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Zimní čas se vrací. Získáme hodinu spánku, ale peníze nám střídání času neušetří

Gabriela Hájková
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newsimg-new-hodiny-3.jpg Autor: Shutterstock
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Na území EU se čas mění vždy poslední neděli v březnu ze zimního na letní a poslední neděli v říjnu z letního na zimní.

V noci 25. října dojde ke změně času. Na zimní čas přejdeme ve 3 ráno, kdy se hodiny posunou o 60 minut zpět a podle nového času budou zase 2 hodiny. Tuto noc si tedy pospíme o hodinu déle, i když vstaneme na stejný čas jako obvykle. Obecně budeme během zimního času tedy vstávat později a chodit později spát.

Obvykle je dnes nutné posouvat čas už jen na analogických přístrojích nebo například ve starších autech. Ty digitální většinou umí změnit čas v dané datum automaticky. Přechod z letního času na zimní ovlivní například i noční spoje Českých drah, které uprostřed noci hodinu počkají v určených stanicích.

Zpět na letní čas budeme posouvat hodiny v neděli 28. března 2027, kdy ve 2:00 přejde čas o hodinu dopředu a bude 3:00. Tato noc bude tedy o hodinu kratší a my si budeme v rámci letního času zvykat na vstávání o hodinu dříve.

V minulosti bylo střídání času zavedeno kvůli snaze ušetřit energii tím, že se více přizpůsobíme přirozenému vývoji denního světla, kdy s nadcházejícím podzimem vychází Slunce déle. Výraznější finanční benefity se ale v minulosti neprokázaly. 

I proto už se na úrovni Evropské unie, která přistupuje ke změně času jednotně, dlouhé roky debatovalo o zrušení střídání času a na jaře 2019 byl plán skutečně schválen. Konečně datum změny však bylo odloženo, například kvůli neshodám nad tím, zda by měl po změně zůstat trvale nestavený zimní nebo naopak letní čas. 

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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