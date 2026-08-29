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3 měsíce investování zdarma u Portu a robotický vysavač Roborock se slevou 15 %

Redakce
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slevy
Autor: redakce a ChatGPT
Přinášíme další porci ověřených slev a akcí, které se aktuálně vyplatí – od zhodnocení úspor přes chytrou domácnost až po výbavu na začátek školního roku. Vybrali jsme nabídky, které mají skutečný přínos pro rodinný rozpočet, ne jen efektní procenta.
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Vyzkoušejte si investování u Portu bez poplatků

Kdo zvažuje, že přesune část úspor z běžného účtu do investic, může nyní vyzkoušet Portu.cz se správou portfolia zdarma po dobu tří měsíců. Stačí zadat kód VYZKOUSEJPORTU při registraci a po zbytek zkušební doby neplatíte žádné poplatky za správu. Ideální způsob, jak si ověřit, zda je pasivní investování to pravé, aniž by to hned něco stálo.

Roborock Qrevo 2 Pro se slevou 15 % na novinku

Čerstvá novinka Roborock Qrevo 2 Pro kombinuje vysávání i mytí podlah a nyní ji lze pořídit se slevou 15 %. Nabídka platí přímo na webu Roborock po zadání kódu QREVO2PRO15. U robotických vysavačů s automatickým mopováním jde o jednu z výhodnějších slev, které jsme letos zaznamenali.

Last minute dovolená u moře pod 10 tisíc? Ano, bez problému

Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.

Apple příslušenství od Cubenest se slevou až 60 %

Letní výprodej u Cubenest.cz nabízí slevy až 60 % na nabíjecí stanice, MagSafe doplňky, PowerCube zásuvky a řemínky k Apple Watch. Pokud majitelé Apple zařízení hledali vhodnou chvíli na dokoupení příslušenství, tahle akce se vyplatí projít. Sleva se uplatňuje přímo u vybraných produktů ve výprodejové sekci, kód není potřeba.

Domácí drogerie s výraznou slevou u Teta drogerie

Při koupi dvou kusů z oblíbených značek Ariel, Lenor, Jar nebo Ambi Pur získáte slevu 25 %, a kdo sáhne po dekorativní kosmetice, ušetří rovnou 50 % při koupi dvou produktů. Obě akce běží na e-shopu Teta drogerie bez nutnosti slevového kódu – stačí přidat do košíku odpovídající počet kusů.

Batohy a kufry Puccini s předškolní slevou

Před začátkem školního roku se hodí i akce na batohy, tašky na notebook a kabelky u značky Puccini – sleva 20 % s kódem BACK20. Kdo řeší spíš cestovní kufr, může využít výprodej se slevou 25 % s kódem PROMOS25. Obě nabídky najdete na webu Puccini.cz, kódy se zadávají v košíku.

Krmivo pro psy se slevou až 25 %

Majitelé psů ušetří u Krmivo-brit.cz, kde běží sleva 20 % na nejprodávanější produkty a 25 % na celý sortiment krmiv pro psy. Akce platí bez nutnosti slevového kódu přímo v cenách u vybraných kategorií, takže stačí nakupovat v uvedených sekcích e-shopu.

Alza: Google Pixel 11 je tady

Google Pixel 11 dorazil na Alzu – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.

  • Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
  • Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
  • Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč

Studentská sleva 20 % na obuv Timberland

Studenti a učitelé mohou u značky Timberland uplatnit slevu 20 % na vybrané produkty, kdo nakupuje ve větším objemu, ušetří při nákupu nad 200 dolarů rovnou 30 %. Nabídku najdete přímo na Timberland.com – jde o zahraniční e-shop s cenami v dolarech, počítejte proto i s náklady na dopravu.

Sportovní výživa Isostar se slevou až 20 %

Akční týden u Isostar.cz přináší slevu až 20 % na iontové nápoje, gely a tyčinky pro sportovce. Nabídka platí přímo na e-shopu Isostar.cz bez nutnosti kódu, sleva se odečítá automaticky u vybraných produktů.

Zdravé potraviny se slevou 11 %

Milovníci zdravé výživy ušetří u Superpotraviny-naturalis.cz, kde na značky Naturalis a Semante platí sleva 11 % s kódem ACLETO. Nabídku uplatníte přímo na webu e-shopu zadáním kódu v košíku.

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