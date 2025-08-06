Měšec.cz  »  Změna v Direct auto. Ředitelem Birne se stal Pavel Prouza

Změna v Direct auto. Ředitelem Birne se stal Pavel Prouza

Monika Veselíková
Včera
Vedení týmu společnosti Birne, která nabízí operativní leasing, přebírá od 1. srpna 2025 Pavel Prouza. Podílet se bude i na směrování Direct auta – obě společnosti jsou součástí skupiny Direct Group.

Na pozici CEO značky Birne Prouza střídá Lukáše Černa, který se bude v Direct Group nově věnovat projektům v rámci investičního pilíře.

Prouza se chce v Birne zaměřit především na digitální růst. Posledních 10 let jsem se věnoval disrupci dopravního sektoru. V rámci příchodu do Birne chci nasbírané zkušenosti zužitkovat a docílit toho, aby se Birne stalo synonymem pro nejlehčí cestu k autu pro každého, říká.

Pavel Prouza stál za vstupem německého Flixbusu na český trh a posléze řídil jeho aktivity v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zkušenosti sbíral rovněž ve firmách BlaBlaCar, Socialbakers nebo Leo Burnett. Studoval na Anglo-americké univerzitě v Praze a na International School of Helsinki.

Příchod Prouzy vítá i současný ředitel Direct auto David Hofman. Člověka se znalostmi a dovednostmi, kterými Pavel disponuje, si velice cením a je mi potěšením uvítat ho právě u nás. Věřím, že jeho zkušenosti především z oblasti dopravy budou pro Direct auto značným přínosem.

Společnost Direct auto nově vede David Hofman

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

