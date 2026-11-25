V příštím roce plánuje zvýšit mzdy svým zaměstnancům více než 68 % českých firem. Nejčastěji podniky počítají s růstem mezd do 4 %, více než čtvrtina ale plánuje přidat lidem i výrazněji. Informace vyplývají z výsledků podzimního šetření mezi zaměstnavateli Hospodářské komory ČR.
Se zvýšením mezd o méně než 4 % počítá v příštím roce 36,7 % dotázaných firem. Dalších 27,8 % podniků plánuje navýšit mzdy o 4 až 8 %. Výraznější růst mezd (nad 8 %) připouští jen 4 % firem. Přidávat svým lidem naopak nebude 29,5 % oslovených respondentů. 2 % dotázaných firem pak dokonce plánuje mzdy snižovat.
Nejčastěji budou podle šetření Hospodářské komory přidávat zaměstnancům velké firmy (93,6 %). Mezi středními podniky to plánuje 81,1 % dotázaných a mezi malými pak 76,1 %. Z hlediska jednotlivých sledovaných odvětví porostou výplaty nejčastěji u firem ve zpracovatelském průmyslu (85 %) a ve stavebnictví (78,8 %).
Ve kterých oborech se bude přidávat? Podívejte se v našem samostatném textu:
Růst mezd je příznivou zprávou pro zaměstnance a může dále podpořit spotřebu domácností, která je důležitým motorem české ekonomiky. Je ale potřeba vnímat i druhou stránku mince. Pokud mzdy rostou rychleji než produktivita práce, zvyšuje to firmám náklady na práci, což může zhoršit jejich nákladovou konkurenceschopnost, vytvářet tlak na inflaci a omezovat prostor pro investice do rozvoje. Dlouhodobě udržitelný růst mezd proto potřebuje oporu v růstu produktivity – tedy v investicích do moderních technologií, inovací a vzdělávání, uvedl k výsledkům Komorového barometru prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Náklady na pracovní sílu jsou podle řady firem vysoké. Jako jednu z hlavních překážek svého rozvoje ji označuje 55,5 % dotázaných. V průzkumu šlo o druhou nejčastěji zmiňovanou bariéru, hned po vysoké regulatorní a administrativní zátěži.
I proto podniky zůstávají v rozšiřování personálních kapacit zdrženlivé. Během prvního letošního pololetí 16,2 % z nich navýšilo počet svých zaměstnanců, ale 17,6 % dotázaných počty naopak snižovalo. Pro druhou půli roku počítalo se zachováním počtu svých lidí 72,8 % oslovených firem, 15 % počítalo s navýšením a 12,1 % naopak se snížením počtu lidí.
Podle analytika Hospodářské komory Romana Rendy nemusí nízký podíl firem, které plánují nabírat nové zaměstnance, nutně odrážet slabou poptávku po pracovní síle, ale spíš problémy s obsazováním pracovních pozic kvůli nesouladu mezi nabízenou a poptávanou kvalifikací uchazečů.
Šetření Hospodářské komory se zúčastnilo 346 respondentů. Sběr dat probíhal od 21. srpna do 3. září 2026.