Air Bank mění obchodní podmínky. Jaké novinky přinesou?

Air Bank připravila nové obchodní podmínky pro své klienty, které začnou platit od 14. prosince 2023. Upřesňuje v nich například podmínky pro úrokové sazby, platby na kontakt, zjednodušení inkasa a rozšiřuje možnosti u trvalých příkazů.

Pojďme se krok za krokem podívat, co si pro vás banka od prosince přichystala.

Pošta vypadává ze hry

Pokud se rozhodnete služeb banky využít jako nový klient, který chce podepsat rámcovou smlouvu, pak to můžete učinit několik způsoby:

V mobilní aplikaci,

v internetovém bankovnictví,

nebo nově na pobočce banky.

Air Bank už vám neumožní zaslat smlouvu poštou, tato možnost od prosince končí.

Příprava na úročení ve vazbě na referenční sazby

Air Bank si připravuje pole pro budoucnost, aby mohla zůstatky na účtech úročit nejen roční úrokovou sazbou, kterou vyhlašuje v přehledu úrokových sazeb, ale také úrokovou sazbou vázanou na roční referenční sazbu, kterou banka sníží redukcí, tedy o určitý počet procentních bodů. V takovém případě však bude účet úročit jen v případě, když po odečtení redukce vyjde kladné číslo. Na jednom typu účtu bude moct jednotlivé zůstatky úročit různými způsoby. Kterých klientů se budou referenční sazby v budoucnu týkat, však zatím banka nechce prozradit.

V tuto chvíli nové úročení napojené na referenční sazby nezavádíme. Novými obchodními podmínkami jsme se pouze chtěli připravit na to, kdybychom takovou úpravou chtěli v budoucnu zavést. Pokud bychom se k tomu rozhodli, dáme o tom klientům vědět dva měsíce dopředu, a to včetně toho, že podrobně vysvětlíme, jak to bude prakticky vypadat a kterých klientů se to bude týkat, sdělila pro Měšec.cz mluvčí banky Jana Pokorná.

Co je to referenční sazba? Tato sazba tvoří základ pro mnoho různých finančních smluv, jako jsou hypotéky, kontokorentní úvěry a další, složitější finanční transakce. Referenční sazby vypočítává nezávislý subjekt, nejčastěji proto, aby zachycovaly náklady spojené s výpůjčkou peněz na různých trzích. Mohou například vyjadřovat, kolik banku stojí vypůjčit si od jiné banky. Popřípadě mohou odrážet, kolik banku stojí získat finanční prostředky z jiných zdrojů, např. od penzijních fondů, pojišťoven a fondů peněžního trhu. Banka může půjčit peníze společnosti za dohodnutou úrokovou sazbu, stanovenou ve výši konkrétní referenční sazby plus 2 %, což znamená, že společnost bude platit úrok o 2 % vyšší, než je aktuální referenční sazba. Úvěrové náklady tak vzrostou, když vzroste referenční sazba, a klesnou, když referenční sazba klesne. V tomto případě může být referenční sazba spolehlivým, nezávislým a poměrně jednoduchým pomocníkem pro všechny zúčastněné. Zdroj: Evropská centrální banka

Pokud bude banka úročit zůstatek na účtu úrokovou sazbou, která se odvíjí od výše referenční sazby (snížené o redukci), upraví výši úročení 15. kalendářní den po účinnosti případné změny referenční sazby a zároveň vydá nový přehled úrokových sazeb. Pokud sazby půjdou dolů, dozvíte se o tom zprávou v internetovém bankovnictví nebo e-mailem. Naopak, jestliže se úročení zvýší kvůli zvýšení referenční sazby, banka vás o tom informovat nemusí.

Banka také upřesňuje, že když na účtu bez dovolení přečerpáte dostupný zůstatek, banka vám může za vzniklý minusový zůstatek naúčtovat úrok z prodlení. Ten po vás může vymáhat, a to včetně nákladů, které jí s vymáháním vzniknou.

Započtení dluhů

Když budete bance něco dlužit, banka má právo vzít si z vašich účtů vše, co jí patří. O každém takzvaném zápočtu, tedy o tom, když si na splacení dluhu vezme peníze z vašeho účtu, se dozvíte nejen z měsíčního výpisu, ale nově zápočet uvidíte také v internetovém a mobilním bankovnictví v historii plateb.





Novinkou je, že k započtení banka může přistoupit i ve chvíli, kdy nemáte na běžném účtu dost peněz na splácení svých úvěrů. V takové chvíli se vám započtení nepočítá jako řádná splátka, a to proto, že tento „na sílu“ řešený způsob není formou řádného plnění.

Disponovat s vaším účtem může dítě už od 8 let

Chcete dát dispoziční práva ke svému účtu svému potomkovi? Doposud jste je mohli zařídit pro dítě, kterému je minimálně 10 let. Nově se věková hranice snižuje na 8 let.

Novinkou také je, že osoba, které dáte dispoziční práva, uvidí šablony platebních příkazů, které máte připravené. Bankovnictví jí ukáže známé protistrany z transakční historie, a to i z účtů, ke kterým od vás dispoziční práva přidělená nemá.

