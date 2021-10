Zemědělci nově sjednají úvěr na nákup techniky od Monety online

Moneta Money Bank nově nabízí online sjednání úvěru na nákup techniky pro zemědělce.

Online systému Moneta Smart Finance umožňuje podle banky vyplnit žádost do deseti minut a podepsat ji digitálním podpisem za pomoci biometrie. Schválení by mělo proběhnout do jedné minuty. Úvěr je možné sjednat s variabilitou splátek podle sezónních příjmů.

Žádosti jsou zpracovány do výše 100 % kupní ceny zemědělského stroje včetně DPH.