Zisk Fio banky dosáhl 6,4 miliardy korun. Z loňska má banka přes 100 tisíc nových klientů

Autor: Jan Vaca

Zisk Fio banky za loňský rok dosáhl 6,397 mld. Kč (předběžné neauditované výsledky). Oproti roku 2022 se jedná o růst skoro o 50 %. Bance se loni podařilo získat téměř 109 tis. nových klientů. Ke konci roku 2023 jich měla celkem 1,374 milionu.





V minulém roce jsme vylepšovali Smartbanking, rozšířili jsme možnosti využití bankovní identity, spustili jsme platby na kontakt a proběhl nákup první nemovitosti do realitního fondu naší investiční společnosti, která oslavila pět let fungování, zhodnotil rok 2023 obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha, který připomněl, že banka loni oslavila 30 let od jejích počátků.





Fio banka loni také zvýšila bilanční sumu a objemu vkladů. Bilanční suma činila ke konci roku téměř 267 miliard Kč, což je meziročně o 16,2 % více. Objem vkladů dosáhl 241,2 miliard Kč, při meziročním zvýšení o 13,7 %.

Předběžné a neauditované výsledky 2022 2023 změna Bilanční suma 229,7 mld. Kč 266,9 mld. Kč 0,162 Objem vkladů 212,2 mld. Kč 241,2 mld. Kč 0,137 Čistý zisk 4,3 mld. Kč 6,4 mld. Kč 0,488

Zdroj: Fio banka