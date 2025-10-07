Měšec.cz  »  Zkrachoval další dodavatel energií. Jak mají postupovat jeho klienti?

Zkrachoval další dodavatel energií. Jak mají postupovat jeho klienti?

Monika Veselíková
Dnes
28.1.25 4x/ Stop, konec, zastavit, krach, přerušení Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Operátor trhu (OTE) o víkendu oznámil, že chrudimská společnost AZ Energies s.r.o. pozbyla oprávnění dodávat elektřinu a zemní plyn. Krach společnosti se dotkne asi 2839 odběrných míst, jejichž majitelé si nyní musí do 6 měsíců najít jiného dodavatele.

Klienti zmíněné společnosti skončili po jejím krachu v režimu dodavatelů poslední instance (DPI) – od víkendu tedy hradí elektřinu a plyn dle jejich ceníků. Ty přitom bývají vyšší než u běžných smluv. 

Dodavatele poslední instance určuje Energetický regulační úřad, klienti zkrachovalých společností se k nim převádí automaticky. V praxi jde o dodavatele podle adresy odběrného místa a dané distribuční oblasti. Pro dodávku elektřiny je na území hlavního města Prahy a Roztok DPI Pražská energetika, pro oblast jižních Čech a Moravy na distribučním území EG.D je jím E.ON Energie a jinde v republice na distribučním území ČEZ Distribuce je dodavatelem poslední instance ČEZ Prodej.

U zemního plynu se v Praze a okolí jedná o Pražskou Plynárenskou, na distribučním území Gasnet je dodavatelem poslední instance Innogy a na území jižních Čech a části Vysočiny – distributora Gas Distribution, zastává roli DPI E.ON Energie.

Konkrétní odběratele dodavatel poslední instance každopádně vždy kontaktuje sám, do 5 dnů o krachu dodavatele původního.

Odejít od dodavatele poslední instance lze kdykoli, bez jakýchkoli omezení či sankcí. Smlouvu s novým dodavatelem je ovšem nutné uzavřít nejpozději do 6 měsíců. Nový dodavatel se následně postará o veškeré formality a klienty z režimu DPI vyvede, vysvětluje postup Jiří Matoušek, člen představenstva správní rady Centropol Energy.

Pokud by k přechodu nedošlo, odběrná místa se automaticky převedou ke stejným DPI na běžné ceníky na dobu neurčitou. Pokud patříte mezi klienty AZ Energies, měli byste si také podle Matouška zkontrolovat platební příkazy a bývalému dodavateli ihned přestat hradit zálohy. 

S hledáním nového dodavatele pak pomůže například bezplatný srovnávač energií provozovaný Energetickým regulačním úřadem.

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

