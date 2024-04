Zrušte zákon o omezení prodejní doby, je zbytečný, žádají podnikatelé vládu

Vláda bude tento týden projednávat návrh poslanců Jana Bureše a Pavla Staňka (oba za ODS) na zrušení zákona o omezení prodejní doby. Návrh podporují velké podnikatelské organizace, jako je Hospodářská komora, Asociace nákupních center a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Argumentují tím, že zákon poškozuje zaměstnance obchodů, kterým brání v přivýdělku a negativně dopadá i na malé obchody, které zbytečně přicházejí o zákazníky. Zároveň si prý ani obyvatelé Česka ani po 8 letech existence tohoto zákona nezvykli, kdy je otevřeno a kdy ne, což údajně ukazuje na nesmyslnost tohoto zákona. Zákaz prodeje o svátcích platí od října 2016 a vztahuje se na prodejny s plochou přesahující 200 m2.





Neodůvodnitelné omezování svobody podnikatelů. Neobhajitelný státní paternalismus a snaha rozhodovat o tom, jak lidé mají nakládat se svým časem, stejně jako omezování možností zaměstnanců si přivydělat prací ve státní svátek. To jsou v kostce hlavní důvody, proč by měl být zákon zrušen. Stát má omezovat svobodné podnikání jen v případě, že pro to existuje jasný veřejný zájem. Tady ale žádný veřejný zájem pro poškozování jedné skupiny podnikatelů a jedné skupiny zaměstnanců neexistuje, říká tajemník úřadu Hospodářské komory Ladislav Minčič.





Ve svém důsledku pak zákon dopadá nejen na velké obchody, ale i na ty malé, které jsou součástí nákupních center.

V době, kdy jsou uzavřeny velké obchody, zaznamenávají nákupní centra velké propady zákazníků, a tak často uzavřou celé nákupní centrum. Místo pomoci malým obchodům jim tak stát škodí, upozorňuje Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center.

V neposlední řadě zákon znemožňuje zaměstnancům, kteří by přivítali možnost přivýdělku o svátcích, jít do práce.

Zaměstnanci pracují na směny a každý svátek, kdy může být otevřeno, máme přetlak těch, kteří by rádi získali příplatek za práci ve svátek. Ti, kteří chtějí být raději doma, si mohou směny naplánovat na jiné dny, doplňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Podle Prouzy sice v některých státech západní Evropy existuje regulace otevírací doby, ta však má své speciální historicko-kulturní a náboženské důvody.

Jako příklad lze uvést Švédsko či Itálii, kde veškerá omezení padla, nebo postupnou deregulaci v Německu a Rakousku, tedy v zemích, které jsou z tohoto hlediska nejvíce rigidní, říká Tomáš Prouza a dodává, že Česká republika jde v tomto ohledu proti stávajícímu trendu a místo podpory vlastní ekonomiky stát podnikání dál zbytečně komplikuje.

Podnikatelské organizace upozorňují, že výběr státních svátků je navíc zcela nahodilý, o některém svátku zavřeno je a o jiném zase naopak není. Ze 13 státních svátků v roce jsou obchody zavřené jen v 7 z nich. Zákazníci tak mají dodnes nejasno v tom, kdy si nakoupit mohou a kdy se musejí předzásobit.