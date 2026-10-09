AI za vás nakoupí a zaplatí. Visa ukázala, jak chce ochránit vaše peníze

Představte si, že chcete strávit víkend s partnerem v některém evropském městě. Místo procházení rezervačních portálů, porovnávání letenek a hledání hotelů pouze řeknete svému AI asistentovi, co byste si představovali. Ten vyhledá vhodné destinace, zjistí ceny letenek, najde ubytování a připraví nabídku. A pokud budete souhlasit, může celý nákup také dokončit a zaplatit.
Podobnou ukázku předvedli zástupci společnosti Visa na včerejší tiskové konferenci v Praze, kde představili svou vizi nakupování prostřednictvím umělé inteligence. Podle společnosti se blíží doba, kdy lidé přestanou jednotlivé nákupy sami vyřizovat a část práce svěří takzvaným AI agentům. A nejde o blízké roky, ale měsíce.
Zásadní otázkou ale zůstává, zda jim dovolíme také utrácet naše peníze.
AI vám poradí, ale kartu jí zatím svěří málokdo
Z průzkumu společnosti Visa vyplývá, že umělou inteligenci při rozhodování o online nákupu už používá 64 % Čechů. Mezi mladými lidmi ve věku 18 až 29 let je tento podíl dokonce 84 %, zatímco mezi respondenty ve věku 62 až 70 let dosahuje 47 %.
AI tak (zatím) funguje především jako nákupní poradce. Hledání nejlepší ceny by jí svěřilo 57 % respondentů, stejný podíl by ji nechal porovnat nabídky různých obchodníků a 54 % by ji využilo k vyhledání vhodných produktů.
Větší rozdíly jsou vidět podle druhu nakupovaného zboží.
Lidé jsou ochotnější předat AI běžné a opakované nákupy než výběr dražšího či osobnějšího zboží. Nákup drogerie by jí svěřilo 35 % dotázaných, potravin 30 %, elektroniky 21 % a oblečení pouze 20 %.
Jenže zásadní zlom přichází ve chvíli, kdy by umělá inteligence měla nejen poradit, ale také sama objednat a zaplatit: celý nákup včetně platby by AI svěřilo jen 15 % Čechů.
S příchodem AI se může způsob online nakupování výrazně proměnit. Očekávání lidí při placení ale zůstávají stejná: chtějí bezpečný, jednoduchý a transparentní proces, nad kterým mají kontrolu, říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Rozdíl mezi AI agentem a chatbotem
Rozdíl mezi běžným AI chatbotem a agentem vysvětloval na tiskové konferenci technologický popularizátor Petr Mára.
Zatímco běžný chatbot vám především odpovídá na otázky, AI agent dokáže pro vás vykonávat konkrétní úkoly. Může pracovat s internetovým prohlížečem, používat aplikace, vyplňovat formuláře, vyhledávat informace nebo komunikovat s dalšími službami. Někteří agenti mají k dispozici vlastní virtuální počítač a mohou na zadaném úkolu pracovat i tehdy, když vy aplikaci zavřete.
Mára tento vývoj přirovnal k předchozím technologickým změnám. Podobně jako tabulkové procesory změnily práci s čísly, mohou agenti změnit způsob používání počítačů. Člověk se podle něj postupně přesouvá od samotného vykonávání práce k jejímu zadávání a kontrole.
Na několika příkladech pak ukázal, jak taková spolupráce může vypadat.
S pomocí nástroje Codex si nechal připravit prezentaci v programu Keynote. AI dostala zadání, pracovala s obrázky a vytvořila jednotlivé snímky. Výsledkem byl podklad, ze kterého Mára více než polovinu snímků využil pro vlastní prezentaci.
Další ukázka představovala proaktivního AI asistenta, který má přístup k vybraným aplikacím, e-mailu nebo kalendáři. Může vám připravovat přehled dne, upozorňovat na kolize schůzek či nabízet vyřízení úkolů. Komunikace přitom může vypadat jako běžný chat nebo telefonní hovor.
Smyslem podle Máry není, abyste AI dali neomezenou volnost, ale naučili se postupně na ni delegovat úkoly a kontrolovat její výsledky. S AI si vytvoříte pomysleného virtuálního zaměstnance a je jedno, zda jde o vaši domácnost, nebo vaše podnikání.
Příkladem jeho využití AI bylo při nakupování hodinek. Petr Mára hledal konkrétní varianty hodinek Apple Watch, které v Česku byly dostupné až v řadě týdnů, ale on je potřeboval pro testování hned. Agent tak prohledal nabídky zahraničních prodejců, zjistit dostupnost a připravit možnosti objednání či rezervace. Mára tak nemusel jednotlivé obchody obcházet či vyhledávat sám.
Pro člověka, který chce AI agenty poprvé vyzkoušet, Mára doporučil začít nejlevnějším placeným tarifem vybrané služby. Bezplatné verze podle něj často slouží spíše k základnímu seznámení s AI.
