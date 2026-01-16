Živnostníci i malé a střední firmy si nově mohou pořídit investiční úvěr bez úroků

Národní rozvojová banka spouští pro živnostníky a malé a střední podniky bezúročné investiční úvěry Expanze v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK).
Investiční úvěry, které jsou financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zpřístupní podnikatelům na rozvoj celkem 5,13 mld. Kč. Žádosti o úvěry bude Národní rozvojová banka (NRB) spouštět od 2. února 2026.
Program Expanze je praxí prověřeným finančním nástrojem, který umožňuje malým a středním podnikům financovat prostřednictvím bezúročných úvěrů od NRB až 50 % jejich investic. Díky této formě financování mohou firmy realizovat investice např. do pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů za výrazně nižších celkových úrokových nákladů, a to v prostředí, kdy úrokové sazby České národní banky stále působí na celou ekonomiku restriktivně, okomentoval spuštění úvěrů Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB.
Úvěry jsou určené například pro podnikatele působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, maloobchodě a velkoobchodě, dopravě a skladování, ale i ubytování, stravování a pohostinství nebo informační a komunikační činnosti.
Úvěrem je možné podpořit investiční projekty v ČR, ale mimo Prahu. Subjekty, které budou chtít nabídky využít musí projekt spolufinancovat úvěry partnerských bank či leasingových společností, a to aspoň ve výši 20 % investičních výdajů projektu.
Základní parametry investičních úvěrů od NRB
- Úvěry 1 – 100 mil. Kč se splatností do 15 let.
- Možnost odkladu splátek max. o tři roky.
- Bezúročné a bez poplatků.
- Úvěry na pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů. ,
- Úvěry se dají čerpat do 50 % investičních výdajů projektu.
Bližší informace najdete na webu NRB.