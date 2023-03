Zen.com nově umí poslat peníze na platební karty Mastercard

Autor: Zen.com, UAB

Litevská platební instituce s polskými kořeny Zen.com nově podporuje platby na jakékoliv platební karty Mastercard (na Visu ne). Novinku oficiálně představila 16. 3. 2023.





Pro zadání platby potřebujete znát pouze číslo jakékoli platební karty Mastercard. Do platby se uvádí ještě jméno a příjmení příjemce. To by sice mělo být skutečné, ale Zen.com to neověřuje, jde o vaše riziko. Pro uložení příjemce si pak můžete zadat i jeho přezdívku.





Cena za převod ze Zen.com na platební kartu Mastercard je 1 % z částky.

Převod na platební kartu Mastercard pomocí aplikace platební instituce Zen.com (03/2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal