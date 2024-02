Způsob zpětného dodanění odpočtů, které vám v minulosti snížily základ daně, se od letoška změnil

Úprava legislativy, která se týká rozšíření definice státem podporovaného spoření na stáří (jenž si můžete odečíst od základu daně), přinese do oblasti daní nové postupy. Nový zákon totiž mění postup v situaci, kdy byly porušeny stanovené podmínky (kvůli předčasnému ukončení smlouvy o penzijku či životku) a vy musíte dodanit odpočty od základu daně, které jste si v minulosti za tyto finanční produkty odečetli od základu daně. Podle nové právní úpravy bude rozhodující datum vzniku smlouvy.





Jde o zákon č. 462/2023 Sb., který upravuje zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří. Do konce roku 2023 bylo možné využít daňové výhody v rámci penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění. Od roku 2024 zákon hovoří o produktu spoření na stáří a dlouhodobé péči, vysvětluje Dagmar Kučerová, redaktorka sesterského serveru Podnikatel.cz v článku Přidanění penzijního a životního pojištění podle starých i nových podmínek.





Zaměstnanec musí při porušení podmínek rozhodných pro vznik nároku na odpočet od základu daně zaměstnavateli (do konce měsíce kdy k porušení došlo) oznámit, že bude muset vracet daňovou podporu finančního produktu.

V případě předčasného ukončení smlouvy o penzijku uzavřené podle původních podmínek dochází mimo zdanění příspěvků zaměstnavatele (15% srážkovou daní) zaniká také nárok na státní příspěvek. Nárok na dosud odečtené platby na penzijko od základu daně zaniká. Poplatník nemůže žádat o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele. Podává daňové přiznání v roce, ve kterém k porušení podmínek došlo. Částky, o které si v uplynulých letech snižoval základ daně, uvede zaměstnanec v daňovém přiznání jako ostatní příjem podle § 10 (jestliže jsou tyto částky vyšší než 20 000 Kč – podrobně v ustanovení v § 38g odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů), informuje autorka.

Dodanit je třeba i platby za životní pojištění (uzavřené dle podmínek platných do konce roku 2023) odečtené od základu daně, pokud byly porušeny zákonné podmínky, které nárok na odpočet zakládají. Daňové přiznání se opět podává za rok, kdy k porušení podmínek došlo. Jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů uvede poplatník částky, o které si v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snižoval základ daně (tj. uplatněné nezdanitelné části základu daně). Je ale třeba dodanit i případné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění. A to od roku 2015. Příspěvky byly dosud od daně z příjmů osvobozeny, při porušení podmínek nárok na osvobození ztrácí. Jedná se o příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů (zde i v případě částky nižší než 20 000 Kč). V daňovém přiznání se vyčíslí v části určené pro příjmy ze závislé činnosti, upřesňuje Kučerová.

Jak už jsme informovali, konsolidační balíček změnil podmínky pro podporované spoření na stáří. Daňová podpora u smluv uzavřených do konce minulého roku podmiňovala nárok na odpočet od základu daně pravidlem 60 + 60 (není možné vypovědět dříve než 60 měsíců od založení a ne dříve než v 60 letech).

U smluv uzavřených od roku 2024 se ale u daňově podporovaného produktu spoření na stáří podmínka časového testu prodloužila z 60 na 120 měsíců (věková hranice zůstala zachována), takže nově platí pravidlo 60 + 120 (není možné vypovědět dříve než 120 měsíců od založení a ne dříve než v 60 letech).

Produktem spoření na stáří pro účely daní z příjmů je:

penzijní připojištění se státním příspěvkem,

doplňkové penzijní spoření,

penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

soukromé životní pojištění,

dlouhodobý investiční produkt.

Daňově podporované je ale od letošního roku také tzv. pojištění dlouhodobé péče

V případě porušení podmínek u daňově podporovaného produktu uzavřeného od roku 2024 je opět nutné v rámci daňového přiznání dodanit odpočty za deset let zpětně.

Nově tato povinnost neplatí jen pro soukromé životní pojištění, ale obecně pro všechny daňově podporované produkty při porušení podmínek, včetně příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření u odbytného při předčasném ukončení smlouvy (na rozdíl od předchozí právní úpravy). Porušením podmínek samozřejmě přihází účastník o poskytnuté státní příspěvky, poskytovatel produktu zdaní 15% srážkovou daní výnosy, popisuje redaktorka serveru Podnikatel.cz s tím, že je nutné dodanit jako příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů (ZDP) dosud osvobozené příspěvky zaplacené zaměstnavatelem (osvobození zaměstnaneckého benefitu do limitu 50 000 Kč ročně), a to v předchozích 10 letech (vč. roku, kdy došlo k porušení podmínek). Tyto dosud osvobozené příjmy se stávají příjmem ze závislé činnosti (jejich výši zjistí zaměstnanec z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele). Zdaní se i v případě, že jsou nižší než 20 000 Kč, upozornila Kučerová. Výjimku mají podle ní jen příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění zaplacené do roku 2015. Ty totiž v případě porušení podmínek zdaní sama pojišťovna.

Přímo příspěvky, o které jste si v předchozích deseti letech snížili základ daně dodaníte jako příjem dle § 10 ZDP. Zde pouze v případě, že jsou vyšší než 20 000 Kč.

Další podrobnosti včetně vysvětlení přechodných ustanovení najdete v článku Přidanění penzijního a životního pojištění podle starých i nových podmínek.