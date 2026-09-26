Změna zdravotní pojišťovny k 1. 1. 2027: Pokud chcete přejít jinam, máte poslední dny

Pokud chcete od 1. ledna 2027 přejít k jiné zdravotní pojišťovně, musíte přihlášku podat nejpozději do 30. září 2026 včetně. Změna je bezplatná, ale termín je pevně stanovený a později podaná žádost už nebude pro lednový přechod platit a k přechodu dojde až k 1. 7. 2027.
Zdravotní pojišťovnu můžete změnit 1x za 12 měsíců, přičemž přestup do nové pojišťovny je možný pouze k 1. lednu nebo k 1. červenci. Pokud tedy chcete začít rok 2027 u jiné pojišťovny, máte čas jen do konce září 2026.
Jaký je postup
Přihlášku nepodáváte své současné zdravotní pojišťovně, ale té nové, ke které chcete přejít. Nová pojišťovna následně změnu oznámí vaší původní pojišťovně.
Přihlášku můžete podat podle možností konkrétní pojišťovny osobně na pobočce, elektronicky nebo prostřednictvím online formuláře.
Od ledna 2027 pak bude vaše zdravotní péči evidovat nová pojišťovna. A pak se to dělí:
- Zaměstnanci: Pouze zaměstnavateli oznámíte změnu a on se o zbytek postará.
- OSVČ a OBZP: Zálohy budete platit už nové pojišťovně. OSVČ pak za uplynulý kalendářní rok budou přehledy podávat původní pojišťovně
Nevybírejte jen podle příspěvků
Důvodem ke změně nejčastěji jsou inzerované a nabízené příspěvky z fondů prevence. Ale to by pro vás neměl být hlavní argument.
Ověřte si hlavně, zda má nová pojišťovna smlouvu s vašimi lékaři, jinak se vám ošetření u něj značně zkomplikuje (a prodraží), nebo budete muset hledat smluvího lékaře nové pojišťovny.
Děti mohou mít jinou pojišťovnu
Každý člen rodiny může být pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny. Pokud chcete změnit pojišťovnu také dítěti, přihlášku za něj podává zákonný zástupce.
Vyberte si včas bonusy
Jakmile se vaše stávající pojišťovna dozví o vašem plánovaném odchodu, už vám neprolatí žádné nabízené bonusy. Proto si je vyberte ještě před změnou, resp. požádejte včas o jejich proplacení. To také můžete udělat online v zákaznické administraci zdravotních pojišťoven, nebo osobně na pobočce.