Nákup může proběhnout přímo v rozhovoru s AI
Představu nakupování prostřednictvím agenta dobře ilustruje také osobní asistent Muse, kterého společnost Meta představila v září 2026.
S Muse komunikujete podobně jako v běžné chatovací aplikaci typu WhatsApp, Signal, Threema apod. AI agent vám může nabídnout vstupenky na film, o který máte zájem, zjistit dostupné termíny, otevřít rezervaci a připravit výběr sedadel.
Na další ukázce, kterou Mára promítl, agent vyhledal zlevněný dětský kočárek a připravil obrazovku s cenou, platební kartou a tlačítky pro povolení nebo zamítnutí nákupu.
A teď to začíná, následuje totiž poslední krok, který je ten nejdůležitější. AI agent váš nákup připraví tak, že vůbec nepouštíte prostředí AI asistenta a chat s ním. A provede platbu.
Meta uvádí, že Muse využívá platební řešení Link od společnosti Stripe, které vytváří jednorázové platební údaje (tzv. tokeny) a neodhaluje agentovi skutečné údaje karty. Služba byla spuštěna a je dostupná jen v USA.
Podobným směrem se vydala také OpenAI, která v září 2025 představila funkci Instant Checkout. Ta u zapojených obchodníků umožňuje dokončit nákup přímo v ChatGPT, aniž byste museli přecházet na stránky e-shopu. Služba je dostupná jen v USA.
Visa chce umožnit bezpečně platit přes AI agenty
Společnost Visa na tiskové konferenci zdůraznila, že se nechce pustit do vývoje vlastního univerzálního nákupního asistenta. Její úloha má být jiná: poskytnout bankám, obchodníkům a provozovatelům AI agentů infrastrukturu, která umožní bezpečné placení. Jinými slovy jde o to, co poskytuje již nyní: bezpečné prostředí pro platby a ne samotné nástroje pro platby.
Podle globálního průzkumu Visa 61 % respondentů důvěřuje nakupování prostřednictvím AI při zapojení značky Visa.
Podobnou roli už Visa má při placení mobilem. Apple Pay nebo Google Pay provozují jiné technologické společnosti, zatímco samotná karetní infrastruktura umožňuje bezpečné zpracování transakcí, které jdou přes Visu (Pozn. autora: Toto sice byla tisková konference Visy, ale Mastercard umí totéž).
Jedním ze základů plateb přes AI agenty tak opět má být tokenizace platební karty. AI agent nedostane skutečné číslo karty, její platnost ani bezpečnostní kód. Místo toho pracuje s platebním tokenem, který může být omezen na konkrétní prostředí nebo způsob použití.
To je už stav, který většina čtenářů Měšce zná a používá. V mobilním telefonu také vidíte obrázek vaší platební karty a její skutečné číslo. Ale při samotné platbě nositelným zařízením se obchodníkovi nepředává skutečné číslo karty, nýbrž platební token přiřazený danému zařízení. Každou transakci navíc chrání jednorázový bezpečnostní kód.
Ale ani tokenizace karet pro AI agenty ještě neznamená, že AI agent bude moci s penězi nakládat bez omezení. Nástup karet do AI agentů Visa připodobnila k nástupu bezkontaktních platebních karet a následně karet v mobilech: po počáteční nedůvěře k novým technologicím už obojí vnímáme jako naprostý běžný standard a denně používáme k placení.
I přesto Visa chystá prevenci před nechtěnými nebo podvodnými transakcemi AI agentů. K tomu bude využívat několik bezpečnostních opatření:
- Platební token určený pro konkrétního AI agenta. Skutečné údaje o kartě AI agent nedostane.
- Pravidla a limity stanovené držitelem karty. Půjde například o omezení částky, druhu obchodníků nebo doby, po kterou bude AI agent smět nakupovat.
- Ověření identity a souhlasu. Platební systém rozpozná, že AI agent jedná na základě oprávnění skutečného držitele karty.
- Ověřování důvěryhodnosti agentů. Obchodník bude moci rozlišit schváleného AI agenta od neznámého automatizovaného programu.
- Dohledatelnost transakce a řešení sporů. Bude možné zjistit, kdo nákup zadal a schválil, co bylo objednáno a jakou částku AI agent zaplatil.
Narozdíl od jiných typů peněženek, kdy dochází k přímé platbě z účtu na účet, v případě platby přes AI agenta za pomocí platební karty tak stále zůstává zůstává zachována možnost využít chargeback, tedy reklamaci sporné karetní transakce vydavatele karty.
František Jungr, produktový ředitel Visa pro střední a východní Evropu, uvedl konkrétní příklad nákupu dovolené:
AI agentovi povolíte použití karty jen u prodejců letenek a hotelů, určíte maximální rozpočet a nastavíte, aby možnost placení po 2 hodinách skončila. Takový token se pak nedá použít k jiným nákupům. Svým způsobem jde o podobu jednorázové platební karty s transakčním omezením.
První transakce už proběhly. Zapojily se i banky v Česku
Visa v březnu 2026 v Evropě spustila program Agentic Ready, který má bankám a obchodníkům umožnit testovat a postupně zavádět platby iniciované AI agenty.
