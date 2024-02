Ztracené klíče nebo ukradenou peněženku u Air Bank pokryjete novou pojistkou

Autor: Depositphotos

Air Bank začala nabízet pojištění platebních prostředků a osobních věcí od Maxima Pojišťovny. Pojištění se vztahuje kromě běžných osobních věcí, jako jsou klíče, notebook nebo mobil také na věci firemní.





Produkt kryje:





odcizení a ztrátu osobních i pracovních věcí, jako jsou mobil, brýle (včetně slunečních), tablet a notebook,

zneužití odcizené nebo ztracené platební karty,

odcizení peněz,

odcizení i ztrátu klíčů od domu i auta,

ztrátu a odcizení dokladů doma i v zahraničí.

Pojistné činí 50 Kč měsíčně. Za dvojnásobek je možné pojistit osobní věci všech členů domácnosti. Nový produkt si mohou zájemci sjednat přes aplikaci My Air.

V případě zneužití odcizené nebo ztracené karty pojišťovna vrátí částku do 100 000 Kč. To platí pro platby potvrzené PINem, který mohl někdo spatřit například při placení v obchodě, ale i platby na internetu ověřené metodou 3D Secure. U plateb, které nevyžadují potvrzení PINem nebo ověření metodou 3D Secure, pojištění kryje částky do výše 50 EUR. Tedy částky, za kterou by odpovídal klient a nebyla by bankou kompenzovaná, informoval Michal Kuzmiak, zástupce tiskové mluvčí Air Bank s tím, že opětovné pořízení odcizené elektroniky mladší 5 let pojišťovna proplatí do výše 50 000 Kč.

Kompletní limity uvádí banka na svém webu.

Limity nového pojištění Autor: Gabriela Hájková z webu Air Bank

V případě ztráty dokladů pojišťovna klientům kromě nákladů na jejich znovuvystavení zaplatí také 1000 Kč jako náhradu za čas strávený vyřizováním na úřadech. Pojištění platí po celém světě bez omezení, takže se vztahuje i na cesty do zahraničí.