Zonky snížily úrokovou sazbu u půjček, nově začínají na 4,49 % ročně

Autor: PNM International

Online platforma Zonky, kterou provozuje společnost Air Bank ze skupiny PPF, snížila od 21. února 2024 úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů o 0,5 % p.a., nově tedy můžete získat sazbu od 4,49 % ročně. Půjčku můžete dostat ve výši o 5000 Kč do 1,2 mil. Kč a to na období 1 roku až do 10 let.





Minulý rok byl pro P2P platformu Zonky rekordní, poskytli jsme půjčky v celkové hodnotě přes 6,5 miliardy korun a naši půjčku již využilo více než 110 000 klientů, říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank a Zonky.





Princip platformy Zonky spočívá v tom, že spojuje dohromady lidi, kteří chtějí vydělávat na půjčkách peníze někomu jinému a zájemce o půjčku. Na jedné straně stojí investor, který prostřednictvím Zonky poskytuje peníze, na kterých získává roční zhodnocení (průměrný výnos je podle Zonky 6,03 %, ale to být také 3 % nebo 10 %, podle zvolené investiční strategie), na druhé straně žadatel o půjčku.

V první fázi, po schválení půjčky žadateli, peníze poskytuje přímo Zonky a poté tuto půjčku v následujících cca 2 dnech nabízí jako příležitost investorům. V současné době Zonky nabízí pro investory již jen službu Rentiér, která je založena na automatické alokaci vložených finančních prostředků do spotřebitelských úvěrů na základě speciálního algoritmu.

Nově snížená úroková sazba odráží čerstvá data o překvapivém zpomalení inflace pod očekávanou mez. Lednová inflace klesla na 2,3 %, což je signál pro Českou národní banku, aby se začala zabývat dalším snížením repo sazby, což se odrazí i u bank a dalších poskytovatelů úvěrů.