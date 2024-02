Kde pořídit svůj první bitcoin? Poradíme, na jakou otázku byste si předtím měli odpovědět

Bitcoin můžete nakoupit ve směnárně, na burze, v bitcoinmatu nebo si ho koupit od jiné osoby. Při rozhodování o konkrétním způsobu je dobré zvážit, jestli chcete jít z nějakého důvodu cestou anonymního bitcoinu, nebo vám nevadí si pořídit bitcoin s identifikací.

V souvislosti s touto problematikou se setkáte se zkratkou KYC (know your customer). Jde o legislativní požadavek, kterému se musí podřizovat všechny finanční instituce, ale například i bitcoinové burzy nebo směnárny. Za účelem boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu musí všechny tyto subjekty dle § 9 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) identifikovat své zákazníky, uchovávat o tom záznamy a předávat je státním orgánům. Z toho tedy vyplývá, že o pořízení bitcoinů z burzy a směnárny o tom zůstane oficiální záznam.

Poslechněte si třetí díl podcastu Bitcoin a blondýna





Bitcoin byl ale navržen jako peer-to-peer, takže se dá používat i bez prostředníka. Můžete si tak pořídit bitcoiny například přímo od jiné osoby, která se s vámi může podělit o bitcoiny bez identifikace (tzv. noKYC). Anonymně můžete pořídit tuto kryptoměnu také z bitcoinmatu, tam ale jen za určitých podmínek. Podrobněji se problematice bitcoinů bez KYC věnuje Tomáš Krause na svém webu Bitcoinvkapse.cz.

Burza, kde se obchoduje bitcoin, funguje stejně jako jiné burzy. Když se cena nabídky i poptávky potká, dojde k transakci. Buď můžete nakupovat na burze za aktuální nabízenou cenu, nebo nastavit pokyn k nákupu, až cena klesne na určitou úroveň. V dnešním dílu podcastu Bitcoin a blondýna najdete tip na českou burzu i aplikaci, se kterou můžete nákupy na této burze jednoduše nastavit podle svých požadavků. Navíc dostanete tip, jak za nákup na burze získat pětistovku.

I provoz bitcoinových směnáren se podobá klasickým směnárnám s fiat měnou. Bitcoiny tu nakoupíte jednoduše na pár kliků s tím, že při nákupu akceptujete prostě nabízený kurz. Drtivá většina bitcoinových směnáren funguje čistě online, pár výjimek má i kamennou pobočku. V podcastu Tomáš prozradil tipy na pár konkrétních důvěryhodných směnáren. U jedné z nich můžete nákupem přes web Bitcoinvkapse.cz získat navíc bonus ve výši 300 Kč.

Bitcoinmat umožňuje nakoupit bitcoin bez identifikace. Nákup ale musí být do určité částky, poté už i provozovatel bitcoinmatu podléhá povinnosti vás při transakci ověřit. Bitcoinmaty najdete většinou v nákupních centrech. Vypadají jako bankomaty a nákup z nich zvládne podle návodu i začátečník. Jen k tomu potřebuje bitcoinovou peněženku, na kterou se měna převede.

Bitcoiny identifikace můžete pořídit i od jiné osoby. Bitcoiny prodávají samotní těžaři, i když k nim nemusí být jednoduché se dostat. Navíc budou bitcoiny často prodávat spíš na mimoburzovních trzích a ve velkém. Od nich se dá pořídit ten nejčistší bitcoin. Nebo ho můžete koupit od někoho přes různá diskusní fóra nebo komunity, naráží Tomáš například na iniciativu jednadvacet.org a přidává i tip na českou aplikaci, která funguje jako prostředník pro zadávané poptávky nákupu a nabídky prodeje bitcoinů, které pak umí spárovat například s ohledem na místo vašeho bydliště.

Aplikace navíc s vaším souhlasem může využít vaše kontakty a hledat potenciálního „obchodního partnera“ buď přímo ze skupiny vašich kontaktů, nebo ze skupiny kontaktů vašich kontaktů. Tím můžete vybírat z velké skupiny lidí, jejichž spolehlivost si můžete před transakcí ověřit u svého známého.

Ve třetím dílu našeho podcastu si také vysvětlujeme, k čemu může být užitečný bitcoin bez identifikace (noKYC), na co dát pozor, aby bez vaší identity zůstal i nadále, jak bezpečně koupit bitcoin od někoho jiného, na co určitě nezapomenout poté, co si bitcoin pořídíte, a jakou metodou jednoduše a spolehlivě bitcoin nakupovat, když ho chcete shromažďovat dlouhodobě.





V příštích dílech se budeme věnovat především tomu, jak bitcoin bezpečně uchovávat, abyste o něj nepřišli.

Poslechnout si ho ale můžete i tady: