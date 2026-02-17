Měšec.cz  »  Zisk Trinity Bank přesáhl tři čtvrtě miliardy korun

Zisk Trinity Bank přesáhl tři čtvrtě miliardy korun

Monika Veselíková
Včera
Autor: Depositphotos

Trinity Bank zveřejnila předběžné neauditované výsledky za rok 2025. Zisk před zdaněním meziročně vzrostl o 8,2 % na 758,3 mil. Kč. Bilanční suma ke konci roku dosáhla 162,8 mld. Kč (+39 %).

Klientské vklady v meziročním srovnání stouply o víc než 5 % na 111,46 mld. Kč. Objem úvěrů dosáhl 33,7 mld. Kč a kapitálová přiměřenost 31,03 %. Počet klientů banky stoupl na 226 tisíc. 

V loňském roce banka posílila také v segmentu nemovitostního financování – objem nově poskytnutých úvěrů činil 17 mld. Kč. Celkový objem spravovaných nemovitostních úvěrů pak 32 mld. Kč. U institucionální klientely (instituce a municipality) překročila depozita 8 mld. Kč.

Během minulého roku banka také představila svůj první spotřebitelský úvěr, který se zároveň rozšířil i o refinancování. Další novinkou byl investiční certifikát.

Začátkem roku 2025 pak banka investovala také do nemovitostí – do jejího portfolia přibyl administrativní komplex Pankrác House.

Dlouhodobě se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů, výjimečný klientský servis a individuální přístup. Mezi naše hlavní priority patři spokojenost klientů a akcionářů. Výsledky roku 2025 nám jednoznačně potvrzují, že se banka ubírá správným směrem, hodnotí zakladatel banky Radomír Lapčík.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

