Podvody okolo kryptoměn: Používejte selský rozum, bitcoin za vaši zbrklost nemůže

Útočníci, kteří se snaží vylákat z lidí podvodem jejich peníze, zneužívají jména velkých firem, známých osobností a výjimkou není ani bitcoin. To ale ještě nedělá podvod z projektu samotného, jen mu tento fakt kazí pověst.

Fiat měna je národní měna s nuceným oběhem, tvořená a regulovaná mocí úřední. Tedy česká koruna, euro, dolar atd.

Není ambicí tohoto dílu vyjmenovat všechny podvody, které nějakým způsobem bitcoin zneužívají. Útočníci si zítra vymyslí jiný příběh. Důležité je spíš shrnout obecné znaky, které podvody pojí a které by vás měly přimět k ostražitosti. Jak zjistíte, jde o podvody, které většinou v různých mutacích fungují i ve světě fiat měn a v době okamžitých plateb, podobně jako u podvodů spojených s bitcoinem, není moc šancí už jednou rozjetý vlak zastavit.

Jak už jsme upozorňovali ve třetím dílu, není úplně chytré používat bitcoin pro podvody, protože často není tak anonymní, jak si mnozí myslí. Na druhou stranu je velice obtížné jednou odeslanou platbu v bitcoinech dohledat. Souvisí to s tím, jak bitcoin funguje.

Když zmizí na adrese, ke které nemáte žádné údaje a která může být vygenerovaná před jednou minutou, neexistuje k tomu žádný záznam. Ten se ale může objevit později. Když ti útočníci, klidně za deset let, udělají nějakou interakci s reálným světem, budou chtít ty peníze vybrat, něco si za ně koupit, tak se ta transakce v blockchainu uchová a podle ní je někdo už může najít. V okamžiku toho podvodu, pokud ti útočníci nejsou tak hloupí, že by si ty bitcoiny nechali poslat třeba na svůj účet na burze, je podle mě ale nereálné je získat zpět, myslí si Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz, s tím, že technologický pokrok, například umělá inteligence, do budoucna může umožnit vysledovat v blockchainu transakce, které dnes vysledovat nelze.





Co (ne)dělat

Útočníci jsou často úspěšní jen proto, že se jejich oběť nedokáže na chvíli zastavit a zamyslet, jestli vůbec nabízený příběh dává smysl. Píše vám někdo, že máte někde uložené bitcoiny, které jste nikdy nekoupili? Vážně myslíte, že by vám je někdo věnoval z dobroty srdce?

Pokud chcete bitcoiny, máte jednoduché cesty, jak se k nim dostat bezpečnou cestou, a první impuls by měl v těchto případech vzejít od vás. Tyto příběhy většinou pokračují tak, že snažíte-li se ke „svým bitcoinům“ dostat, nastane překážka, kterou vyřešíte jen tím, že někam pošlete nějaké peníze. A pak znovu, je totiž potřeba poslat víc.

K domnělým bitcoinům se samozřejmě nikdy nedostanete, ale rozhodně budete chudší o nějaké koruny. Vždycky byste tedy měli být obezřetní v případě, kdy vám má zčistajasna spadnout do klína nějaký nečekaný zisk, jehož získání je však podmíněno nějakou platbou. Většinou stačí zadat tu údajnou firmu či platformu do vyhledávače a snadno a rychle podle recenzí a diskusí zjistíte, že jde o podvod.





Další jednoduchou věcí, kterou si můžete zachránit peníze na účtu, je jednoduché ověření. Když vám volá někdo z banky, od policie nebo jakékoli jiné instituce a chce nějaký nestandardní požadavek, můžete si jeho tvrzení ověřit jen tím, že hovor ukončíte a do dané instituce zavoláte sami přes číslo, které najdete na oficiální adrese. Tak máte jistotu, že mluvíte opravdu se zástupci dané společnosti a ne s útočníky zneužívající její jméno. To samé platí i o webech. Zadávejte jejich adresy vlastnoručně (ty, které navštěvujete často, si můžete nahrát do záložky do prohlížeče), nenechte se na web přivádět odkazem z nějakého e-mailu, mohli byste se dostat na podvodnou stránku.

