Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Air Bank mění ceník. Zjednodušila poplatky a přidala služby

Air Bank mění ceník. Zjednodušila poplatky a přidala služby

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
2 nové názory

Sdílet

Autor: Air Bank
Více služeb za stejnou cenu. Air Bank se opřela do sazebníku, některé položky vyhodila a jiné přidala do stávající ceny. A ta je nulová.

Air Bank pomyslně třískla do stolu a už tak svůj jednoduchý sazebník ještě více zjednodušila. Banka se netají, že chce nejen získat další klienty, ale aby i ti stávající si založili více účtů, klidně i ve více měnách. Třeba každý samostatný účet pro každou potřebu nebo cíl. To podporuje v soutěži, která trvá do konce roku. 

10 v 1

Zásadní změnou prošel základní balíček služeb. V Air Bank můžete mít celkem 10 účtů. Jde o maximální počet a mohou být ve 3 měnách: CZK, EUR a USD. Pokud jste chtěli mít více jak 1 účet, tato služba vás stála 10 Kč měsíčně. To je pořád „skoro nic“, nicméně poplatek to byl.

To se změnilo a nově je součástí základního balíčku služeb automaticky až 10 účtů, tedy bez dalšího poplatku navíc. A zákadní balíček služeb má nulový poplatek.

Bankomaty (skoro) bez omezení

Další možností bylo dokoupit si za měsíční paušál 100 Kč službu neomezeného výběru z bankomatů. Pak jste kartou mohli vybírat kdekoli na světě, včetně ČR.

Tento poplatek skončil, protože, když se budete trošku snažit, poplatky budete mít nulové. Ale musíte pro to něco udělat. Teď si to podrobně rozebereme.

Výběry ze sdílených bankomatů jsou nadále za 0 Kč. Sdílenými bankomaty (rozumějte ty, které kamarádí s Air Bank) jsou myšleny bankomaty těchto bank:

  1. Air Bank
  2. Komerční banka
  3. MONETA Bank
  4. UniCredit Bank

Jakmile použijete kartu v jiném bankomatu v Česku, máte to vždy za 35 Kč. Tento poplatek tak už nelze pokrýt měsíčním paušálem a účtuje se vždy.

Naproti tomu výběry v zahraničí, a to kdekoli na světě, mohou být snadno bez poplatků. Stačí splnit 2 podmínky:

  • 5× měsíčně zaplatit kartou,
  • min. 25 000 Kč měsíčně v součtu příchozí platby na účet.

To je velmi dobrá nabídka a snadno splnitelná podmínka, na kterou dosáhne drtivá většina klientů Air Bank, pro které je banka hlavní bankou. Air Bank jí říká Výhody za věrnost.

Tabulka: Přehled cen služeb Air Bank včetně vyznačených změn

Změny ve službách Air Bank a její ceny
Služba Původní cena Od 5. 9. 2025
Vedení účtu měsíčně 0 Kč beze změn
Běžný účet v ceně 1 v každé měně (CZK, EUR USD) v ceně celkem 10 účtů v jakékoli měně (CZK, EUR, USD)
Spořicí účet 1 v každé měně (CZK, EUR USD) beze změn
Tuzemské platby 0 Kč beze změn
SEPA platby 0 Kč beze změn
Zahraniční ne-SEPA platby 100 Kč beze změn
2 debetní karty 0 Kč beze změn
Další debetní karta 100 Kč beze změn
Zahraniční karta 0 nebo 100 Kč
podle plnění podmínek		 beze změn
Zaslání karty do zahraničí 100 Kč beze změn
Změna PIN 0 Kč beze změn
Výběry hotovosti ze sdílených ATM 0 Kč beze změn
Výběry hotovosti z ostatních ATM 35 Kč beze změn
Výběry hotovosti v EU 0 nebo 35 Kč
podle plnění podmínek		 beze změn
Výběry hotovosti mimo EU 0 nebo 100 Kč
podle plnění podmínek		 beze změn
Výběry hotovosti na pobočce banky 0 Kč beze změn
SMS kódy 0 Kč beze změn
Služba Šanon (úschova dokumentů) 0 Kč beze změn
Balíček služby vedení dalších účtů až do celkově 10 10 Kč měsíčně poplatek zrušen
součást bezplatného balíčku
Balíček služby výběry z bankomatů kdekoli neomezeně 100 Kč měsíčně poplatek zrušen
V ČR se účtuje poplatek mimo sdílené ATM.
Mimo ČR lze mít za 0 Kč při splnění podmínek obratu.

Proč mít více účtů?

Další samostatný účet umí vyjma mBank otevřít všechny banky. mBank to obecně neumí, u ostatních bank pak musíte na pobočku. Jsou tu ale výjimky.

Kromě Air Bank umí další platební účet online otevřít dalších 6 bank:

  1. Air Bank
  2. Banka CREDITAS
  3. Česká spořitelna
  4. ČSOB
  5. Fio banka
  6. Komerční banka
  7. Partners Banka

Komerční banka vám také nabídne v ceně 10 dalších účtů, pokud máte její nejvyšší balíček Exclusive (169 Kč měsíčně, nebo bez poplatku, podle kritérií). Další účty si u ní otevřete plně online a ještě si můžete zvolit vlastní číslo účtu na přání. S menšími tarify klesá i počet dalších účtů v ceně balíčku.

Více soukromých účtů v jedné bance má smysl jen v případě, že si potřebujete rozdělit účty na různé typy plateb a transakcí. Například:

Příjmový účet: Všechny příchozí platby vám budou chodit jen na jeden účet, takže je vždy najdete.

Výdajový účet: Všechny odchozí platby odcházejí jen z jednoho účtu. Ten lze třeba doplnit kontokorentem.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Společný účet: Společný účet třeba pro správu rodinných výdajů, kde je vlastník a disponent k účtu, nebo i více disponentů.

Internetový účet: Účet pro platby na internetu a k němu vydaná karta (třeba pokud banka neumí lépe zabezpečenou, jednorázovou kartu).

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Více účtů bez poplatku není úplně novinka, pokud mne paměť neklame, původně to bylo zdarma (v době, kdy jsem si u nich účet založil, v roce 2017 nebo 2018) a teprve později to za to začali vybírat těch 10 Kč měsíčně. Takže je to vlastně spíš návrat do původního stavu. Příklad s odděleným účtem na příjmy a výdaje mi připadá docela umělý; opravdu to tak někdo používá? Stejně bych ty peníze musel přesouvat z prvního na druhý. V přehledu mám příchozí platby barevně odlišené nebo si rovnou můžu…
Michal Kubeček

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 9. 9. 2025

Dále u nás najdete

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Konec poskytování součinností v exekucích?

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Proč je Intel v úpadku?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).