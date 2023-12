Změny u povinného ručení schválila Sněmovna. Začnou ale platit později, než se předpokládalo

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i návrh doprovodného zákona. Obě předlohy teď míří do Senátu.





Jedním z hlavních důvodů je implementace požadavků evropské (tzv. motorové) směrnice do českého práva kvůli sjednocení pravidel napříč státy EU. Protože šlo o velký rozsah změn, byla transpozice řešena novým zákonem.





Návrh počítá s navýšením minimálních limitů pojistného plnění u povinného ručení pro riziko újmy na zdraví či smrti (na jednu osobu) či na majetku (na celou škodu) ze současných 35 na 50 mil. Kč.

Dojde také k rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti. Novinka vyplyne z nové definice vozidla, kterým se nově rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost přesahuje 25 km/h, resp. je vyšší než 14 km/h a zároveň provozní hmotnost větší než 25 kg (do kategorie vozidel spadají také přípojná vozidla).

Zákon také stanovuje, že za motorová vozidla pro účely pojištění se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Změna tedy nově ovlivní například některé elektrické koloběžky nebo dvoukolové dopravníky. Vztahovat se ale může i na golfová vozítka nebo sněžné skútry.

Elektrokola z povinnosti mít povinné ručení dostala výjimku s tím, že primárním zdrojem energie je šlapání, a ne jen přípojný motor. Platit bude i pro invalidní vozíky a zahradní malotraktory, pro druhé zmíněné ale jen v případě, že se pohybují na soukromém pozemku. V případě, že byste s nimi vyjeli na komunikaci, půjde o vozidlo, které musí mít pojištění.

Provoz vozidla bude pro účely pojištění odpovědnosti definován jako jakékoliv použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Odpadnou tak sporné případy, kdy došlo k nehodě mimo komunikaci, která je určena k pohybu daného dopravního prostředku.

Sjednat pojištění odpovědnosti bude nově přenesena z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele. Povinnost se ale nebude vztahovat na řidiče, který si auto dočasně krátkodobě vypůjčil, stejně jako na krátkodobého uživatele sdílených koloběžek, který si ji vlastně na chvíli pronajímá.

Zelené karty také už nebudou sloužit k prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území ČR (pro cesty do zahraničí je budete potřebovat i nadále). Nahradí je on-line evidence pojištění, takže to, že máte povinné ručení, budou moci policisti zkontrolovat, aniž by vás zastavili.

Účinnost nového zákona je nyní nejistá. Jasné je jen to, že nenastane 23. prosince, jak bylo původně plánováno. Předlohu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Účinnost zákona nastane druhý měsíc následující po vyhlášení ve Sbírce zákonů. V případě, že by vyšel ve Sbírce v lednu, nastane účinnost od 1. března. Kvůli přechodu na online systém výměny dat kvůli rušení zelených karet pro vnitrostátní účely poběží u této změny navíc ještě šestiměsíční přechodné období.