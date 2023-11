Air Bank chystá vánoční dárek, přímý nákup akcií „za hubičku“. Kdo si je bude moct pořídit?

Air Bank chystá spustit před vánočními svátky novinku. Přidá se k dalším českým bankovním společnostem, které nabízejí přímé obchodování s akciemi. Air Bank se chystá do své nabídky zařadit akcie 200 nejznámějších amerických firem, jakými jsou například Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, McDonald's či Tesla.

Kromě akcií budete moct nově investovat do 20 burzovně obchodovatelných ETF (Exchange Traded Funds), jejichž složení bude kopírovat oblíbené akciové indexy S&P 500 a Nasdaq 100. Výhledově se banka chystá přidat také akcie obchodované na pražské burze.

Air Bank se svoji investiční novinku chystá zacílit zejména na tu část české populace, která zrovna s investicemi nemá žádné zkušenosti, nebo investuje jen do podílových fondů. Podle zkušeností banky se to týká přibližně 2,5–3 milionů lidí. Pro banku jsou to potenciální klienti, kteří by rádi nějakým způsobem zhodnocovali své peníze, ale bojí se samostatně investovat, nebo netuší, jak se do obchodování s akciemi pustit.

Přesně tato část populace však má s investováním problém. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh ČR je pro ni největší překážkou, která ji odrazuje od investování, strach, že přijde o peníze. Buď že investice zkrachuje, anebo se z ní vyklube podvod.





Pak také tato skupina lidí nedůvěřuje investičním zprostředkovatelům, společnostem i bankám. Dalším častým důvodem bývá, že jim na investování nezbývá dostatek peněz. Velká část lidí se zkrátka drží jistot – nízkého zhodnocení ve spořicích produktech, zatímco rizikovější investování je pro ně stresující a nejistá záležitost, která nemusí dobře dopadnout.

Bariéry, které brání lidem v investování Autor: Asociace pro kapitálový trh ČR, Air Bank a.s.,

Jednoduše, levně a na vlastní zodpovědnost

Samotné obchodování pak bude probíhat přes brokerskou platformu Interactive Brokers a banka chce, aby obchodování bylo co nejjednodušší i pro úplné začátečníky. Toto budou základní podmínky:

Musí vám být minimálně 18 let,

nesmíte být v exekuci,

nejnižší částka pro obchodování bude 1000 Kč,

jednotný poplatek bude 0,2 % z objemu obchodu, minimálně 2 USD, nebo 5 EUR (tedy 45, nebo 120 Kč).

Vedení investičního účtu bude bezplatné a služba bude kompletně v češtině.

Nakupovat akcie budete moct ze svého běžného nebo spořicího účtu. Výplatu dividend neřešíte, banka vám je připíše na váš běžný účet.

Ceny akcií známých společností bývají velice drahé, jedna akcie může stát tisíce dolarů. Aby si nákup těchto akcií mohli dovolit i drobní investoři, existuje možnost koupit si jen cenově dostupnou část akcie, tedy její frakci. Toto frakční investování Air Bank ve své nabídce umožní.

Co jsou frakční akcie? Možnost frakčního investování ocení zejména lidé, kteří s investováním teprve začínají a nechtějí, nebo nemohou investovat vysoké částky. Cena jedné jediné akcie může být velmi vysoká a pro nováčka nedostupná. Místo nákupu jedné celé akcie si tedy koupí jen část akcie, tedy její frakci, čímž se stávají držiteli podílu ve zvolené společnosti a mohou těžit z dividendových výnosů. Přitom jim k tomu stačí jen malá část kapitálu. Pokud si kupujete frakci, nevolíte při nákupu počet akcií, ale zadáváte objem, za který chcete nakoupit.

U našich klientů vidíme rostoucí poptávku po investičních možnostech, a proto přinášíme novou službu, která zjednodušuje svět investování do akcií. Vývoj investice uvidí klienti přehledně v aplikaci My Air společně s dalšími bankovními službami, říká vedoucí oddělení investic Air Bank Petr Žabža. Snažíme se udělat investování do akcií dostupné, a proto jsme celý proces maximálně zjednodušili. Služba bude přístupná široké veřejnosti a klienti budou moci snadno spravovat své portfolio. Minimální výše investice je nastavená na 1000 korun a investoři mohou nakupovat i frakce akcií.





