můžete si ji znovu zaregistrovat.

Nabití účtu jinou platební kartou

Už jsme o tom psali ve článku Air Bank testuje dobíjení účtu z jiné platební karty. Možná to umí právě u vás, nyní je to oficiální. 

Přibyla úplně nová kapitola o nabití účtu platební kartou. Air Bank oficiálně upřesnila, že vám může umožnit dobít účet platební kartou vydanou jiným vydavatelem. 

Dobití probíhá jako karetní transakce – platba u obchodníka. Vy se zavazujete použít výhradně kartu vedenou na vaše jméno.

Air Bank může omezit částku dobití, což vám ukáže před potvrzením transakce. Peníze poté připíše bez zbytečného odkladu.

Pokud dojde ke stornu/vrácení/reklamaci, banka má právo odpovídající částku z účtu odepsat i dodatečně a bez dalšího souhlasu, tedy třeba do mínusu.

Nové podmínky platebního styku

Bude to platit, až to skutečně spustí

Air Bank upravila závěrečné pravidlo k novým, resp. rozšířeným funkcím. Místo věty jen o „nových službách“ je nově výslovně uvedeno, že ustanovení, kterými se rozšiřují funkčnosti stávajících služeb nebo zavádějí nové služby, jsou účinná až od okamžiku, kdy jsou poprvé zpřístupněny.

Disponenti: úplná přestavba původních pravidel

Místo pojetí „dispoziční právo znamená využívání služeb přes účet“ se nově pracuje s tím, že v internetovém a mobilním bankovnictví můžete sdílet produkty a služby s třetími osobami (tedy s disponenty) a jejich oprávnění se tak nazývají dispoziční práva. Jejích nastavení a rozsah se přitozeně může lišit.

Banka doplnila, že si od disponenta vyžádá souhlas se sdílením služeb a může umožnit nastavovat jeho práva v bankovnictví. Pokud ještě není klientem Air Bank (takže banka ho nezná), je povinností banky provést jeho identifikaci.

Disponentem nově výslovně může být

  • zletilá a plně svéprávná osoba;
  • nezletilé dítě od 8 let, pokud jste jeho zákonní zástupci,
  • zákonný zástupce, pokud jste sami nezletilí majitelé účtu. Takže např. 16letý student nemůže dát práva ke svému účtu kamarádovi, ale svým rodičům ano, včetně používání karty.

Disponent nikdy nemůže sjednávat nebo rušit bankovní služby. Podle nastavených práv ale může např.

  • nahlížet na pohyby,
  • provádět platby, 
  • používat platební kartu,
  • vidět šablony a kategorie plateb,
  • zobrazit zůstatek účtu přes kartu v bankomatu,
  • nahlížet na úvěrové produkty,
  • mít přístu do služby Šanon apod.

Když disponentovi jeho práva k vašemu účtu odeberete, do 3 měsíců jej můžete znovu přidat bez dalších komplikací. Poté jej banka může úplně „zrušit“.

Banka doplnila, že jste povinni seznámit disponenty s dokumenty a že za jejich jednání odpovídáte vy, majitelé účtu.

Přibyla dispoziční práva „ze zákona“, typicky jde o insolvenční správce, správce pozůstalosti apod. Takové právo se zřizuje osobně na pobočce, v rozsahu, který banka určí.

Upřesnění plateb přes Cvak

Banka doplnila informaci o načtení NFC karty Cvak pro zadání příkazu a možnost zrychleného zadání či potvrzení bez přihlášení

Rovněž upřesnila, z jakého účtu se následně platba odepisuje, pokud vám volbu účtu banka neumožní. Když volba účtu chybí, platba se odepisuje z vašeho hlavního CZK účtu.

Je opět doplněna informace, že při platbě se zobrazí i vlastní název účtu plátce a příjemce (jak jsme psali výše).

Podmínky pro používání karet

PIN poštou

Je výslovně doplněno, že banka poštou neposílá nejen k obnovené, ale ani k náhradní kartě. Protože u těchto karet platí původní PIN.

Kde je uložená vaše karta?

Air Bank připravuje novou funkci, se kterou uvidíte seznam obchodníků či platebních aplikací s uloženou kartou. A dále dostanete možnost uzamknout kartu pro konkrétního obchodníka.

Pro pořádek ale hned dodává, že seznam nemusí být úplný a že blokace u obchodníka nemění vaše smluvní vztahy s nimi.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Servisní odstávka automaticky navýší limity pro internet

Po dobu oznámené servisní odstávky vám Air Bank dočasně nastaví limit pro „platby na internetu“ na úroveň limitu „platby u obchodníka“. A jednou větou dodává, že před odstávkou si máte limity u obchodníka upravit tak, aby vám seděly i pro internet.

Disponent bez karet

Pokud bance doručíte formulář Odvolání souhlasu se zmocněním držitele, ověří vás následně telefonicky, a poté ihned zruší všechny jeho karty k vašim účtům. (Ale vy je můžete pořád hned zablokovat sami.)

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz
Děkuji, že nás pozorně čtete. Opraveno. (Noční slepota autora a evidentně i korektora.)
Dalibor Z. Chvátal
Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Paušální daň OSVČ

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).