3 měsíce investování zdarma u Portu a robotický vysavač Roborock se slevou 15 %

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Domácí drogerie s výraznou slevou u Teta drogerie
Při koupi dvou kusů z oblíbených značek Ariel, Lenor, Jar nebo Ambi Pur získáte slevu 25 %, a kdo sáhne po dekorativní kosmetice, ušetří rovnou 50 % při koupi dvou produktů. Obě akce běží na e-shopu Teta drogerie bez nutnosti slevového kódu – stačí přidat do košíku odpovídající počet kusů.
Batohy a kufry Puccini s předškolní slevou
Před začátkem školního roku se hodí i akce na batohy, tašky na notebook a kabelky u značky Puccini – sleva 20 % s kódem BACK20. Kdo řeší spíš cestovní kufr, může využít výprodej se slevou 25 % s kódem PROMOS25. Obě nabídky najdete na webu Puccini.cz, kódy se zadávají v košíku.
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Majitelé psů ušetří u Krmivo-brit.cz, kde běží sleva 20 % na nejprodávanější produkty a 25 % na celý sortiment krmiv pro psy. Akce platí bez nutnosti slevového kódu přímo v cenách u vybraných kategorií, takže stačí nakupovat v uvedených sekcích e-shopu.
Alza: Google Pixel 11 je tady
Google Pixel 11 dorazil na Alzu – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.
- Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
- Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
- Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč
Studentská sleva 20 % na obuv Timberland
Studenti a učitelé mohou u značky Timberland uplatnit slevu 20 % na vybrané produkty, kdo nakupuje ve větším objemu, ušetří při nákupu nad 200 dolarů rovnou 30 %. Nabídku najdete přímo na Timberland.com – jde o zahraniční e-shop s cenami v dolarech, počítejte proto i s náklady na dopravu.
Sportovní výživa Isostar se slevou až 20 %
Akční týden u Isostar.cz přináší slevu až 20 % na iontové nápoje, gely a tyčinky pro sportovce. Nabídka platí přímo na e-shopu Isostar.cz bez nutnosti kódu, sleva se odečítá automaticky u vybraných produktů.
Zdravé potraviny se slevou 11 %
Milovníci zdravé výživy ušetří u Superpotraviny-naturalis.cz, kde na značky Naturalis a Semante platí sleva 11 % s kódem ACLETO. Nabídku uplatníte přímo na webu e-shopu zadáním kódu v košíku.
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