Selský rozum vám pomůže odstínit i různé neobvykle výhodné investiční nabídky. Pokud slibují roční (nebo dokonce denní) výnos v desítkách procent, měli byste se zarazit. Extrémně výhodným nabídkám neznámých platforem se vyhněte. Lákají na bezkonkurenční nabídky. Jsou ale reálné? Chcete-li investovat, máte spoustu cest, jak to udělat přes ověřené fungující firmy. Výnosy v takové výši jsou fatou morgánou, nebo jde o investici s extrémní mírou rizika, které pravděpodobně nejste ochotni podstoupit.

Pozor dejte i na lákavé nabídky spojené se jménem známé osoby nebo třeba známé značky. Proč myslíte, že by známý český zpěvák, nebo dokonce náš premiér rozdávali veřejnosti své úspory? Stačí se jen zastavit a přemýšlet nad tím, jestli daná nabídka dává ve své podstatě smysl, jestli je pravděpodobné, že se něco takového bude skutečně dít.

Peníze vám ale může ušetřit i to, budete-li se držet základních bezpečnostních pouček pro používání počítače a mobilu. Instalujte si oficiální aktualizace, používejte antivirový program, používejte do svých služeb dvoufaktorové ověření. Instalujte aplikace jen z ověřených zdrojů a i tam před tím kontrolujte počet stažení a obsah recenzí.

Nesdělujte nikomu přihlašovací údaje do svých finančních účtů, privátní klíč ani tzv. seed k bitcoinové peněžence.

Na jaké podvody můžete narazit?

Jedním z podvodů, které využívají běžnou českou měnu a jindy zase bitcoin, je tzv. vishing. Jde o to, že vám útočníci zavolají (pod hlavičkou banky nebo třeba policie) a děsí vás příběhem, kterak je ohrožený váš účet. Své peníze podle nich můžete „ochránit“ jen tím, že útočníkům nadiktujete citlivé údaje (se kterými vám ve skutečnosti vyberou účet přes kartu), nebo například tím, že prostředky vyberete a vložíte do bitcoinmatu.

Další příběh už je zmíněný výše – můžete něco získat, jen tak, nečekaně a zčistajasna, ale nejprve je nutné někam poslat peníze z účtu nebo třeba ze své kryptopeněženky (pošlete 0,1 bitcoinu a získáte 0,5 bitcoinu). Příběh může být postavený i na podvodné soutěži, opět s tím, že pro získání výhry musíte poslat něco ze svého.

Podvody navázané na bitcoin také někdy lákají na samotnou těžbu. Zaplatíte-li nějaký poplatek, budou vám těžaři denně připisovat slibný výnos. Přitom pokud chcete participovat na těžbě, měla by opět vzejít aktivita nejprve od vás. Můžete se připojit třeba k nějakému z těžebních (ověřených a fungujících) poolů.

Některé podvody cílí i na samotné vlastníky bitcoinu. Nebude-li váš mobil chráněný, můžete si ho – například kvůli kliknutí na neznámou přílohu v e-mailu – infikovat programem (tzv. malware), který vás připraví o vaše vlastní bitcoiny z vaší vlastní softwarové peněženky.

Narazit můžete například i na podvodné stránky, které se tváří jako legitimní a fungující bitcoinová burza nebo směnárna nebo jiný známý subjekt. Vede na ně cesta přes odkaz ze zprávy, která vám přistála v e-mailu (tzv. phishing). Podobné e-maily mohou obsahovat i přílohu se škodlivým kódem (např. ty s příponou .exe).

Čas od času se vynoří i podvody založené na tzv. Ponziho schématu. Jde o projekty, které přináší starším investorům zisky z příjmů získaných od nových investorů. Systém se zhroutí ve chvíli, kdy se nedaří sehnat nové lidi, a tudíž není z čeho vyplácet ty stávající.

V osmém dílu se bavíme i o podvodech založených na úniku dat a o tom, jak se dá riziko plynoucí z těchto situací aspoň částečně eliminovat.

