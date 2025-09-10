Air Bank mění ceník. Zjednodušila poplatky a přidala služby

Air Bank pomyslně třískla do stolu a už tak svůj jednoduchý sazebník ještě více zjednodušila. Banka se netají, že chce nejen získat další klienty, ale aby i ti stávající si založili více účtů, klidně i ve více měnách. Třeba každý samostatný účet pro každou potřebu nebo cíl. To podporuje v soutěži, která trvá do konce roku.
10 v 1
Zásadní změnou prošel základní balíček služeb. V Air Bank můžete mít celkem 10 účtů. Jde o maximální počet a mohou být ve 3 měnách: CZK, EUR a USD. Pokud jste chtěli mít více jak 1 účet, tato služba vás stála 10 Kč měsíčně. To je pořád „skoro nic“, nicméně poplatek to byl.
To se změnilo a nově je součástí základního balíčku služeb automaticky až 10 účtů, tedy bez dalšího poplatku navíc. A zákadní balíček služeb má nulový poplatek.
Bankomaty (skoro) bez omezení
Další možností bylo dokoupit si za měsíční paušál 100 Kč službu neomezeného výběru z bankomatů. Pak jste kartou mohli vybírat kdekoli na světě, včetně ČR.
Tento poplatek skončil, protože, když se budete trošku snažit, poplatky budete mít nulové. Ale musíte pro to něco udělat. Teď si to podrobně rozebereme.
Výběry ze sdílených bankomatů jsou nadále za 0 Kč. Sdílenými bankomaty (rozumějte ty, které kamarádí s Air Bank) jsou myšleny bankomaty těchto bank:
- Air Bank
- Komerční banka
- MONETA Bank
- UniCredit Bank
Jakmile použijete kartu v jiném bankomatu v Česku, máte to vždy za 35 Kč. Tento poplatek tak už nelze pokrýt měsíčním paušálem a účtuje se vždy.
Naproti tomu výběry v zahraničí, a to kdekoli na světě, mohou být snadno bez poplatků. Stačí splnit 2 podmínky:
- 5× měsíčně zaplatit kartou,
- min. 25 000 Kč měsíčně v součtu příchozí platby na účet.
To je velmi dobrá nabídka a snadno splnitelná podmínka, na kterou dosáhne drtivá většina klientů Air Bank, pro které je banka hlavní bankou. Air Bank jí říká Výhody za věrnost.
Tabulka: Přehled cen služeb Air Bank včetně vyznačených změn
|Služba
|Původní cena
|Od 5. 9. 2025
|Vedení účtu měsíčně
|0 Kč
|beze změn
|Běžný účet
|v ceně 1 v každé měně (CZK, EUR USD)
|v ceně celkem 10 účtů v jakékoli měně (CZK, EUR, USD)
|Spořicí účet
|1 v každé měně (CZK, EUR USD)
|beze změn
|Tuzemské platby
|0 Kč
|beze změn
|SEPA platby
|0 Kč
|beze změn
|Zahraniční ne-SEPA platby
|100 Kč
|beze změn
|2 debetní karty
|0 Kč
|beze změn
|Další debetní karta
|100 Kč
|beze změn
|Zahraniční karta
|0 nebo 100 Kč
podle plnění podmínek
|beze změn
|Zaslání karty do zahraničí
|100 Kč
|beze změn
|Změna PIN
|0 Kč
|beze změn
|Výběry hotovosti ze sdílených ATM
|0 Kč
|beze změn
|Výběry hotovosti z ostatních ATM
|35 Kč
|beze změn
|Výběry hotovosti v EU
|0 nebo 35 Kč
podle plnění podmínek
|beze změn
|Výběry hotovosti mimo EU
|0 nebo 100 Kč
podle plnění podmínek
|beze změn
|Výběry hotovosti na pobočce banky
|0 Kč
|beze změn
|SMS kódy
|0 Kč
|beze změn
|Služba Šanon (úschova dokumentů)
|0 Kč
|beze změn
|Balíček služby vedení dalších účtů až do celkově 10
|10 Kč měsíčně
|poplatek zrušen
součást bezplatného balíčku
|Balíček služby výběry z bankomatů kdekoli neomezeně
|100 Kč měsíčně
|poplatek zrušen
V ČR se účtuje poplatek mimo sdílené ATM.
Mimo ČR lze mít za 0 Kč při splnění podmínek obratu.
Proč mít více účtů?
Další samostatný účet umí vyjma mBank otevřít všechny banky. mBank to obecně neumí, u ostatních bank pak musíte na pobočku. Jsou tu ale výjimky.
Kromě Air Bank umí další platební účet online otevřít dalších 6 bank:
- Air Bank
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Komerční banka
- Partners Banka
Komerční banka vám také nabídne v ceně 10 dalších účtů, pokud máte její nejvyšší balíček Exclusive (169 Kč měsíčně, nebo bez poplatku, podle kritérií). Další účty si u ní otevřete plně online a ještě si můžete zvolit vlastní číslo účtu na přání. S menšími tarify klesá i počet dalších účtů v ceně balíčku.
Více soukromých účtů v jedné bance má smysl jen v případě, že si potřebujete rozdělit účty na různé typy plateb a transakcí. Například:
Příjmový účet: Všechny příchozí platby vám budou chodit jen na jeden účet, takže je vždy najdete.
Výdajový účet: Všechny odchozí platby odcházejí jen z jednoho účtu. Ten lze třeba doplnit kontokorentem.
Společný účet: Společný účet třeba pro správu rodinných výdajů, kde je vlastník a disponent k účtu, nebo i více disponentů.
Internetový účet: Účet pro platby na internetu a k němu vydaná karta (třeba pokud banka neumí lépe zabezpečenou, jednorázovou kartu).