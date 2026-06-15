Ztráta kartičky pojištěnce: Co vás to bude stát a jak co nejsnadněji získáte novou

Modrou kartičkou, tedy průkaz pojištěnce (EHIC) prokazujeme u lékařů, že jste začleněni v systému zdravotního pojištění a pod jakou zdravotní pojišťovnu spadáme. V zahraniční nám tento průkaz může zajistit aspoň tu nejzákladnější péči (ale důrazně nedoporučujeme se spoléhat jen na ni).
V případě jeho ztráty je vaší povinností tuto skutečnost co nejdříve nahlásit zdravotní pojišťovně. Zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění k tomu stanovuje 8denní lhůtu od zjištění ztráty.
Způsobů, jak nahlásit ztrátu průkazu pojištěnce a zároveň požádat o nový může být několik. Konkrétní možný postup ale závisí na dané zdravotní pojišťovně. Většinou budete mít možnost udělat to online buď přes nějaké rozhraní dané pojišťovny pro klienty (zákaznický portál, aplikace), e-mailem nebo telefonicky. Samozřejmě zůstává i možnost zajít kvůli tomu na pobočku.
Při osobní návštěvě některé z našich poboček s vámi zaměstnanec VZP sepíše žádost a v případě potřeby vám na místě vystaví papírový náhradní doklad dočasně nahrazující standardní modrý plastový průkaz pojištěnce, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Doporučujeme se na pobočku objednat předem, aby byla vaše návštěva rezervována na konkrétní den i čas, popsala postup u Všeobecné zdravotní pojišťovny mluvčí Viktorie Plívová.
V ČR se podle ní pojištěnci VZP mohou dále prokazovat digitálním průkazem dostupný v mobilní aplikaci Moje VZP.
Jeho podoba se automaticky aktualizuje ve chvíli, kdy je nový průkaz pojištěnce vystaven, tedy dříve, než jej fyzicky obdržíte, upřesnila Plívová.
Pokud budete používat digitální verzi průkazu, pamatujte na to, že ji nelze využít k prokázání u lékaře v zahraničí. Pokud tedy zrovna míříte za hranice a ještě jste od své zdravotní pojišťovny neobdrželi novou plastovou kartičku, vyžádejte si náhradní papírový doklad, který je jí rovnocenný a můžete ho použít i v cizině. Jen nezapomeňte na to, že náhradní doklad má platnost tři měsíce od data vystavení. Pokud byste ztratili průkaz v zahraničí, obraťte se telefonicky nebo e-mailem rovnou na svou zdravotní pojišťovnu.
Nový plastový průkaz pojištěnce vám vyhotoví bezplatně, neudělá to ale na počkání. Čekat můžete i tři týdny. Průkaz vám pak zdravotní pojišťovna zašle poštou na vaši kontaktní adresu.