Zisk Trinity Bank přesáhl tři čtvrtě miliardy korun

Trinity Bank zveřejnila předběžné neauditované výsledky za rok 2025. Zisk před zdaněním meziročně vzrostl o 8,2 % na 758,3 mil. Kč. Bilanční suma ke konci roku dosáhla 162,8 mld. Kč (+39 %).
Klientské vklady v meziročním srovnání stouply o víc než 5 % na 111,46 mld. Kč. Objem úvěrů dosáhl 33,7 mld. Kč a kapitálová přiměřenost 31,03 %. Počet klientů banky stoupl na 226 tisíc.
V loňském roce banka posílila také v segmentu nemovitostního financování – objem nově poskytnutých úvěrů činil 17 mld. Kč. Celkový objem spravovaných nemovitostních úvěrů pak 32 mld. Kč. U institucionální klientely (instituce a municipality) překročila depozita 8 mld. Kč.
Během minulého roku banka také představila svůj první spotřebitelský úvěr, který se zároveň rozšířil i o refinancování. Další novinkou byl investiční certifikát.
Začátkem roku 2025 pak banka investovala také do nemovitostí – do jejího portfolia přibyl administrativní komplex Pankrác House.
Dlouhodobě se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů, výjimečný klientský servis a individuální přístup. Mezi naše hlavní priority patři spokojenost klientů a akcionářů. Výsledky roku 2025 nám jednoznačně potvrzují, že se banka ubírá správným směrem, hodnotí zakladatel banky Radomír Lapčík.