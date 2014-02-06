Měšec.cz  »  Spoření a investice  »  5 alternativních investic, které vám můžou vydělat

5 alternativních investic, které vám můžou vydělat

Arsen Lazarevič
6. 2. 2014
Autor: Depositphotos – gunnar3000
Úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech často nepřekonají inflaci. Své peníze můžete ale zhodnotit „jinak“ a vygenerovat vysoké výnosy. Jen pozor na rizika.

Úroky na spořicích účtech, ale především termínovaných vkladech, dále klesají. Čtěte více: Termínované vklady po zemětřesení. Kam ještě uložit peníze za slušný úrok? 

Důvodem je také obrovský příliv peněz z Metropolitního spořitelního družstva do ostatních záložen, které nedokáží vklady absorbovat. Představujeme proto 5 alternativnějších investic, které vám můžou přinést větší výnosy, se kterými inflaci hravě překonáte.

Podřízené vklady

Riziko: vysoké


Podřízené vklady vám můžou přinést vysoce nadstandardní výnos, který může dosáhnout až 8,1 % při 11letém horizontu. „Vklady“ však nejsou pojištěné u Fondu pojištění vkladů, spíše než o vklad se tak jedná o investici. Pečlivě proto zvažte, zdali se vám vyplatí. Informujte se pečlivě o zdraví záložny či banky. O podřízených vkladech si přečtěte článek: Podřízený vklad: Úrok i 8 % ročně, ale bez pojištění

Důležité pro vás tedy bude, kde má záložna investované peníze, jaký je podíl nesplácených úvěrů a jaké jsou plány záložny do budoucna. Informace, které vám sdělí, si však pečlivě ověřte, informujte se také u regulátora (České národní banky).

A ani to, co se dozvíte od záložny, nemusí být pravda. Například Metropolitní spořitelní družstvo nám v rozhovoru tvrdilo, že míra nesplácivosti u úvěrů se pohybovala kolem 2 %. Čtete více: Metropolitní spořitelní družstvo: Nejvyšší úrokové sazby chceme udržet (rozhovor)

Lze však spekulovat nad tím, zdali tato data byla či nebyla pravdivá. Podle článku ze serveru Ihned.cz ze dne  21.1.2014 přestalo záložně splácet dluhy neuvěřitelných 92 % dlužníků. Odlišný názor zase má bývalý manažer záložny, podle kterého dosáhly klasifikované úvěry celkem 11,6 %. Čtěte více: Co se skutečně stalo v Metropolitním spořitelním družstvu?

Vzhledem k tomu, že ČNB nemá příliš kladný vztah k záložnám, pak riziko musíme u této investice určit jako vysoké.

Dividendové akcie

Riziko: střední

Autor: www.sxc.hu

Dividendové akcie, které jsou držené dlouhodoběji, představují spíše konzervativnější způsob investování na akciových trzích. Jedná se často o pozvolně rostoucí společnosti, které svůj nadměrný zisk neumí vhodně zhodnocovat, věnují ho tak akcionářům prostřednictvím dividend. Zajímavý přehled dividendových akcií nabízejí například webové stránky americké burzy Nasdaq. Pokud je například ziskovost společnosti nižší než vyplácené dividendy, pak dividendy musí být logicky vypláceny z jiných zdrojů.

Zajímejte se tedy primárně o účetní ukazatele, nejen o vztah ceny akcií k zisku. Přečtěte si také názory analytiků, kde najdete informace, proč se daná společnost rozhodla vyplácet vysoké dividendy a zisk nereinvestovala dále do svého rozvoje. Pokud investujete dlouhodobě, je důležité následovat trendy. Budou nadále společnosti Coca-Cola či McDonalds oblíbené? Nepovede stále horšící se situace střední třídy k přesunu do levných obchodů, nebude z toho profitovat například Wallmart? (Tato společnost vám však vysokých výnosů na dividendách nepřinese).

