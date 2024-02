Bitcoin není pyramida ani zázrak, co z vás udělá přes noc milionáře. Proč by vás měl zajímat?

Bitcoin je zatracovaný jako nebezpečný volatilní výstřelek s nejistou budoucností, ale i obdivovaný pro pohádkové zhodnocení, které v minulosti svým držitelům přinesl, když byli „ve správný čas na správném místě“ (rozuměj: když před lety pořídili bitcoiny za zlomek jeho současné ceny).

Poslechněte si první díl podcastu Bitcoin a blondýna a vyhrajte tričko od firmy Trezor. Soutěžní otázku najdete dál v textu.

Je pravda, že portfolio manažeři investičních společností vůči němu zůstávají obezřetní a stále opakují, že něco tak volatilního by mělo být jen malou součástí portfolia. Navíc historické pohádkové zisky z bitcoinu se už (asi?) nezopakují, protože doby překotného růstu hodnoty bitcoinu jsou za námi.





Zároveň se ale bitcoin ve společnosti etabloval natolik, že s ním třeba zaplatíte na Alze, americká Komise pro cenné papíry (SEC) nedávno schválila 11 spotových burzovně obchodovaných fondů (ETF) vázaných na bitcoin a podíváte-li se na křivku hodnoty bitcoinu, dlouhodobě roste.

Proč by vás měl bitcoin zajímat?

Bitcoin vytvořil člověk nebo skupina lidí pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Tuto kryptoměnu není možné nijak replikovat. Dostanete se k ní jen tak, že si ji vytěžíte nebo ji získáte od někoho, kdo ji už vlastní. Celkově má být vytěženo necelých 21 mil. bitcoinů, což je mez nastavená v samotném kódu. Těžba se postupně zpomaluje tak, že poslední bitcoiny by měly být vytěžené v roce 2140 (drtivá většina by ale měla být „na světě“ už kolem roku 2030).

Fiat měna je národní měna s nuceným oběhem, tvořená a regulovaná mocí úřední. Tedy česká koruna, euro, dolar atd.

Bitcoin nikdo nevlastní a nikdo ho nemůže vypnout. Je to měna krytá matematikou, říká v podcastu Tomáš Krause, který si s bitcoiny pohrává už léta a provozuje také web Bitcoinvkapse.cz.

Podle něj by nás měl bitcoin zajímat, protože současné peníze (tzv. fiat měna) přestaly plnit funkci uchovatele hodnoty, takže při dlouhodobém spoření o nemalou část přijdeme kvůli inflaci.

Právě tuhle bolest může bitcoin řešit, protože ho nemůže generovat nikdo jiný než těžaři a proto je tato kryptoměna soustavného znehodnocování zásahy zvenčí ušetřena.

Jakákoliv změna v tom programu bitcoinu jde udělat jen tak, že se na ní shodne strašně moc lidí. Všichni, kteří jsou v tom zainteresovaní, například provozovatelé uzlů nebo těžaři. A nikdo z nich samozřejmě nepůjde proti svému byznysu , myslí si Tomáš Krause.

Zároveň v podcastu upozorňuje i na to, že bitcoiny nejsou anonymní (podrobněji o tom budeme mluvit v některém z dalších dílů). Bitcoin není žádný nástroj pro teroristy, v těch transakcích je všechno vidět když víš, jak to máš hledat, vyvrací Tomáš další mýtus s poukazem na to, že můžete na internetu najít například informaci, že právě Satoshi Nakamoto má v držení více než milion bitcoinů a tento objem se za celá léta nijak nezměnil. Kdyby i jen část měny prodal, bude to v transakcích vidět.

Vysvětlujeme Inflace v posledních letech byla neobvykle vysoká a potýkal se s ní vesměs celý svět. Tzv. inflační cíl, ke kterému se snaží centrální banka směřovat, jsou 2 %. Je to proto, že měření inflace ji často vychyluje nad reálný stav, protože nedokáže dost pružně reagovat na aktuální nákupní preference spotřebitelů např. při slevách. Jde o tzv. substituční zkreslení. Centrální banky se navíc pozitivním inflačním cílem, který slouží jako jakási rezerva, snaží eliminovat riziko, že se ekonomika dostane do deflace a deflačního očekávání, které s sebou nesou řadu negativních efektů pro ekonomiku.

V prvním dílu našeho podcastu se dále bavíme i o dalších funkcích, které bitcoin může nabídnout. Proč ho nazýváme bankou v kapse, která může být pro některé lidi darem z nebes? A proč právě bitcoin a ne jiné kryptoměny?





V příštích dílech se budeme věnovat například tomu, jak celý systém bitcoinu funguje, kde ho můžete koupit a jak ho bezpečně uchovávat, abyste o něj nepřišli.

Poslechnout si ho ale můžete i tady: