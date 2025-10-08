Zlevňování hypoték zrychlilo. Jak sazby může ovlivnit nová vláda?

Hypoteční sazby během října klesly nejvíce od začátku roku. Průměrná nabídková sazba klesla o 0,08 procentního bodu na 4,91 % p. a., což je nejnižší hodnota od dubna 2022. Informace vyplývají ze zprávy o vývoji ukazatele Swiss Life Hypoindex.
Podle údajů z Hypoindexu za tímto vývojem stojí hlavně výrazné zlevnění pětiletých fixací. Zatímco ještě v září se jejich průměrná nabídková sazba pohybovala nad pětiprocentní hranicí (5,15 %), v říjnu klesla na 4,80 % p. a. Pětileté fixace tak jsou nyní výhodnější než úvěry se sazbou na jeden rok, kde říjnová sazba činila 4,92 % p. a. – tedy o 0,2procentního bodu méně než v září.
Zajímavé je, že u tříletých fixací, které spolu s dvouletým fixem nyní patří k nejoblíbenějším, se průměrná nabídková sazba v říjnu zvýšila o 0,6procentního bodu na 4,57 % p. a. I tak zůstávají tříleté fixy nejvýhodnější variantou na trhu.
Banky nejsou v přístupu jednotné
Jak upozornil Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select, banky teď volí u hypoték rozdílné strategie:
Některé instituce – především ty s vyšším podílem dlouhodobě fixovaných hypoték – postupně ruší slevy z úrokových sazeb, aby kompenzovaly rostoucí náklady na zdroje. Naopak menší nebo nově aktivnější banky přicházejí s cílenými podzimními kampaněmi a chtějí přitáhnout nové klienty. Tyto akční slevy však bývají časově omezené a nejčastěji podmíněné využitím dalších produktů, jako je pojištění schopnosti splácet, běžný účet či investice.
Trh se podle něj nyní nachází v rovnovážné fázi, kdy se jednotlivé úpravy sazeb navzájem vyvažují, takže ukazatel Hypoindex je teď relativně stabilní.
Přetrvávají inflační tlaky z domácí ekonomiky patrně neumožní ČNB další snížení sazeb. Tento opatrný postoj se promítá i do přístupu komerčních bank – většina z nich nyní spíše vyčkává a nové ceníky upravuje jen kosmeticky. Hypoteční trh tak zůstává v napjatém očekávání dalšího rozhodnutí centrální banky, které by mohlo přijít na přelomu roku, odhaduje Sýkora.
Sazby a politika
Aktuální přešlapování na místě bude v souvislosti se sazbami u hypoték podle společnosti Swiss Life Select ještě pokračovat.
Globální nejistota, kterou přinesla nová americká administrativa, udržuje hypoteční sazby na stávajících úrovních – především proto, že je mimořádně obtížné odhadnout další makroekonomický vývoj. Inflace se sice zdá být pod kontrolou, avšak jakýkoli nečekaný krok Donalda Trumpa může situaci rychle změnit. Tarify, geopolitika, politická situace i inflace – to vše nahrává obezřetnosti, kterou se vydala i Česká národní banka a kterou jasně akcentovala na svém posledním zasedání, vysvětlil také Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Podle něj zůstává otázkou, jak do vývoje sazeb promluví nová česká vláda vedená Andrejem Babišem. Ten na některých billboardech v rámci volební kampaně sliboval mimo jiné i levnější hypotéky.
Pravda je však taková, že předseda vlády nemá prakticky žádné nástroje, jak ceny hypoték ovlivnit – snad s výjimkou politického tlaku na vedení ČNB. Naopak vidím riziko v možném růstu inflace, a to v důsledku předvolebních slibů, které mohou výrazně zatížit státní rozpočet. Takový vývoj by mohl vést spíše ke zdražení hypotečních úvěrů. Nechme se tedy překvapit, jakým směrem se situace v následujících měsících vyvine, uzavřel Kadeřábek.
Co když vám končí fixace?
V následujících měsících bude řadě českých domácností končit fixace. Jak už jsme uvedli výše, nyní patří dvou a tříleté fixace k těm nejoblíbenějším (a nejlevnějším). V minulosti to byly spíš pětileté fixy. Jak ale upozornil v našem podcastu David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance, spotřebitelé se stále nevzdali naděje, že sazby postupně klesnou na nízké úrovně, kterých jsme byli svědky ještě před pár lety.
Pokud fandíte kratším fixacím, neměli byste podle Sýkory šlápnout vedle:
Nejen s ohledem na nynější výši úrokových sazeb, ale také na jejich předpokládaný vývoj, bych doporučil volbu některé z kratších fixací – ideálně v délce tří let.
Jak ale zároveň upozornil, volba délky fixace je vždy individuální a měla by vycházet z vašich konkrétních potřeb a finančních možností. V období změny úrokové sazby je také možné provést mimořádnou splátky hypotéky, za kterou banka namůže účtovat žádné sankce a která zároveň není limitovaná svou výší.
Mimořádná splátka ale nemusí být vždy tím nejlepším finančním řešením.
Z čistě ekonomického pohledu záleží na tom, zda úroková sazba hypotéky převyšuje výnos, který klient dosahuje investováním volných peněz. Pokud se člověk rozhodne úspory využít na snížení dluhu, měl by si ponechat dostatečnou finanční rezervu – ideálně ve výši tří až šestinásobku měsíčních výdajů pro případ výpadku příjmů nebo nečekaných výdajů, upozornil Šimon Schloff, investiční analytik Swiss Life Select s tím, že se často vyplatí spíše peníze investovat, než je použít na rychlejší splacení hypotéky.
Dlouhodobě akciové fondy dosahují průměrných výnosů okolo 7 až 8 % p. a., zatímco úrokové sazby hypoték jsou dnes nižší. Ekonomicky tedy dává větší smysl alokovat přebytečný kapitál právě tímto způsobem. Elegantním řešením může být investovat volné prostředky a při refixaci se nebát hypotéku klidně i prodloužit. Inflace navíc z pohledu reálné hodnoty dluhu tento dluh částečně ‚umořuje‘. Z dlouhodobého hlediska z takového přístupu klient obvykle profituje, dodal Schloff.