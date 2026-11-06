ZEN.COM zmírňuje říjnové změny poplatků. Převody i směna budou pro část klientů levnější

Platební instituce ZEN.COM změnila podmínky tří placených tarifů Better, Best a ZEN. Výhody získáte automaticky, nemusíte nic aktivovat. Pokud používáte jiný tarif, listopadová úprava jeho cenu ani poplatky nemění.
U tarifů Best a ZEN zůstávají odchozí SEPA platby i tuzemské převody v polských zlotých bez poplatku.
Nejlevnější placený tarif Better tak přestává počítat bezplatné SEPA platby. Pokud jich měsíčně odešlete například dvacet, dosud jste za patnáct z nich zaplatili dohromady 3,75 €. Nově bude poplatek nulový. Cena tarifu zůstává 69 Kč měsíčně.
U taridu Best za 169 Kč měsíčně končí přirážka 0,40 % za směnu mimo obchodní hodiny měnového trhu. Při směně částky odpovídající 1000 € tak za stejných podmínek ušetříte 4 €.
Nulová přirážka ale neznamená čistý středový mezibankovní kurz, protože ZEN.COM používá vlastní kurz ZEN Rate, ve kterém už zahrnuje své náklady a přirážku za kurzové riziko.
Nejdražší tarif ZEN za 409 Kč měsíčně má nově dvojnásobný limit výběrů z bankomatu. Pokud za měsíc vyberete 1600 €, dosud jste za část nad původním limitem 800 € zaplatili 14 €. Nově se s celou částkou vejdete do bezplatného limitu. Nad 1600 € se dál účtuje 1,75 %. Jen pozor na to, že poplatek si může přidat provozovatel bankomatu.
|Tarif/služba
|Změna od 4. 11. 2026
|Better
- SEPA platby
- Platby v PLN
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- 0 € prvních 5 měsíčně, poté za 0,25 €/převod → 0 €
- 0,25 € standardní, 0,50 € okamžitá -> 0 €
|Best
- Kurzová marže mimo pracovní hodiny měnového trhu
|0,40 % → 0 %
|ZEN
- Limit pro bezplatný výběr hotovosti měsíčně
|800 → 1600 €
Listopadová úprava cen navazuje na říjnové zavedení nových cenových tarifů, resp. zdražení, o kterém jsme podrobně psali na Měšci (článek v boxu níže). Pro nové klienty začaly platit 20. 10. 2026, stávající klienti mají na nové tarify automaticky přejít 20. 12. případně si je mohou zvolit dříve.
Původní Gold za 0,90 € měsíčně nahrazuje Better za 2,99 €, při účtování v korunách za 69 Kč. Toto zdražení listopadová změna neruší. U tarifů Best a ZEN také zůstává minimální tříměsíční doba předplatného, zatímco Better tento závazek nemá.