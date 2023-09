Zubní prohlídky hrazené pojišťovnou. Na kolik jich máte doopravdy nárok?

Autor: Depositphotos

Dospělí lidé ve věku od 18 let mají nárok na dvě zubní prohlídky, které jsou hrazeny z veřejného pojištění. Jedna prohlídka je preventivní a druhá je tzv. prohlídka registrovaného pojištěnce, která v případě potřeby navazuje na provedenou první preventivní prohlídku. Obsah a frekvenci zubní preventivní prohlídky stanovuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.





Preventivní zubní prohlídku (kód 00901, resp. 00946) můžete absolvovat zpravidla po uplynutí 11 měsíců od provedení poslední zubní preventivní prohlídky. Přijít na tzv. druhou zubní prohlídku (kód 00905) pak můžete v případě, kdy to určí zubní lékař, protože to váš zdravotní stav vyžaduje, a to nejdříve 5 měsíců od preventivního vyšetření.





Preventivní zubní prohlídka

V rámci preventivní zubní prohlídky stomatolog nejprve doplní pacientovu anamnézu. Následuje vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní. Součástí je také onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Druhá zubní prohlídka

Během druhé zubní prohlídky vám lékař provede orientační vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, kontrolu ústní a interdentální (mezizubní) hygieny.

Preventivní zubní prohlídka u těhotných žen

Těhotné ženy mohou během roku absolvovat dvě preventivní prohlídky (kód 00901, resp. 00946) v průběhu těhotenství. Odstup mezi jednotlivými prohlídkami je nejméně 3 měsíce.

Obsah preventivní zubní prohlídky u těhotných žen je stejný jako preventivní prohlídka u ostatních pacientů. Stomatolog musí budoucí maminku poučit o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte.

Preventivní vyšetření dále zahrnuje kontrolu ústní hygieny. V případě potřeby by s vámi měl lékař nacvičit ústní a mezizubní hygienu a jedenkrát ročně odstranit zubní kámen. To však v praxi téměř neprobíhá. Podle našeho sesterského webu Vitalia.cz je důvodem nedostatek času.

Preventivní prohlídka sice obsahuje řadu procedur, ale je neproveditelná v rozsahu hrazeném zdravotními pojišťovnami – podle typu praxe má na ni lékař jen cca 9–20 minut včetně příchodu a odchodu pacienta, uvádí web.

V předpisu je sice psáno třeba odstranění zubního kamene, ale na ně je tak jedna až dvě minuty – to je ono odtrhnutí části kamene za dolními řezáky, jak ho známe ze socialismu. Je dobře, že zubní lékaři odesílají indikované pacienty k zubní hygienistce, kde si zaplatí potřebný čas. Za minutu nic v odstraňování zubního kamene stihnout nejde a ne vždy se to podaří za první hodinu, řekl pro Vitalia.cz Roman Šmucler.