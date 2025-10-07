Měšec.cz  »  Zkrachoval další dodavatel energií. Jak mají postupovat jeho klienti?

Zkrachoval další dodavatel energií. Jak mají postupovat jeho klienti?

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

28.1.25 4x/ Stop, konec, zastavit, krach, přerušení Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Operátor trhu (OTE) o víkendu oznámil, že chrudimská společnost AZ Energies s.r.o. pozbyla oprávnění dodávat elektřinu a zemní plyn. Krach společnosti se dotkne asi 2839 odběrných míst, jejichž majitelé si nyní musí do 6 měsíců najít jiného dodavatele.

Klienti zmíněné společnosti skončili po jejím krachu v režimu dodavatelů poslední instance (DPI) – od víkendu tedy hradí elektřinu a plyn dle jejich ceníků. Ty přitom bývají vyšší než u běžných smluv. 

Dodavatele poslední instance určuje Energetický regulační úřad, klienti zkrachovalých společností se k nim převádí automaticky. V praxi jde o dodavatele podle adresy odběrného místa a dané distribuční oblasti. Pro dodávku elektřiny je na území hlavního města Prahy a Roztok DPI Pražská energetika, pro oblast jižních Čech a Moravy na distribučním území EG.D je jím E.ON Energie a jinde v republice na distribučním území ČEZ Distribuce je dodavatelem poslední instance ČEZ Prodej.

U zemního plynu se v Praze a okolí jedná o Pražskou Plynárenskou, na distribučním území Gasnet je dodavatelem poslední instance Innogy a na území jižních Čech a části Vysočiny – distributora Gas Distribution, zastává roli DPI E.ON Energie.

Konkrétní odběratele dodavatel poslední instance každopádně vždy kontaktuje sám, do 5 dnů o krachu dodavatele původního.

O kolik nám zdraží energie, až se zavedou emisní povolenky pro domácnosti?
O kolik nám zdraží energie, až se zavedou emisní povolenky pro domácnosti?
0:00/

Odejít od dodavatele poslední instance lze kdykoli, bez jakýchkoli omezení či sankcí. Smlouvu s novým dodavatelem je ovšem nutné uzavřít nejpozději do 6 měsíců. Nový dodavatel se následně postará o veškeré formality a klienty z režimu DPI vyvede, vysvětluje postup Jiří Matoušek, člen představenstva správní rady Centropol Energy.

Pokud by k přechodu nedošlo, odběrná místa se automaticky převedou ke stejným DPI na běžné ceníky na dobu neurčitou. Pokud patříte mezi klienty AZ Energies, měli byste si také podle Matouška zkontrolovat platební příkazy a bývalému dodavateli ihned přestat hradit zálohy. 

S hledáním nového dodavatele pak pomůže například bezplatný srovnávač energií provozovaný Energetickým regulačním úřadem.

Chce vás natáhnout dodavatel elektřiny nebo plynu? Poradíme, co dělat Přečtěte si také:

Chce vás natáhnout dodavatel elektřiny nebo plynu? Poradíme, co dělat

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 7. 10. 2025

Dále u nás najdete

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Google spouští Režim AI v Česku

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).