Změna předčasných důchodů a úprava valorizace mají zelenou. Dříve než o 3 roky do důchodu nepůjdete

Autor: Shutterstock

Místo mimořádných valorizací důchodů v případě vysoké inflace nebo jiných podobných pohrom budou napříště jen dočasné přídavky ke stávající penzi. Pravidelná roční valorizace, která probíhá vždy v lednu každého roku, zůstane zachována. A do předčasného důchodu už budete moct odejít nejdříve 3 roky před řádným termínem.





Všechny tyto změny posvětil 26. července 2023 ve 3. čtení Parlament a odeslal tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí do Senátu. Hlavní změna spočívá v revidovaném způsobu valorizace důchodů, který má být spravedlivější a zejména trvale udržitelný.





Důchody jsou nyní v poměru vůči průměrné mzdě nejvyšší v celé historii. Po červnové valorizaci dosáhl průměrný starobní důchod částky 20 200 korun měsíčně. Předpokládáme, že v lednu to bude dokonce 20 700 korun. Cílem nového systému je také předejít prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími důchodci, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchody budou stále pravidelně navyšovány jako doposud, a to vždy k 1. lednu. Navýšení má vždy kompenzovat inflaci a třetinu reálných mezd. Je to model, který v Česku fungoval do konce roku 2017. V případě, kdy nás postihne vysoká inflace nebo prudké zdražení energií, jako tomu bylo uplynulém roce, se už důchody nebudou mimořádně valorizovat. Namísto toho budou senioři dostávat mimořádné příspěvky, a to pouze po dobu, kdy vysoké náklady trvají. Po odeznění nepříznivých vlivů se pak tyto příspěvky zase přestanou vyplácet.

Podle ministerského návrhu také odzvoní předčasným důchodům, do kterého jste mohli doposud odejít už 5 let před datem řádného starobního důchodu. Nově si budete muset počkat až do termínu 3 roky před řádným důchodem a navíc dostanete méně peněz, než bylo doposud.

Váš výpočtový základ bude nižší o 1,5 % za každých 90 dní, o které si zkrátíte dobu ekonomicky aktivního života. Pokud se rozhodnete odejít do předčasného důchodu o 3 roky dříve, přijdete tedy o až 18 % z výpočtového základu (12 × 90 dní). Procentní výměry předčasných starobních důchodů se poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku.

Kromě toho zde nastane další podmínka, kterou budete muset splnit pro přiznání předčasného důchodu, a tou je doba pojištění trvající minimálně 40 let.

Cílem těchto změn je omezit vysoký počet odchodů do předčasného důchodu a zajistit, aby byla tato možnost využita pouze ve specifických případech, nikoli jako standardní volba pro vysoké procento žadatelů o důchod. Zabrání se také tomu, aby odchod do předčasného důchodu byl výhodnější než odchod do důchodu řádného, uvedl Marian Jurečka.

Pokud návrh projde celým legislativním procesem, pak bude platit pravděpodobně už od 1. září 2023. Opatření spočívající v zavedení podmínky získání 40 let pro nárok na předčasný důchod bude mít účinnost odloženou o jeden rok kvůli nezbytné přípravě plátců důchodu na jeho implementaci.