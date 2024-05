Má smysl kupovat i jiné kryptoměny než bitcoin nebo se pokoušet o trading?

Pokud už si nějakou dobu hrajete s bitcoinem, určitě vás napadlo, jestli byste nevydělali víc tradingem nebo investicí do nějakých altcoinů. Dnes si budeme povídat právě o tom.

Do altcoinů investujte to, co můžete prohrát v ruletě

Na úvod vysvětleme, že jako altcoiny (alternativní mince) označujeme všechny kryptoměny kromě bitcoinu. Mezi nejznámější altcoiny řadíme asi Ethereum nebo Litecoin. Obě mince se od Bitcoinu liší v několika aspektech. Například v rychlosti transakcí, energetické náročnosti nebo kapacitě transakcí za sekundu.

Smart-contract je dohoda stran prováděná programem. Zdrojový kód, v němž jsou zaneseny smluvní podmínky, se ukládá v blockchainu. Program se spouští automaticky a ke splnění vyplývajících závazků dojde bez ohledu na následnou vůli smluvních stran.

Altcoiny se často využívají k různým jiným účelům, než k jakým byl stvořen Bitcoin. Řeší například smart-contracty, privátní nebo skupinové transakce apod. Některé altcoiny se zase specializují na specifické trhy či sektor (např. mince pro microplatby).

Altcoiny spatřily světlo světa pár let po bitcoinu, dnes už jich existují tisíce. Jsou mezi nimi ale i nesmyslné projekty, které už ani nepředstírají, že by měly řešit nějaký konkrétní problém. Laik v současnosti nemá moc šanci se v jejich nepřeberném množství zorientovat.





Poslechněte si sedmý díl podcastu Bitcoin a blondýna a vyhrajte tričko od firmy Trezor. Soutěžní otázku najdete dál v textu.

Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz upozorňuje, že srovnávat altcoiny s bitcoinem je ošemetné, protože z povahy věci nejde o totéž. Bitcoin je jen jeden. Řeší problém špatných peněz, normálních státních měn a řeší ho hezky. Ostatní altcoiny jsou buď kopie bitcoinu, nebo nové „coiny“, které řeší neexistující problémy bitcoinu nebo přidávají něco, co lidi moc nepotřebují.

Tomáš altcoiny přirovnává spíš k akciím startupu, který je vytvořil. Zatímco systém, na němž běží Bitcoin, je nezávislý a mince samotná funguje jako uchovatel hodnoty, prostředek směny a jeho systém si poradil i s problémem inflace. Altcoiny za sebou mají v reálném světě nějaký subjekt, který je řídí a rozhoduje, co se bude s nimi bude dít (nebo výrazně ovlivňuje konsenzus). Ilustruje to na příkladu kryptoměny Ethereum, která má zmíněné užitečné smart contracts jako klíčovou součást blockchainu, ale v systému jsou na druhou stranu prováděny výrazné změny (například změna protokolu z proof of work na proof of stake).

Nebezpečí tedy podle něj často spočívá v nepředvídatelnosti. Lidi se často zaměří na to, že nějaký altcoin, který vznikl před rokem, zvýšil svou hodnotu o tisíc procent. Ale už nevidí to, že na jeden takový je padesát jiných, jejichž hodnota spadla za tu dobu na nulu. Pokud chodíte hrát do kasina a hrajete ruletu, tak si v podobném duchu můžete pořídit i nějaké altcoiny. Ale měli byste přitom mít na mysli, že jde o gamble a ne investice. Takže jde o to ujasnit si, o čem to je.





Než nějaký vámi vybraný altcoin koupíte, Tomáš radí se před tím ještě podívat na jeho kurz k Bitcoinu. U všech uvidíte, jak hodnota v čase klesá. Takový graf by vám měl napovědět, že kdybyste před rokem koupili bitcoin, tak jste na tom lépe .

Altcoiny, které mají v současnosti podle Tomáše opodstatnění, jsou anonymní coiny, z nichž největší je Monero. Ty poskytují službu, kterou Bitcoin zatím neumí. Tedy totální anonymitu. Právě tato vlastnost ale proti nim obrací státy a regulátory, kteří je vyhazují z burz.

Donedávna měl podle něj opodstatnění i Litecoin, protože řešil rychlé, levné platby. Ale jak už jsme se bavili v pátém dílu, tento problém vyřešila u Bitcoinu vrstva Lightning Network.

Mluvil jsem se o tom, že Ethereum má ty zmíněné smart contracts, ale to už je bokem od těch peněz. Pokud se bavíme o možnosti pro běžné lidi, kteří hledají nějakou záchranu před inflací státními penězi, tak hrát si s altcoiny nedává smysl, protože to je jako když sází ruletu, myslí si Tomáš, který zároveň připomíná i to, že žebříček top deseti kryptoměn před čtyřmi lety vypadal úplně jinak. Byly v něm mince, které už dnes neexistují. Takže ani tento faktor není žádná záruka.

Trading vs. metoda DCA

Pokud už si nějaký čas s Bitcoinem hrajete, možná máte pocit, že máte dost zkušeností na to, abyste mohli spekulovat na růst nebo na pokles hodnoty na burze. Pokud za sebou ale nemáte zkušenosti třeba se spekulováním u akcí či na forexu, měli byste si to dvakrát rozmyslet.

Představa, že krypto se vydělává tak, že jdu na burzu, nakoupím a za týden to prodám za dvojnásobek, je cesta do pekel a já bych před tím každého varoval, říká Tomáš, který na svém webu v minulosti své zkušenosti s tradingem průběžně popisoval.

Pokud vám chybí zkušenosti, nesnažte se odhadnout, kdy je cena nejvyšší nebo naopak nejnižší. Vhodnější je jít spíš cestou DCA (dollar-cost averaging) a nakupovat po menších částkách pravidelně a tím odstínit větší výkyvy v ceně Bitcoinu. Jednou nakoupíte levně, jednou draze a v průměru z toho může být zajímavé zhodnocení, aniž byste museli denně ležet v burzovních grafech.

V této souvislosti zmiňme český startup Štosuj (recenzi na službu najdete na Tomášově webu), který umožňuje nastavit kdy a za kolik peněz proběhne automaticky nákup Bitcoinu (resp. satoshi). Můžete si tu nastavit, zda chcete nakupovat za aktuální tržní cenu, která platí v daný den. Nebo si můžete nastavit nákupy při nějakém poklesu hodnoty vyjádřeném procenty. Pokud k němu nedojde, nakoupí služba ve zvolený den za aktuální tržní cenu. Podobná funkce je k dispozici i na odprodeje v případě růstů. Služba má základní bezplatnou verzi a rozšířenou variantu pro více funkcí za malý měsíční poplatek.