Vkladomaty už budou v podmínkách oficiálně

Do nových obchodních podmínek se dostávají sdílené vkladomaty. Až to banka umožní, budete moct vkládat peníze na svůj účet pomocí vybraných vkladomatů jiných bank.

Trvalé příkazy

U trvalého příkazu budete mít možnost pozastavení pravidelných plateb, aniž byste ho museli zrušit. Příkaz zůstane přednastavený mezi ostatními příkazy, jen bude po vámi zvolenou dobu neaktivní. Důležité je vědět, že pokud se rozhodnete pro změnu banky prostřednictvím bankovní mobility, kdy za vás banka převede i stávající trvalé příkazy, v tomto případě tyto pozastavené příkazy nepředá.

Až vám to umožníme, budete moci trvalý příkaz k úhradě pozastavit i na určité období v budoucnu. V takovém případě je pak v rámci mobility do nové banky předáme, slibuje banka v obchodních podmínkách.

Inkaso pro zákazníky operátora O2

Jste-li zákazníky O2 Czech Republic, v budoucnu pro vás banka chystá možnost, abyste si nastavili inkaso na platby pro svého operátora. Jak to uděláte? Mobilní aplikací načtete QR kód, který si zobrazíte v uživatelském prostředí O2. Jakmile QR kód načtete, inkaso vám aplikace předvyplní. Vy si pak nastavíte výši limitu a případně i dobu trvání, inkaso potvrdíte a banka dá do O2 vědět, že máte hotovo.

Platby na kontakt

V této kapitole banka velmi upravila, či spíše téměř kompletně přepsala původní znění, které bylo pro zákazníka obtížněji srozumitelné. Jedná se však spíš o zpřesnění než zavádění novinek a přehledem pravidel pro platby na kontakt nic nezkazíme.

Pro platby na kontakt uvedete své telefonní číslo i s předvolbou, která musí být +420 nebo +421 (slovenská předvolba je novinka). Air Bank toto číslo přihlásí do registru České národní banky a prováže ho s vaším bankovním účtem.

nebo (slovenská předvolba je novinka). Air Bank toto číslo přihlásí do registru České národní banky a prováže ho s vaším bankovním účtem. Přes platbu na kontakt můžete poslat pouze platbu z korunového účtu a v českých korunách minimálně ve výši 1 Kč a maximálně ve výši 5000 Kč .

a maximálně ve výši . Když zadáte telefonní číslo příjemce, banka vám zobrazí název účtu, nejčastěji jméno a příjmení nebo obchodní firmu majitele účtu. Pokud je vše v pořádku, platbu potvrdíte. V případě, že údaje nesouhlasí, musíte platbu poslat běžným způsobem.

Jestliže bance povolíte, aby získala přístup k seznamu vašich kontaktů v telefonu, můžete si příjemce platby vybrat přímo z něj. Také rovnou uvidíte, které Vaše kontakty mají provedenou registraci, a můžete jim tedy tímto způsobem platit.

Stejně tak, jakmile budete mít své číslo registrované u ČNB, bude moct kdokoli poslat peníze vám, aniž by znal vaše číslo účtu.

Pokud po vás banka bude chtít prokázat, že je hlavní telefonní číslo opravdu vaše, musíte to udělat, jinak vám může registraci ukončit. V případě důvodného podezření, že číslo někdo zneužívá, to může udělat s okamžitou účinností. V ostatních případech po uplynutí 2měsíční výpovědní doby, která běží od okamžiku doručení naši výpovědi do vašeho internetového bankovnictví.

Platby na kontakt budou fungovat jen jako jednorázové platební příkazy bez budoucí splatnosti, a to buď okamžitě, nebo standardně. Pro trvalé příkazy je tedy nebudete moct použít.

Standardně banka odešle platbu pouze v pracovních dnech, v pátek a v pracovních dnech, po kterých následuje svátek, pak pouze do 16 hodin 30 minut.

Platby můžete zadávat pouze v českých korunách a jen v případě, že na ně máte na účtu dost peněz. Z bezpečnostních důvodů může banka stanovit nejnižší i nejvyšší limit pro částku, kterou můžete přes platby na kontakt zadat. Stejně tak i počet plateb, který můžete za nějakou dobu provést.

Když si budete chtít provázat své telefonní číslo s účtem, který u Air Bank máte, ale toto číslo je již provázané s účtem v jiné bance, je potřeba registraci u jiné banky nejprve zrušit. A naopak, tedy když si budete chtít v jiné bance provázat své telefonní číslo, které už máte provázané s účtem u Air Bank.

Co když zrušíte bankovní účet?

Když si u Air Bank zrušíte účet, který máte propojený se svým hlavním telefonním číslem, zruší banka i vaši registraci k platbám na kontakt.

Pokud v období 6 měsíců nezadáte žádnou platbu na kontakt, nebo nikdo nepošle peníze na vaše telefonní číslo, banka vám registraci zruší. Nestane se tak jedině v případě, že se bance podaří ověřit, že vám toto registrované číslo stále prokazatelně patří. O zrušení registrace vám dá banka vědět.

Co když dojde k technickému výpadku registru?

Kdyby došlo k výpadku registru u ČNB, platby na kontakt přestanou dočasně fungovat a budete muset zaplatit doposud obvyklým způsobem.