Banka slibuje, že založení investičního účtu nepotrvá déle než 90 vteřin, a to i díky tomu, že při obchodování nevyžaduje vyplnění investičního dotazníku, který vyhodnocuje vaše zkušenosti s investováním a zjišťuje, zda je vámi zamýšlená investice pro vás přiměřená. Vyplňovali jste ho vždy, když jste si sjednávali například doplňkové penzijní spoření (DPS), investování do podílových fondů a podobně. V tom se Air Bank bude lišit od ostatních tuzemských bank, přes které můžete s akciemi také obchodovat.

Místo investičního dotazníku bude u Air Bank stačit odpověď na otázky, zda jste si vědomi rizika obchodování s akciemi, a je hotovo. Jde o režim „Execution only“, tedy službu, kterou banka poskytla výhradně z podnětu zákazníka, přičemž se nevěnuje investičnímu poradenství. V takovém případě podle pravidel zákona o podnikání na kapitálovém trhu (a také podle stanoviska České národní banky) postačí, když banka s dostatečným časovým předstihem upozorní zákazníka na rizika investování, a není povinna se starat, zda o akciích něco víte, nebo ne.

Při zřizování investičního účtu odkliknete souhlas, že investujete sami za sebe a jste si vědomi investičního rizika a možné vysoké volatility (kolísání ceny). Nakonec potvrdíte, že v případě, kdy byste přece jen o investované peníze přišli, vám to nezpůsobí vážný problém.

Na obrázku vidíte, jak bude vypadat celkový přehled po otevření aplikace My Air a aktuální hodnota investic, když rozkliknete část Investice do akcií.

Nákup akcií prostřednictvím Air Bank – akcie a ETF Autor: Air Bank a.s.,

V současné době Air Bank nabízí možnost investování prostřednictvím platformy Portu patřící společnosti WOOD & Company a také Zonky, což je služba spojující lidi, kteří hledají nejvýhodnější půjčku na trhu, s těmi, kdo jim peníze prostřednictvím Zonky nabídnou. Podle Petra Žabžy si však tyto investiční služby nemají konkurovat.

Portu lidé vnímají jako správce pro dlouhodobé investice a budování finančního majetku, zatímco nakupování samotných akcií má lidem sloužit k tomu, aby si svět investování takříkajíc osahali a přestali se ho bát. Zonky má zase sloužit ke zhodnocování peněz, kde je dobře odhadnutelný budoucí výnos.

Kde si ještě můžete pořídit akcie

V současné době můžete s akciemi obchodovat u čtyř tuzemských bank, a to jsou Fio banka, ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank.

Ve Fio bance můžete obchodovat nejen přes mobilní aplikaci Smartbroker, ale i v počítači přes aplikaci e-Broker. Máte na výběr české, americké a německé akcie.

Poplatky

Burza cenných papírů: 0,35 %, min. 40 Kč a max. 1190 Kč

RM-Systém, režim EasyClick: 0,29 %, max. 1190 Kč.

Trhy cenných papírů USA: Obchod do 100 ks 7,95 USD, nad 100 ks 9,95 USD

Deusche Börse AG – XETRA (XETR) a Frankfurt (XFRA): 0,15 % z objemu, min. 9,95 EUR

Česká spořitelna přišla s nabídkou přímého investování do akcií, certifikátů a ETF prostřednictvím aplikace George letos v lednu. Obchodovat můžete na všech velkých světových burzách ve Velké Británii, USA, Japonsku, Francii, Německu, Rakousku, Polsku i v České republice. Na výběr je nyní přibližně 3000 světových akciových titulů.

Poplatky

Na českém trhu jsou poplatky za obchod do objemu 500 tisíc Kč ve výši 0,36 % (min. 90 Kč), od 26 ledna 2024 se sníží na 0,35 %, min. 90 Kč (detailní ceník).

Při obchodování na evropských trzích zaplatíte 0,54 % z objemu, min. 17 EUR (od 26. ledna 2024 se sníží na 0,50 %, min. 17 EUR). Za obchody ve Velké Británii činí poplatek 0,63 %, minimálně 17 GBP, EUR, či USD (bude 0,40 %, min. 17 GBP, EUR, či USD).

Raiffeisenbank má novou investiční mobilní aplikaci Raiffeisen investice od června letošního roku, kde investujete prostřednictvím platformy RBroker.

Poplatky

Na pražské burze investor zaplatí 0,11 %, min. 100 Kč z nakupovaného objemu akcií,

na německé 0,20 %, min. 20 EUR,

v USA je poplatek také 0,20 %, min. 10 USD,

Velká Británie při nákupu 0,70 %, min. 50 EUR (detailní ceník).

V Československé obchodní bance (ČSOB) můžete obchodovat prostřednictvím platformy Patria Finance.

Poplatky