Na pražské burze jsou také dividendové akcie, například ČEZ, Philip Morris či Pegas, kde je možné realizovat podstatně vyšších výnosů, než na termínovaných vkladech. Na druhé straně nezapomeňte, že zaplatíte také daň dividend, který vám sníží výnos o 15 %. Pokud jste větším investorem, pak se této dani můžete vyhnout tím, že přejdete do země, kde akcie zdaněné nejsou. Čtěte také: Jak „odklánět“ peníze?

Zlato

Riziko: střední

Autor: Michal Mikulenka

Investoři komoditám nevěří a investují své peníze spíše do akcií, které zaznamenávají rekordní růst. Každá akciová bublina však jednou splaskne a je jen otázkou, kdy k tomu dojde. „Těžit“ z toho může zlato, které se prodává přibližně za cenu 1260 dolarů za jednu unci. Řada těžebních společností také má kvůli nízkým cenám zlata problémy a jsou ve ztrátě, můžete tedy investovat také do akcií těžebních společností. Zlatu například věří analytik X-trade Brokers Jaroslav Brychta. Čtěte více: Zlato nekupujte, pokud věříte politikům

Nemovitosti

Riziko: nízké

Autor: www.isifa.com

Nemovitost vám může nabídnout zajímavé výnosy. Volte však raději nemovitosti v takových městech, kde lze očekávat, že bude poptávka po bydlení růst a tedy budou společně s tím růst i ceny. Ve městě, kde dochází k poklesu obyvatel, velice těžce svojí nemovitost pronajmete solidním nájemníkům. K investičním účelům volte nemovitosti spíše malé, u kterých máte nejvyšší výnos. Čtěte více: Jak správně pronajímat nemovitost?

Pokud chcete mít skutečně solidní nájemníky, musí nemovitost být v dobrém stavu. Zvažte tedy, zdali se vám vyplatí kupovat například levný cihlový byt, protože na něm ušetříte například 200 000 Kč oproti novostavbě. Poté ale zjistíte, že aby váš byt byl vůbec pronajímatelný, budete muset za rekonstrukci vynaložit nejméně 300 000 Kč. To není dobrá cesta.

Výhodnou investicí také mohou být ateliéry. Čtěte více: Ateliéry a studia. Jako investice i jako levné „bydlení“. S cenou nemovitostí můžete smlouvat a ušetřit. Čtěte více: Jak co nejvíce snížit cenu bytu?. Pokud nemáte dostatek hotovosti a chcete nemovitost kupovat také prostřednictvím hypotečního úvěrů, pak si můžete vyjednat podstatně nižší úrokovou sazbu, než je ta ceníková. Čtěte: Jak vyjednat snížení úrokové sazby u hypotéky?

Bitcoin

Riziko: vysoké až extrémně vysoké


Elektronická či internetová měna Bitcoin představuje zajímavou investici pro ty, kteří rádi riskují. Zatímco ještě v roce 2012 dosahovala cena bitcoinu kolem 10 dolarů, nyní je to více než 800 dolarů za jeden bitcoin. Přitom v prosinci 2011 dosáhl Bitcoin parity s dolarem. Pokud však chcete investovat, musíte si zodpovědět následující otázky. Je současná cena skutečně udržitelná? Nenajdou státy, které chtějí tuto měnu regulovat či zakázat, způsob, jak Bitcoin zničit? A nejsou zde i další rizika, která je potřeba vzít v úvahu? K tématu čtěte také: Bitcoin v nesnázích: hrozí mu 51% útok? (aktualizováno) A pokud koupím Bitcoin za 800 dolarů, nenasedl jsem na vlak už příliš pozdě?

Volatilita u této měny byla v minulosti extrémně vysoká, ceny skákaly ze dne na den, ale i z hodiny na hodinu, až o stovky dolarů. Zajímavé ale je, že se volatilita za období 30 dní výrazně snížila a ceny v tomto období oscilují kolem hodnoty 750–850 dolarů za jeden bitcoin.