V červenci Visa oznámila, že AI agenti již uskutečnili reálné nákupy u zapojených evropských obchodníků. Mezi nimi byly například cestovní portál lastminute.com, prodejce Frasers, softwarová platforma Cleverbridge či obchod BrickDepot.
Do programu se podle Visa zapojilo více než 30 evropských vydavatelů karet. Mezi bankami, které již provedly agentní transakce, figurovala také Česká spořitelna, mBank a Revolut. Na Slovensku šlo pak o Tatra Banku.
Podle zástupců Visa existují první možnosti agentního nakupování také v uzavřených systémech jednotlivých obchodníků. Na tiskové konferenci zmínili Rohlík, kde AI agent pomáhá s výběrem potravin a využívá platební metodu uloženou v prostředí obchodníka. V případě Rohlíku však jde o uzavřené „in-house“ řešení s uloženou kartou, tedy nejde o AI agenta, který by měl oprávněné nakupovat napříč celým internetem.
Co když AI agent koupí něco, co jste nechtěli
Jednou z největších komplikací může být situace, kdy AI agent od vás sice dostane oprávnění k nákupu, ale špatně pochopí zadání. Například objedná jinou variantu výrobku, vybere dražší hotel nebo nakoupí u obchodníka, kterému nedůvěřujete.
Pokud zaplatíte kartou, může v některých případech využít reklamaci karetní transakce neboli chargeback. Ten umožňuje prostřednictvím vydavatelské banky řešit sporné platby podle pravidel karetní společnosti.
Chargeback však neznamená automatické právo na vrácení peněz při každé chybě AI. Bude záležet na okolnostech nákupu, důvodu sporu, jeho doložení a použitelných pravidlech.
Visa proto zavádí pravidla pro zachycení a ověření pokynů držitele karty. Ty umožní porovnat skutečně provedenou transakci s tím, co držitel karty AI agentovi původně povolil. Tyto informace mají pomoci také při řešení případných sporů.
U sporu bude podstatné rozlišit, zda agent jednal mimo udělené oprávnění, nebo zda jste schválili nákup, který se později ukázal jako nevýhodný či neodpovídající vašim představám. Samotná autorizace platby totiž ještě neprokazuje, že AI (ne)správně vybrala zboží či službu.
Odpovědnost za chyby jednotlivých aktérů, zejména poskytovatele agenta, obchodníka a platebního systému, tak bude jednou z důležitých otázek, na které se budou v průběhu následujících měsíců hledat odpovědi.
Má vás přesvědčit logo Visa?
Visa sází na to, že lidé budou ochotnější předat placení nové technologii, pokud budou vědět, že za transakcí stojí známá karetní společnost, v tomto případě Visa (pozn. autora: nebo další kartové schéma).
Měli byste ale vědět, že samotné logo kartového schématu ještě neznamená, že AI vám vybrala nejlepší nabídku, že správně pochopila vaše zadání nebo že vám obchodník dodá zboží či službu. Kartové schéma řeší jen bezpečnost platby. Visa může ověřit totožnost a oprávnění AI agenta, nikoli však zaručit, že správně pochopil vaše zadání nebo vybral nejvýhodnější nabídku
Visa však v této oblasti není jediným hráčem. Také Mastercard buduje vlastní systém Agent Pay. V červnu 2026 například ve spolupráci s ING a Worldline oznámil první reálnou evropskou agentní transakci, při níž zákazník schválil nákup vybraný umělou inteligencí.
Budeme vůbec ještě chodit do e-shopů?
Podle všech představitelů na tiskové konferenci nástup AI agentů může změnit nejen placení, ale také samotné vyhledávání zboží.
Dnes otevřeme e-shop, prohlédneme nabídku, nastavíme filtry a vložíme výrobek do košíku. V agentním nakupování může stačit popsat požadovaný výsledek. Agent pak část těchto kroků provede za nás.
Pro nás je výhodou úspora času. Můžeme si nechat porovnat nabídky většího množství obchodníků nebo sledovat dostupnost konkrétního zboží bez procházení webů.
Zároveň se ale nabízí otázka, podle čeho agent nabídky vybírá. Zda skutečně hledá nejvýhodnější variantu, nebo upřednostňuje obchodníky, se kterými má provozovatel AI obchodní dohodu. Podstatné proto bude i to, jak svědomitě budou poskytovatelé AI agentů vysvětlovat řazení či doporučování produktů.
Nakupování prostřednictvím AI navíc nebude vhodné pro každého a pro každý typ zboží. Někdo rád svěří agentovi pravidelný nákup potravin, ale výběr oblečení, drahé elektroniky nebo dovolené si bude chtít nadále hlídat osobně. Na to už poukazoval průzkum citovaný výše.
Jak ostatně na tiskové konferenci zdůrazňovali zástupci Visa, cílem je, aby AI nakupovala podle pravidel člověka, nikoli bez jeho kontroly.